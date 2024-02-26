НХЛ. «Вашингтон» примет «Оттаву», «Айлендерс» сыграют с «Далласом», «Эдмонтон» – с «Лос-Анджелесом»
«Вашингтон» примет «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Айлендерс» сыграют с «Далласом», «Эдмонтон» – с «Лос-Анджелесом», «Сиэтл» будет противостоять «Бостону».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 27 февраля, 04.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 27 февраля, 05.30, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 27 февраля, 06.00, «Climate Pledge Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
19-ю( 803-ю), 29.12.2022 года, открыл счёт в матче ( в 138 - й раз), в равных составах 5*5, с передачи Эрика Густафссона.
Овечкину забить, команде победить.
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Ovechkin-Strome-Wilson
Protas-McMichael-Mantha/Dubé
Pacioretty-Sgarbossa-Milano
Malenstyn-Lapierre-NAK
TVR-Carlson
Sandin-Edmundson
Alexeyev-Bear
Kuemper
А в целом, мне самому не нравится как они о некоторых игроках пишут. Но ведь дьяволов не трогают. Чего ты завелся?)
ПС: надеюсь ты вчера не смотрел. Это был полный ахтунг. Особенно третий период.
Oshie (upper body; week-to-week)
Dowd (upper body; day-to-day)
Mantha (lower body; game-time decision)
Fehervary (lower body; week-to-week)
Jensen (lower body; game-time decision)
За Вашингтон
Аглосаксов на кукан
Оттаве должен положить, сколько можно ждать голов?
Подписываюсь под каждым словом.