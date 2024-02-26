CAS зарегистрировал четыре апелляции России и Канады на решение по медалям командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022

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CAS зарегистрировал апелляции по командному турниру фигуристов на Олимпиаде-2022.

Международный союз конькобежцев (ISU) переместил российскую команду с первого места на третье после аннулирования результатов Камилы Валиевой. Сборная Канады осталась на четвертом месте.

Одну апелляцию подали Федерация фигурного катания и НОК Канады, а также канадская команда в составе Маделин Скизас, Романа Садовского, Пайпер Гиллес и Поля Пуарье, Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро, Ванессы Джеймс и Эрика Редфорда. Канадцы требуют присудить им бронзовую медаль.

Еще три апелляции подали Олимпийский комитет России, Федерация фигурного катания России и российская команда в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Российская сторона настаивает на присуждении фигуристам золотой медали.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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86 комментариев
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Командный турнир продолжается, но теперь в САS...
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Самое смешное - это Валиева в списках апеллянтов, которой ни бронзовая, ни золотая медаль в любом случае не светит) А вообще все эти потуги - гиблое дело, конечно. ФК-командник - это не командный вид спорта в его классическом понимании. В условном футболе понятно, почему дисквал одного спортсмена не влечет за собой дисквал команды - как оценить вклад этого футболиста в успех команды и определить, какого результата бы она добилась без него? Здесь же мы имеем набор индивидуальных независимых выступлений, каждое из которых оценивается отдельно, поэтому не нужно ничего додумывать, и простое обнуление баллов дисквалифицированного спортсмена дает новый результат. Так что не вижу ни малейшего шанса на успех у российской стороны. Канадская апелляция имеет под собой здравое зерно, и CAS вполне может к ним прислушаться. Остается рассчитывать лишь на то, что суд отклонит все апелляции и оставит все как есть.
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То есть Валиева ещё и золото хочет?)
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отберут и бронзу
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Ответ imaxim
это было очень давно, когда регламент антидопинговый был мягче
Почему это давно?!
На Юношеских Олимпийских Играх-2020 украинскую фигуристку Софию Нестерову, участвовавшую в команднике, дисквалифицировали вместе с её партнёром, но их два балла из общей суммы не вычитали. В итоге остальные фигуристы их команды сохранили бронзу!
https://en.wikipedia.org/wiki/Sofiia_Nesterova
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Ответ Daria Lyubeznova
Да. И что самое плохое, свою бронзу они получат (
Если совсем не в теме, то не стоит писать
+11
-2
+9
Надо было просто защитить Камилу в кас, а не сливать ее, и автоматически золотая медаль осталась бы у наших фигуристов
+11
-2
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Бронза наша была бы в любом случае под вопросом из-за апелляции Канады,тут даже хорошо что мы встречную апелляцию подали

Награждение будет в Милане не раньше

Были прецеденты, когда золото оставляли команде,при дисквалификации одного спортсмена,главная зацепка здесь, отсутствие норм регламента для командника в этом случае

