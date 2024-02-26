CAS зарегистрировал четыре апелляции России и Канады на решение по медалям командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022
CAS зарегистрировал апелляции по командному турниру фигуристов на Олимпиаде-2022.
Международный союз конькобежцев (ISU) переместил российскую команду с первого места на третье после аннулирования результатов Камилы Валиевой. Сборная Канады осталась на четвертом месте.
Одну апелляцию подали Федерация фигурного катания и НОК Канады, а также канадская команда в составе Маделин Скизас, Романа Садовского, Пайпер Гиллес и Поля Пуарье, Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро, Ванессы Джеймс и Эрика Редфорда. Канадцы требуют присудить им бронзовую медаль.
Еще три апелляции подали Олимпийский комитет России, Федерация фигурного катания России и российская команда в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Российская сторона настаивает на присуждении фигуристам золотой медали.
Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?
На Юношеских Олимпийских Играх-2020 украинскую фигуристку Софию Нестерову, участвовавшую в команднике, дисквалифицировали вместе с её партнёром, но их два балла из общей суммы не вычитали. В итоге остальные фигуристы их команды сохранили бронзу!
https://en.wikipedia.org/wiki/Sofiia_Nesterova
Награждение будет в Милане не раньше
Были прецеденты, когда золото оставляли команде,при дисквалификации одного спортсмена,главная зацепка здесь, отсутствие норм регламента для командника в этом случае
Поэтому не исключаю,что нам при определенных обстоятельствах удастся и золото отстоять
Юристов только наймите нормальных, чтобы потом стыдно не было.
В любом другом случае-при ответственном руководстве и контроле данного процесса движения жалобы в КАС конечно наша апелляция была бы в тему-но абсолютно точно -не с нашими функционерами,которые заняты исключительно распилом, а не прямыми профобязанностями,в частности мониторить и отрабатывать стратегию защиты с юристами-это минимум-но и он по традиции соблюден не будет
Надо разбираться в этой истории
Значит, Камила Валиева в 15 лет - уже не ребёнок и обязана отвечать, как взрослая. И якобы поэтому КАС дал ей 4 года, не учитывая статус защищённого лица.
А вот София Нестерова, которой на момент ЮОИ-2020 было уже 16 лет - это, по-вашему, ещё ребёнок! И к ней якобы нужно относиться мягче.