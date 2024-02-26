НХЛ. «Вашингтон» примет «Оттаву», «Айлендерс» сыграют с «Далласом», «Эдмонтон» – с «Лос-Анджелесом»

«Вашингтон» примет «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграют с « », « » – с « », « » будет противостоять «Бостону».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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