Поэтому не исключаю,что нам при определенных обстоятельствах удастся и золото отстоять
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Отсчитываем еще пару лет: глядишь, когда-нибудь эта история и закончится)
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Ответ ДИОНИС
Вообще, странные у вас стандарты! Значит, Камила Валиева в 15 лет - уже не ребёнок и обязана отвечать, как взрослая. И якобы поэтому КАС дал ей 4 года, не учитывая статус защищённого лица. А вот София Нестерова, которой на момент ЮОИ-2020 было уже 16 лет - это, по-вашему, ещё ребёнок! И к ней якобы нужно относиться мягче.
Да, потому что Валиева каталась среди взрослых, а Нестерова среди детей. Права и обязанности у взрослых и детей разные
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Ответ Федя2024
Что то я не припомню чтобы Валиеву поймали на олимпиаде на допинге. Допинг проба Валиевой на олимпиаде была чиста! Но срежесированно всё было так, что вроде как она на олимпиаде попалась. Аккуратно во время выступления, аккуратно между программами все огласили. При этом даже если и был допинг, то по чей вине его вовремя не огласили? По чьей вине она вообще оказалась на олимпиаде? Это была спецоперация. Ловушка. И наши наивные дурачки в нее попались. Любая из наших девченок на месте Камилы могла откатать и всё равно было бы золото. С любой точки зрения, с Камилкой или без, наши были сильнее со спортивной точки зрения. С точки зрения справедливости!
Она оказалась на олимпиаде и в команднике, потому что не принимала запрещенных веществ) Это логично. Потому что, если бы реально заряжали ее втихаря, то от греха бы и сняли с такой задержкой пробы. И требовали бы и требовали от лабы анализа.. А так, разок спросили формальности ради, да и ладно.
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Ответ Sergey Aficionado
Рос.сторона хочет золото для своей команды, в составе которой была пойманная на допинге Валиева. Я ничего не перепутал? А потом они еще возмущаются, что рос.спортсменов и ОКР ущемляют. Хотя... о чем это я, если в РПЛ всерьез подумывают наркобарона Промеса на поле играть выпустить.
Что то я не припомню чтобы Валиеву поймали на олимпиаде на допинге. Допинг проба Валиевой на олимпиаде была чиста! Но срежесированно всё было так, что вроде как она на олимпиаде попалась. Аккуратно во время выступления, аккуратно между программами все огласили. При этом даже если и был допинг, то по чей вине его вовремя не огласили? По чьей вине она вообще оказалась на олимпиаде? Это была спецоперация. Ловушка. И наши наивные дурачки в нее попались. Любая из наших девченок на месте Камилы могла откатать и всё равно было бы золото. С любой точки зрения, с Камилкой или без, наши были сильнее со спортивной точки зрения. С точки зрения справедливости!
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Маловероятно, конечно, но было бы здорово вернуть честно заслуженную медаль командника.
Юристов только наймите нормальных, чтобы потом стыдно не было.
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Лучшая защита, это нападение!
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Ответ imaxim
Я уверен, что у детей регламент мягче. Я про взрослый спорт говорю
В Правилах командников не прописан пересчёт баллов, как у взрослых, так и у юниоров! А прецедент ИСУ и МОК уже создали четыре года назад.
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Ответ Александр Кудрявцев
А причём тут золото 🤔🤔🤔🤔
Пост прочитать трудно?
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Ответ stella88
Моральный камертон однако. Надеюсь запретишь)
Ты по идее одна из тех, к то баннеры с допингисткой носит и считает ее жертвой)
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Поскольку не звучало НИ ОДНОГО аргумента за оставление команды ОКР на первом месте, то шансы российской стороны оцениваю как близкие к нулю. Ибо никакой адвокат не сможет изобрести велосипед.
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Ответ stella88
Комментарий скрыт
Подставившая команду не должна
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Ответ stella88
Одним словом человек хороший.
Не смеши людей
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Ответ Rinat Gazimzyanov
Кто вам такое сказал. Подали другие спортсмены.А она просто чилилась в этой команде. Они же не могут её вычеркнуть. Во вторых без неё очков не будеть хватать для победы.
То есть подали апелляцию, чтобы не вычитали очки дисквалифицированной?) Ведь по-другому золота не видать?
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Тупость какая то. Без восстановления Камилы все это обречено на провал, потому что ее баллы вычитаются.
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Шансов мало, но лучше бороться, чем принять грабеж нашего золота в команде!
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Ответ Титюля
Защита несовершеннолетней наступает тогда, когда ТШ признает свою вину и говорит, что спортсмен не виноват, мы отвечаем за то, что попало в его организм. Этого не было, поэтому спросили как со взрослой.
Спасибо надо сказать французским адвокатам и чинушам от спорта, кто этих адвокатов нанял.
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После псевдо защиты Ками в КАСе, стоит не сомневаться наши только хуже снова сделают,опять никто не будет контролировать юристов-юристы так же будут брошены -раз...тесь сами...
В любом другом случае-при ответственном руководстве и контроле данного процесса движения жалобы в КАС конечно наша апелляция была бы в тему-но абсолютно точно -не с нашими функционерами,которые заняты исключительно распилом, а не прямыми профобязанностями,в частности мониторить и отрабатывать стратегию защиты с юристами-это минимум-но и он по традиции соблюден не будет
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Ответ Уфимские ведомости
Тупость какая то. Без восстановления Камилы все это обречено на провал, потому что ее баллы вычитаются.
Если это чётко прописано .Во вторых из-за опоздания лаборатории результатов не было возможности поменять фигуристку
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Надеюсь, наши чиновнички пошевелятся и отобьют медаль нашим спортсменам. У Камилы чистая проба на ОИ и нет причин обнулять ее прокат. Задержка пробы - не наша вина.
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Ответ ДИОНИС
Почему это давно?! На Юношеских Олимпийских Играх-2020 украинскую фигуристку Софию Нестерову, участвовавшую в команднике, дисквалифицировали вместе с её партнёром, но их два балла из общей суммы не вычитали. В итоге остальные фигуристы их команды сохранили бронзу! https://en.wikipedia.org/wiki/Sofiia_Nesterova
Украинцев дисквалифицировали в личном зачёте только,что странно
Надо разбираться в этой истории
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Во смешные
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Ответ imaxim
Я уверен, что у детей регламент мягче. Я про взрослый спорт говорю
Вообще, странные у вас стандарты!
Значит, Камила Валиева в 15 лет - уже не ребёнок и обязана отвечать, как взрослая. И якобы поэтому КАС дал ей 4 года, не учитывая статус защищённого лица.
А вот София Нестерова, которой на момент ЮОИ-2020 было уже 16 лет - это, по-вашему, ещё ребёнок! И к ней якобы нужно относиться мягче.
+7
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