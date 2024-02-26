Судьи после вмешательства ВАР будут объявлять свои решения в РПЛ и Кубке России

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС судьи видеоповторы IFAB Футбол

Судьи Мир РПЛ будут объявлять свои решения после вмешательства ВАР.

РФС примет участие в эксперименте, который проводят ФИФА и IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций). 

Начиная с весенней части текущего сезона арбитры матчей Мир РПЛ и Фонбет Кубка страны начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Судей можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляциях.

«Судьи будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила – в штрафной площади или за ее пределами.

В эксперименте ФИФА и IFAB уже участвуют федерации футбола Португалии и Мексики, объявление решений судьи после вмешательства ВАР также было использовано на некоторых международных турнирах», – говорится в сообщении РФС.

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70 комментариев
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Когда молодцы, тогда молодцы.
И ясность появится, и новые мемы)
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Не могу пока точно сказать в чем подвох, но чую, что это часть заговора против Спартака.
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да неужели?! давно напрашивающийся ход. будем посмотреть.
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Потому что по этому сезону в пользу Зенита и Спартака по одной судейской ошибке, но против Зенита таких ошибок 6, а против Спартака - 1. Это по сведениям СЭ))))
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Ответ БляхаджинсКарпина
Хм. Интересно как технически они реализуют вывод голоса арбитра в трансляцию и тем более на динамики стадиона. Но все равно отличная идея и давно просилась!
В КХЛ же это реализовали, думаю это несложно. Вообще хоккей прям передовой вид спорта: и видеоповторы там уже лет 20 и объявления решения судьями уже есть.
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Ответ </c/>
ничего нового не будет, отдельные клубы будут как и раньше тащить за уши, а ЭСК будет как и сейчас пересматривать спорные моменты и выносить вердикты указывая на ошибки судей...дальше 1-2-3 матча дисквалификации и по новой...
ну не без этого, наверное. но больно интересно как они некоторые свои решения будут выдумывать, находясь в цейтноте) "проверим, проверим...")
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Если не брать во внимание уровень судейства, то это очень крутое нововведение на уровне технологий и как бы не отставания от всего мира. Обычно мы все в последнюю очередь вводим. А такая штука только в Испании пока что (вроде бы).
Так что спасибо всем, кто это провернул
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Идея хорошая, посмотрим как она реализуется на практике...
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Ответ </c/>
ничего нового не будет, отдельные клубы будут как и раньше тащить за уши, а ЭСК будет как и сейчас пересматривать спорные моменты и выносить вердикты указывая на ошибки судей...дальше 1-2-3 матча дисквалификации и по новой...
Точнее спартак будут тащить
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Если хорошенько поспекулировать на таких терминах как "инклюзивность" и "интерактивность", навешать хорошенько лапши на уши нашим спортивным чиновникам, то и не такую дичь можно протащить.

Да нафиг судей. Надо вообще зрителям на стадионе кнопки электронные выдавать, чтобы как на ток-шоу жали и голосовали - "был офсайд/не был офсайд" и т.п.

Можно пойти еще дальше и не просто зрителям, а ТЕЛЕ-зрителям! чтобы в прямом эфире матча отжимали предварительно посмотрев рекламу буков.

Но нет пределов инклюзивности! Пускай даже результат матча определяется голосованием зрителей. Зачем футболисты, тренеры, стадионы, да еще 90 минут времени терять? Собрались, посмотрели рекламу, отжали кнопки в приложении, определили победителя, разбежались.

Вот это будет вам "диджифит" всероссийский. Я уже и смету подготовил, откатики нормальные заложил. Предлагаю внедрять. Куда высылать?

P.S. Заодно болельщиков пересчитаем реальное количество у клубов. Тогда может быть Спартак станет чемпионить, раз народная команда.
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Узнаем много нового о спартаковских чаепитиеях
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Если бы они обоснования своих решений озвучивали. А так какой в этом толк? Что он рукой укажет на точку, а что в микрофон добавит, что назначен пенальти.
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Вот теперь будет очень интересно )
Зато будем понимать как и почему судья после просмотра принял такое решение.
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Ответ БляхаджинсКарпина
Хм. Интересно как технически они реализуют вывод голоса арбитра в трансляцию и тем более на динамики стадиона. Но все равно отличная идея и давно просилась!
А в чём проблема?
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Ответ ZenitFan
То ли дело шахматы- там все четко и объективно ) но много ли к ним интереса? возможно, когда невозможно сделать так, чтобы все были довольны судейством, это дополнительно подогревает интерес зрителя ? да тут на спортсе 95% споров и общения только на этом завязано )
В шахматах сейчас далеко не всё чётко и объективно. В онлайне сплошные читеры, в офлайне тоже
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Ответ Borillaz
да неужели?! давно напрашивающийся ход. будем посмотреть.
Судьям на ВАРе тоже бы не мешало поучаствовать в эксперименте
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Ответ Кирилл
Вот теперь будет очень интересно ) Зато будем понимать как и почему судья после просмотра принял такое решение.
Понимать будем из озвучки переговоров. А решения мы и сейчас видим: игру рукой, офсайд или пенальти судья показывает достаточно ясно, необходимости в озвучке нет.
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Но решения и так были понятны , без озвучивания.
Не логичнее ли было дать возможность командам запросить переговоры -ну скажем по двум любым решениям принятых с помощью ВАР?
Или судья все же будет причину называть?
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Матч в Грозном. Судья объявляет - пенальти за игру рукой!
А в ответ - козел ты....
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Идеальная история. Может некоторые спартаковцы меньше плакать будут. Хотя, все равно найдут повод.
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Скоро весь российский футбол скатится до уровня медиа лиги, в сплошное шоу с представлениями 🤡 в конце концов превратится...
В паузах на просмотр вар в центр будут выбегать черлидирши в купальниках и между ними будет Мостовой чеканить под овации ....
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следующая новость; Газпром оплатит судейскому корпуса курсы правильный и быстрой реакции в стрессовых ситуациях
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Ну то, что проявили инициативу и присоединились к эксперименту - это хорошо. И сама идея давно назревала в футболе. Хорошо бы если успешно пройдёт всё и это включили и для всего остального в футболе.
От ошибок не избавит, но глядишь чуть чище станет.
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это оффсайд, это пенальти, любое утверждение в пользу зенита потому что я судья газпрома в газпром лиге)) думаю примерно так озвучивать будут
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Для судей на ВАРе надо тоже что-то подобное внедрить..)
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Ну так-то вроде и по жестам было понятно, какое решение принято ВАРом.
Смысл если только в пояснениях...
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Хм. Интересно как технически они реализуют вывод голоса арбитра в трансляцию и тем более на динамики стадиона. Но все равно отличная идея и давно просилась!
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