Роналду могут дисквалифицировать на 2 матча и оштрафовать за непристойный жест в матче с «Аль-Шабабом». Он помахал рукой у паха в ответ на кричалки «Месси! Месси!»
Криштиану Роналду могут дисквалифицировать на 2 матча за непристойный жест.
По окончании гостевого матча против «Аль-Шабаба» в 21-м туре саудовской лиги форвард «Аль-Насра» услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и демонстративно приложил левую руку к уху. После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.
Дисциплинарный комитет и комитет по этике Федерации футбола Саудовской Аравии начали расследование этого эпизода. Сторона «Аль-Насра» утверждает, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом.
По информации Al Riyadhiyah, дисциплинарный комитет планирует дисквалифицировать Роналду на две игры и оштрафовать за неспортивное поведение.
Новый кринж Роналду: подергал рукой у паха на кричалку про Месси 🤦♂️
Адекватный человек болеющий за Роналду, никогда не будет превозносить его и пихать даже в топ 10 величайших. Возможно он наилучший замыкатель эвер. Но даже тут, уступает 1 место по системе гол/проведённая игра.
Ноль интеллигентности.
Всегда таким был.
Цыган он и есть цыган, и всегда им останется.
Посмели ткнуть нашу приму в больное место - голову!)
Вот же средневековые негодяи, всех высечь плетьми и дисквалифицировать стадион!))
Победные голы в финале чемпионата мира -74 и финале чемпионата Европы-72.
Цыганчонку такие подвиги и не снились в его карьере.
Прикиньте, если бы Португалия в 22ом году даже с таким немощным Роналду взяла бы ЧМ. Люди, во все всерьез, продалжали бы утверждать ему что он лудший. И мы бы получили искусственного воссозданного Иисуса лет на 50 вперёд.
У чела купол сужается, окружающие его уже не так рьяно превозносят, а он все продолжает забивать пенки и кричать сииу думая что успеет запрыгнуть в поезд величия, хотя сам находится на острове позора давным давно. Трагично