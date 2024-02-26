Судьи после вмешательства ВАР будут объявлять свои решения в РПЛ и Кубке России
Судьи Мир РПЛ будут объявлять свои решения после вмешательства ВАР.
РФС примет участие в эксперименте, который проводят ФИФА и IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций).
Начиная с весенней части текущего сезона арбитры матчей Мир РПЛ и Фонбет Кубка страны начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Судей можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляциях.
«Судьи будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила – в штрафной площади или за ее пределами.
В эксперименте ФИФА и IFAB уже участвуют федерации футбола Португалии и Мексики, объявление решений судьи после вмешательства ВАР также было использовано на некоторых международных турнирах», – говорится в сообщении РФС.
И ясность появится, и новые мемы)
Так что спасибо всем, кто это провернул
Да нафиг судей. Надо вообще зрителям на стадионе кнопки электронные выдавать, чтобы как на ток-шоу жали и голосовали - "был офсайд/не был офсайд" и т.п.
Можно пойти еще дальше и не просто зрителям, а ТЕЛЕ-зрителям! чтобы в прямом эфире матча отжимали предварительно посмотрев рекламу буков.
Но нет пределов инклюзивности! Пускай даже результат матча определяется голосованием зрителей. Зачем футболисты, тренеры, стадионы, да еще 90 минут времени терять? Собрались, посмотрели рекламу, отжали кнопки в приложении, определили победителя, разбежались.
Вот это будет вам "диджифит" всероссийский. Я уже и смету подготовил, откатики нормальные заложил. Предлагаю внедрять. Куда высылать?
P.S. Заодно болельщиков пересчитаем реальное количество у клубов. Тогда может быть Спартак станет чемпионить, раз народная команда.
Зато будем понимать как и почему судья после просмотра принял такое решение.
Не логичнее ли было дать возможность командам запросить переговоры -ну скажем по двум любым решениям принятых с помощью ВАР?
Или судья все же будет причину называть?
А в ответ - козел ты....
В паузах на просмотр вар в центр будут выбегать черлидирши в купальниках и между ними будет Мостовой чеканить под овации ....
От ошибок не избавит, но глядишь чуть чище станет.
Смысл если только в пояснениях...