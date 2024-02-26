Штраф «Эвертона» снизили с 10 до 6 очков. Клуб поднимется на 15-е место в АПЛ
Премьер-лига вернула «Эвертону» 4 очка.
Напомним, в ноябре клуб оштрафовали на 10 очков в АПЛ за нарушение финансовых правил – «ириски» допустили 105 млн фунтов потерь за три сезона. «Эвертон» обжаловал это решение.
Штраф «Эвертона» был снижен с 10 до 6 очков, сообщает The Athletic. Позже АПЛ подтвердила, что мерсисайдской команде вернут четыре очка в турнирной таблице.
Клуб из Ливерпуля поднимется на 15-е место в таблице Премьер-лиги – после этого решения на его счету будет 25 баллов.
В январе стало известно, что «ирискам», как и «Ноттингем Форест», грозит дополнительное снятие очков. Решение по этому делу еще не принято.
К тому же команда явно живет на деньги богатого папика, это не случай про выстроенную систему и грамотный менеджмент, по тратам в АПЛ они вовсе то ли на 4 то ли на 5 месте, а находятся - где находятся. Нет уж, пора в шип очищаться.
А Кристал Пэлас колоритный районный клуб Лондона, Селлхерст Парк один из самых олдскульных стадионов Лиги, у них одни из самых заметных и ярких фанатов.
Пришел новый тренер, который с Айнтрахтом ЛЕ брал, так что еще в 10ку залезут, какой вылет)
Ну а ШЮ и Бернли даже не пытаются, туристы, тут все закономерно.
Для развития лиги и поддержания маркетинговой привлекательности АПЛ как продукта это прям отличное решение.
Пэласа уже насмотрелись достаточно. Самая серая команда АПЛ уже несколько сезонов. Да и по олдскульности стадиона и ярких фанатов они все равно уступают Форесту.