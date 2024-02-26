Роналду могут дисквалифицировать на 2 матча и оштрафовать за непристойный жест в матче с «Аль-Шабабом». Он помахал рукой у паха в ответ на кричалки «Месси! Месси!»

Криштиану Роналду могут дисквалифицировать на 2 матча за непристойный жест.

По окончании гостевого матча против « » в 21-м туре саудовской лиги форвард «Аль-Насра» услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и демонстративно приложил левую руку к уху. После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.

Дисциплинарный комитет и комитет по этике Федерации футбола Саудовской Аравии начали расследование этого эпизода. Сторона « » утверждает, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом.

По информации Al Riyadhiyah, дисциплинарный комитет планирует дисквалифицировать Роналду на две игры и оштрафовать за неспортивное поведение.

Новый кринж Роналду: подергал рукой у паха на кричалку про Месси 🤦‍♂️