Роналду могут дисквалифицировать на 2 матча и оштрафовать за непристойный жест в матче с «Аль-Шабабом». Он помахал рукой у паха в ответ на кричалки «Месси! Месси!»

Теги Криштиану Роналду дисквалификации болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду могут дисквалифицировать на 2 матча за непристойный жест.

По окончании гостевого матча против «Аль-Шабаба» в 21-м туре саудовской лиги форвард «Аль-Насра» услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и демонстративно приложил левую руку к уху. После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.

Дисциплинарный комитет и комитет по этике Федерации футбола Саудовской Аравии начали расследование этого эпизода. Сторона «Аль-Насра» утверждает, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом.

По информации Al Riyadhiyah, дисциплинарный комитет планирует дисквалифицировать Роналду на две игры и оштрафовать за неспортивное поведение.

Новый кринж Роналду: подергал рукой у паха на кричалку про Месси 🤦‍♂️

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58 комментариев
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Позорный закат
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Отборный шквал позорных моментов на закате бесславной цыганской карьеры - это то, чего заслужили его неадекватные поклонники.
Адекватный человек болеющий за Роналду, никогда не будет превозносить его и пихать даже в топ 10 величайших. Возможно он наилучший замыкатель эвер. Но даже тут, уступает 1 место по системе гол/проведённая игра.
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Тык нейросеть же была
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Ответ MustangGT
Почему-то так и подумал - 2 игры. На большее и не решатся - престиж всей страны на кону. Одновременно, втихаря, начнут "работу" против этих псевдо "болельщиков". Лучше "душевно побеседовать" с несколькими десятками отморозков, чем выглядеть в глазах всего мира дебилами со средневековым менталитетом. А если они доведут Криша до досрочного увольнения, именно такой имидж они и приобретут. Это вам не Англия!
Какая связь между имиджом всей страны и истериками Криша, у которого резко начало разрываться из-за комплексов, преследующих его всю его тягучую и мучительную карьеру?
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Никакой внутренней культуры у человека.
Ноль интеллигентности.
Всегда таким был.
Цыган он и есть цыган, и всегда им останется.
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Странно видеть, как человека с 20-летней карьерой топ-футболиста и самого медийного спортсмена за плечами задевают какие-то кричалки на трибунах. Если, будучи знаменитостью, на весь негатив и хейт так яростно реагировать, можно ведь и с ума сойти
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когда то демонстративно унижал Симеоне за такое. Теперь сам так же поступает. Ну дурик.
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звоночек для Кришти - если ты живешь там с Джорджиной, по особому разрешению, то это совсем не значит, что на поле можно позволять себе все, что угодно. думаю, еще одна такая выходка, и поедет доигрывать в Бангладеш.
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Ответ Dim.sun
Тык нейросеть же была
К тому же, неаппетитная и купленная фифой. Как всегда, #весьмирпротивнего 😭
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Ответ Алексей Власов
Ты про месси который за 4 матча в плей офф ЛЧ выдал 0 голов, 0 голевых и незабитую пенку?
Фанаты Роналду, как всегда, делают упор про 0 голов Месси в двух плей-офф ЛЧ, но при этом умалчивают, что у Роналду тоже 0 голов в двух плей-офф ЛЧ подряд.
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Direct free kick🤡🤡🤡
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Санкции должны быть. Как ни крути, а такое должно караться) Ну и что, что это Роналду.
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Ответ Dim.sun
Тык нейросеть же была
По уточненной информации, на два матча дисквалифицируют нейросеть.
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Ответ MustangGT
Почему-то так и подумал - 2 игры. На большее и не решатся - престиж всей страны на кону. Одновременно, втихаря, начнут "работу" против этих псевдо "болельщиков". Лучше "душевно побеседовать" с несколькими десятками отморозков, чем выглядеть в глазах всего мира дебилами со средневековым менталитетом. А если они доведут Криша до досрочного увольнения, именно такой имидж они и приобретут. Это вам не Англия!
Отморозки - это которые имя Месси кричат?) Ни по матушке, не про жену или сестру, а про Месси !
Посмели ткнуть нашу приму в больное место - голову!)
Вот же средневековые негодяи, всех высечь плетьми и дисквалифицировать стадион!))
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Да не будет ему ничего. Официально признают что это фейк и провокация.
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Человек с гнильцой
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Ответ Любезный Коссутий
второе увольнение с работы Кришти не вынесет. и это уже в 40 леи, между прочим ну кому он после этого нужен будет?
