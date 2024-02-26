Судьи после вмешательства ВАР будут объявлять свои решения в РПЛ и Кубке России

Судьи Мир РПЛ будут объявлять свои решения после вмешательства ВАР.

РФС примет участие в эксперименте, который проводят ФИФА и IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций).

Начиная с весенней части текущего сезона арбитры матчей Мир и Фонбет Кубка страны начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Судей можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляциях.

«Судьи будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила – в штрафной площади или за ее пределами.

В эксперименте ФИФА и уже участвуют федерации футбола Португалии и Мексики, объявление решений судьи после вмешательства ВАР также было использовано на некоторых международных турнирах», – говорится в сообщении .