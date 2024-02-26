«Челси» начал поиск кандидатов на замену Почеттино в случае его увольнения. Клубу интересен главный тренер «Спортинга» Аморим

Теги Челси Сборная Португалии по футболу Спортинг премьер-лига Англия Кубок Англии Рубен Аморим Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» начал поиск кандидатов на замену Маурисио Почеттино.

По информации Daily Mail, клуб рассматривает возможных кандидатов на пост главного тренера в случае увольнения аргентинского специалиста.

Отмечается, что «Челси» не планирует менять тренера до конца сезона, однако на данный момент в клубе растут сомнения относительно продолжения сотрудничества с Почеттино. На будущее главного тренера команды может повлиять выступление команды в Кубке Англии, поскольку попадание в еврокубки через этот турнир выглядит наиболее вероятным.

Сообщается, что «Челси» давно проявляет интерес к главному тренеру «Спортинга» Рубену Амориму – при этом ожидается, что летом португалец получит предложения от других клубов, некоторые из которых гарантированно будут участвовать в еврокубках в следующем сезоне.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ, набрав 35 очков в 25 матчах.

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36 комментариев
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Валера — валерим.
Эмери — эмерим.
Аморим — аморим.
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+19
по старой привычке, пока можно нанять Фрэнки, до конца сезона
+15
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Дайте Почу поработать
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Маэстро Чави. Прервёт гегемонию Сити
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Надо выслать им резюме. Вдруг прокатит.
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Ответ Н.Ф.
Валера — валерим. Эмери — эмерим. Аморим — аморим.
Аминь
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Ответ Геннадий Тимченко
Стас свободен, почему его кандидатуру не рассматривают❓🤔
Игроки Челси, наверное, русский язык не хотят учить)
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Ответ Любезный Коссутий
по старой привычке, пока можно нанять Фрэнки, до конца сезона
Всего 15 очков до чемпионшипа, большой риск
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каждый новый тренер Челси: Why always me?
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Если КА - непременное условие, Почеттино может уже собирать чемодан, как Тухель.
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Ответ Любезный Коссутий
по старой привычке, пока можно нанять Фрэнки, до конца сезона
Поттер тоже не чужой человек для Челси.
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Стас свободен, почему его кандидатуру не рассматривают❓🤔
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Ответ Manchot
Думаю после второго тайма того матча в Амстердаме.
Это не Поч,это Фортуна.)
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Ответ Аврал
Почему Почеттино хороший тренер?Откуда и на основании чего возникла эта легенда?
Думаю после второго тайма того матча в Амстердаме.
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Ответ Proper Chels
Если кого-то и брать из молодых тренеров, то лучше Де Дзерби, с опытом работы в АПЛ. При нем даже Мудрик выглядел на 70 лямов ;)
А может не надо больше тренеров Брайтона? И игроков Брайтона. И вообще может пора забыть про этот клуб? Ещё ничего хорошего оттуда не пришло. )
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Ответ Геннадий Тимченко
А немецкий Стаса полагаете по прежнему ограничен, как в старом анекдоте❓
Этот анекдот я не знаю, к сожалению)
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Ответ _FoX-
Игроки Челси, наверное, русский язык не хотят учить)
А немецкий Стаса полагаете по прежнему ограничен, как в старом анекдоте❓
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Ответ _FoX-
Игроки Челси, наверное, русский язык не хотят учить)
не хотят военные сборы проходить
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Ответ Аврал
Это не Поч,это Фортуна.)
Это пример того, как возникают легенды.
Подфартит один раз, а вера в чудодейственность остается.
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Ответ Kappa Pride
Всего 15 очков до чемпионшипа, большой риск
риска нет, 2/3 чемпа позади, Фрэнки удержался бы, уверен
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Почему Боэли не может переступить через свою гордость и вернуть Тухеля? Тогда к нему даже уважение какое-то появилось бы
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Ну это уже заявочка на чемпионшип
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Тухель скоро освободится. Надо вернуться в тот момент, когда у Челси дела пошли не так
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Моуриньо всё ближе и ближе.
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может Тухеля? он как раз из Баварии уходит ! не плохой спец! германию брал. францию. может и в АПЛ получится!
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Почему Почеттино хороший тренер?Откуда и на основании чего возникла эта легенда?
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Челси или МЮ нужен Индзаги. Только итальянская методическая школа сможет вытащить эти клубы из всадницы. Плюс ко всему Индзаги умеет строить команду из тех кто уже есть под рукой.
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