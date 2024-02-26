CAS зарегистрировал четыре апелляции России и Канады на решение по медалям командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022

CAS зарегистрировал апелляции по командному турниру фигуристов на Олимпиаде-2022.

Международный союз конькобежцев ( ) переместил российскую команду с первого места на третье после аннулирования результатов Камилы Валиевой. Сборная Канады осталась на четвертом месте.

Одну апелляцию подали Федерация фигурного катания и НОК Канады, а также канадская команда в составе Маделин Скизас, Романа Садовского, Пайпер Гиллес и Поля Пуарье, Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро, Ванессы Джеймс и Эрика Редфорда. Канадцы требуют присудить им бронзовую медаль.

Еще три апелляции подали Олимпийский комитет России, Федерация фигурного катания России и российская команда в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Российская сторона настаивает на присуждении фигуристам золотой медали.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?