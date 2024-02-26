«Челси» начал поиск кандидатов на замену Почеттино в случае его увольнения. Клубу интересен главный тренер «Спортинга» Аморим
«Челси» начал поиск кандидатов на замену Маурисио Почеттино.
По информации Daily Mail, клуб рассматривает возможных кандидатов на пост главного тренера в случае увольнения аргентинского специалиста.
Отмечается, что «Челси» не планирует менять тренера до конца сезона, однако на данный момент в клубе растут сомнения относительно продолжения сотрудничества с Почеттино. На будущее главного тренера команды может повлиять выступление команды в Кубке Англии, поскольку попадание в еврокубки через этот турнир выглядит наиболее вероятным.
Сообщается, что «Челси» давно проявляет интерес к главному тренеру «Спортинга» Рубену Амориму – при этом ожидается, что летом португалец получит предложения от других клубов, некоторые из которых гарантированно будут участвовать в еврокубках в следующем сезоне.
На данный момент «Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ, набрав 35 очков в 25 матчах.
Эмери — эмерим.
Аморим — аморим.
Подфартит один раз, а вера в чудодейственность остается.