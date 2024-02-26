НХЛ. «Вашингтон» примет «Оттаву», «Айлендерс» сыграют с «Далласом», «Эдмонтон» – с «Лос-Анджелесом»

Теги результаты матчей Айлендерс Оттава Бостон Вашингтон Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес НХЛ Сиэтл Хоккей

«Вашингтон» примет «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Айлендерс» сыграют с «Далласом», «Эдмонтон» – с «Лос-Анджелесом», «Сиэтл» будет противостоять «Бостону».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Оттава
Дата проведения
27 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Айлендерс
Дата проведения
27 февраля, 04.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Лос-Анджелес
Дата проведения
27 февраля, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Бостон
Дата проведения
27 февраля, 06.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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77 комментариев
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Ждём хет-трик от Ови 👌🏼
+16
-3
+13
Удачи великому Сашику!
+12
-2
+10
Дома "Оттаве" Овечкин забросил 19 шайб, 6 раз по одной шайбе, 5 дублей и один трюк со шляпой , в 27 матчах (из 28-ми возможных), 13 передач, + 18, "Вашингтон" сделал 785 бросков, из них Овечкин 126.
19-ю( 803-ю), 29.12.2022 года, открыл счёт в матче ( в 138 - й раз), в равных составах 5*5, с передачи Эрика Густафссона.
Овечкину забить, команде победить.
+11
-2
+9
Ответ Вадим Скорин
Дома "Оттаве" Овечкин забросил 19 шайб, 6 раз по одной шайбе, 5 дублей и один трюк со шляпой , в 27 матчах (из 28-ми возможных), 13 передач, + 18, "Вашингтон" сделал 785 бросков, из них Овечкин 126. 19-ю( 803-ю), 29.12.2022 года, открыл счёт в матче ( в 138 - й раз), в равных составах 5*5, с передачи Эрика Густафссона. Овечкину забить, команде победить.
2015,январь,в районе 7-9 числа,500 шайба,а затем слаломный проход на 501 шайбу)классика))но вроде,в гостях)
+8
0
+8
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
+11
-3
+8
Сашик-Вашик. Не спасёт и Гашек!
+7
-2
+5
Самое время Сане хет-трик сделать, и форму как раз набрал, и соперник подходящий. Ждём, надеемся, верим!
+5
-1
+4
Ответ paha
Актуально сейчас ))
все жду,когда Ивашкин расдуплится,и расскажет мне,почему ,снайпер Макдак исчез,но,пока видимо он не может найти,свои грязные портки)
+4
0
+4
#ALLCAPS

Ovechkin-Strome-Wilson
Protas-McMichael-Mantha/Dubé
Pacioretty-Sgarbossa-Milano
Malenstyn-Lapierre-NAK

TVR-Carlson
Sandin-Edmundson
Alexeyev-Bear

Kuemper
+5
-1
+4
Кстати, пацаны, давайте поставим лайк за первый подбитый Абрамс!
+6
-2
+4
Про политику не хочу писать, но глядя на сегодняшние посты, хочется сказать: Саша Овечкин-русский хоккеист, играющий типа во «враждебной» нам стране, в которой я был кстати раз 10, в общей сложности 2 года, где живут замечательные люди и которые прекрасно относятся к России в целом, именно к стране, не будем путать нашу красивую и мною также родную любимую Родину с одним или группой !.. Догадайтесь с одного раза кем…) И поэтому Саня играл, будет играть и никто его не тронет и не помешает этому там и дай Бог он побьет снайперский рекорд Гретцки и этому будут рады адекватные люди, патриоты, скрепоносцы, американцы, канадцы и другие люди в мире любящие хоккей, как и мы с вами в своём большинстве!!! Всем добра, мира и дружбы народов!!!🤝👋🙏❤️
+3
0
+3
Интересно, кто в своем уме на Российском сайте минусует гимн России?!
+4
-2
+2
Ответ Вадим Скорин
Залез в записи, 10 января, по Москве 11 января.
ну,как остановился,тогда матч,все партнёры на льду,родителей выловили на трибунах,которые, никогда не сидели вместе,ради такого и живут спортсмены))
+2
0
+2
Ответ Беня_Финитас
Овечкину не забить , Ваштнгтону не победить , все портянки в костёр , всех воинов джихада в ад . как-то так , по-доброму .
Ну вот зачем ты так? Для интриги нужно чтобы шоу продолжалось. Я за то, чтобы забивал. Нужны новые рекорды. Не должна лига жить прошлым.
А в целом, мне самому не нравится как они о некоторых игроках пишут. Но ведь дьяволов не трогают. Чего ты завелся?)
ПС: надеюсь ты вчера не смотрел. Это был полный ахтунг. Особенно третий период.
+2
0
+2
Ответ Gospel of Matthew(s)
Секта на шабаш собралась
Можем придумать тебе новый ник заодно
+3
-1
+2
Гимн посвящается всем русским хоккеистам ставящим Асашайную лигу на колени! Слава Саше Овечкину, Никите Кучерову, Игорю Шестеркину и другим русским ребятам!
+4
-2
+2
Хир ви гоу эгэн)

Oshie (upper body; week-to-week)
Dowd (upper body; day-to-day)
Mantha (lower body; game-time decision)
Fehervary (lower body; week-to-week)
Jensen (lower body; game-time decision)
+2
0
+2
За Овечкина
За Вашингтон
Аглосаксов на кукан
+5
-3
+2
Овечкину хет трик!!!