С чего вдруг - поедет к себе на родину, если захочет - то купит любой клуб и будет там играть... Если шейхи начнут выказывать неуважение, то он в СА не останется - случай с 10хагом это показал...
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Ответ Любезный Коссутий
про Бангладеш это условно, но ты не в курсе местных обычаев - тебе рады, пока ты не нарушаешь местных традиций, исключающих все непристойное в том числе. Кришти ходит по краю.
Ну если вдруг перестанут быть рады, я не думаю, что Криш сильно расстроится, во всяком случае точно не станет записывать сопливые видеоизвинения, что делал неоднократно его пеший собрат по профессии ☝️🤣
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А потом он вам ж*** покажет
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Ответ Любезный Коссутий
звоночек для Кришти - если ты живешь там с Джорджиной, по особому разрешению, то это совсем не значит, что на поле можно позволять себе все, что угодно. думаю, еще одна такая выходка, и поедет доигрывать в Бангладеш.
Так Бангладеш же тоже исламская страна. Или это в качестве допнаказания?🤓
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Ответ Митрандир цвета хаки
Отборный шквал позорных моментов на закате бесславной цыганской карьеры - это то, чего заслужили его неадекватные поклонники. Адекватный человек болеющий за Роналду, никогда не будет превозносить его и пихать даже в топ 10 величайших. Возможно он наилучший замыкатель эвер. Но даже тут, уступает 1 место по системе гол/проведённая игра.
Лучший замыкатель эвер - это Герд Мюллер.
Победные голы в финале чемпионата мира -74 и финале чемпионата Европы-72.
Цыганчонку такие подвиги и не снились в его карьере.
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Ответ Богдан
Странно видеть, как человека с 20-летней карьерой топ-футболиста и самого медийного спортсмена за плечами задевают какие-то кричалки на трибунах. Если, будучи знаменитостью, на весь негатив и хейт так яростно реагировать, можно ведь и с ума сойти
Так он уже в Реале сошел, его с уважением сначала Юве приняли, потом МЮ, и везде срывы были, обострялись по большей части в зимний период
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Давно пора этого быдлана усадить на 🍑точку за его дешёвые выходки😁👌🏻
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Честно говоря меня больше другой поступок смущал, когда он шарф другой команды у себя в паху провел. Там вроде ему вообще ничего не было, а зря. И вообще у него какие то комплексы связанные с пахом ,все время туда рука тянется.
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Неприкосновенная корова же
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В РПЛ и за более невинные шесты дисквалифицировали, все логично. Странная позиция клуба, ведь есть разные фото и видео эпизода.
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Коварный ИИ хочет подставить Рона. Такими темпами эти нехорошие создания начнут стравливать людей между собой, а там и до ядерной войны недалеко..
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Человек с умственным развитием 5ти классника, все время жил в куполе, где все его окружающие утверждали ему что он «лудший», самое печальное - он сам в это верил. ЧМ 22 это триггер и катарсис, произошёл психологический надлом.
Прикиньте, если бы Португалия в 22ом году даже с таким немощным Роналду взяла бы ЧМ. Люди, во все всерьез, продалжали бы утверждать ему что он лудший. И мы бы получили искусственного воссозданного Иисуса лет на 50 вперёд.
У чела купол сужается, окружающие его уже не так рьяно превозносят, а он все продолжает забивать пенки и кричать сииу думая что успеет запрыгнуть в поезд величия, хотя сам находится на острове позора давным давно. Трагично
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Ответ rigobersong
Всего 2 матча, да и то не факт что дадут:)) Странное решение, человек просто не уважает людей, которые его кормят:) А в мусульманской стране, так вообще надо проявлять более трепетное отношение будучи в гостях:)) По хорошему выгнать без неустойки и у всех на виду наградить ударами плетью:))
Последнее ему даже понравится, а вот с неустойкой так просто не выйдет, Ювентус не даст соврать🤓
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Ответ Митрандир цвета хаки
Человек с умственным развитием 5ти классника, все время жил в куполе, где все его окружающие утверждали ему что он «лудший», самое печальное - он сам в это верил. ЧМ 22 это триггер и катарсис, произошёл психологический надлом. Прикиньте, если бы Португалия в 22ом году даже с таким немощным Роналду взяла бы ЧМ. Люди, во все всерьез, продалжали бы утверждать ему что он лудший. И мы бы получили искусственного воссозданного Иисуса лет на 50 вперёд. У чела купол сужается, окружающие его уже не так рьяно превозносят, а он все продолжает забивать пенки и кричать сииу думая что успеет запрыгнуть в поезд величия, хотя сам находится на острове позора давным давно. Трагично
😀👍
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