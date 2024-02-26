Штраф «Эвертона» снизили с 10 до 6 очков. Клуб поднимется на 15-е место в АПЛ

Премьер-лига вернула «Эвертону» 4 очка.

Напомним, в ноябре клуб оштрафовали на 10 очков в АПЛ за нарушение финансовых правил – «ириски» допустили 105 млн фунтов потерь за три сезона. «Эвертон» обжаловал это решение.

Штраф «Эвертона» был снижен с 10 до 6 очков, сообщает The Athletic. Позже АПЛ подтвердила, что мерсисайдской команде вернут четыре очка в турнирной таблице.

Клуб из Ливерпуля поднимется на 15-е место в таблице Премьер-лиги – после этого решения на его счету будет 25 баллов.

В январе стало известно, что «ирискам», как и «Ноттингем Форест», грозит дополнительное снятие очков. Решение по этому делу еще не принято.