Оттаве должен положить, сколько можно ждать голов?
+4
-2
+2
Ну все всё понимают, что Ови дубль
+3
-1
+2
Ответ hhlg
#ALLCAPS Ovechkin-Strome-Wilson Protas-McMichael-Mantha/Dubé Pacioretty-Sgarbossa-Milano Malenstyn-Lapierre-NAK TVR-Carlson Sandin-Edmundson Alexeyev-Bear Kuemper
ты письмо написал Лысому?)что за карьера у Овечкина,как будто вернулись в 15 год,Овечкин-Бэкс-Томмиган(Юха)
+1
0
+1
Ответ Alex.K71
Про политику не хочу писать, но глядя на сегодняшние посты, хочется сказать: Саша Овечкин-русский хоккеист, играющий типа во «враждебной» нам стране, в которой я был кстати раз 10, в общей сложности 2 года, где живут замечательные люди и которые прекрасно относятся к России в целом, именно к стране, не будем путать нашу красивую и мною также родную любимую Родину с одним или группой !.. Догадайтесь с одного раза кем…) И поэтому Саня играл, будет играть и никто его не тронет и не помешает этому там и дай Бог он побьет снайперский рекорд Гретцки и этому будут рады адекватные люди, патриоты, скрепоносцы, американцы, канадцы и другие люди в мире любящие хоккей, как и мы с вами в своём большинстве!!! Всем добра, мира и дружбы народов!!!🤝👋🙏❤️
Я тоже там был и также считаю что простые американцы хорошие ребята и им в большинстве своем стыдно за людоедскую политику которую проводит их страна.
+1
0
+1
Ответ Gospel of Matthew(s)
Так писать про хоккей или нет? Я запутался окончательно.
А где ты увидел запреты?
+1
0
+1
Ответ Alex.K71
Про политику не хочу писать, но глядя на сегодняшние посты, хочется сказать: Саша Овечкин-русский хоккеист, играющий типа во «враждебной» нам стране, в которой я был кстати раз 10, в общей сложности 2 года, где живут замечательные люди и которые прекрасно относятся к России в целом, именно к стране, не будем путать нашу красивую и мною также родную любимую Родину с одним или группой !.. Догадайтесь с одного раза кем…) И поэтому Саня играл, будет играть и никто его не тронет и не помешает этому там и дай Бог он побьет снайперский рекорд Гретцки и этому будут рады адекватные люди, патриоты, скрепоносцы, американцы, канадцы и другие люди в мире любящие хоккей, как и мы с вами в своём большинстве!!! Всем добра, мира и дружбы народов!!!🤝👋🙏❤️
Бывал в США всего 1 раз,зато целых 1,5 месяца.
Подписываюсь под каждым словом.
+1
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+1
Ответ Sonnyanderson
Ну вот зачем ты так? Для интриги нужно чтобы шоу продолжалось. Я за то, чтобы забивал. Нужны новые рекорды. Не должна лига жить прошлым. А в целом, мне самому не нравится как они о некоторых игроках пишут. Но ведь дьяволов не трогают. Чего ты завелся?) ПС: надеюсь ты вчера не смотрел. Это был полный ахтунг. Особенно третий период.
как не смотрел ? ахтунг я предрекал . пора деда на заслуженный покой . с ним как болтались в районе 10-12 мест , так и дальше будем . прошлый сезон благодаря Брюнетту заскочили высоко . зачем предсезонка ? зачем тренировки ? зачем полсезона ? чтобы так и не наиграть хоть одно топовое звено при всех живых " топарях " ? Куч в одни руки растерзал нас , особенно звено Хьюза утаптывали , утаптывали и наконец утоптали .
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Ответ Беня_Финитас
Овечкину не забить , Ваштнгтону не победить , все портянки в костёр , всех воинов джихада в ад . как-то так , по-доброму .
понятно,что борода поседела)сначала в фаворе,потом около порога,теперь,ваще,на ковре)зато Хьюзы,семеро по лавкам)))
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Ответ hhlg
Надеюсь физрук допрет поставить Манту в первое звено
ты думаешь,Лысый ваще думает?)по мне, он рандомно ставит пятерки, авось,проканает)
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Ответ Malec 1990
Бывал в США всего 1 раз,зато целых 1,5 месяца. Подписываюсь под каждым словом.
🤝
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Ответ e1ther - e1ther
топ картинка) ахахаха)
Актуально сейчас ))
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Ответ e1ther - e1ther
2015,январь,в районе 7-9 числа,500 шайба,а затем слаломный проход на 501 шайбу)классика))но вроде,в гостях)
Мы уже вспоминали, но такое не забывается(09.01.2016). Кстати 500 шайба забитая "Оттаве" и на сегодня последняя из заброшенных в большинстве) в домашних матчах.
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