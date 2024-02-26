Штраф «Эвертона» снизили с 10 до 6 очков. Клуб поднимется на 15-е место в АПЛ

Теги Эвертон премьер-лига Англия деньги Футбол

Премьер-лига вернула «Эвертону» 4 очка.

Напомним, в ноябре клуб оштрафовали на 10 очков в АПЛ за нарушение финансовых правил – «ириски» допустили 105 млн фунтов потерь за три сезона. «Эвертон» обжаловал это решение.

Штраф «Эвертона» был снижен с 10 до 6 очков, сообщает The Athletic. Позже АПЛ подтвердила, что мерсисайдской команде вернут четыре очка в турнирной таблице.

Клуб из Ливерпуля поднимется на 15-е место в таблице Премьер-лиги – после этого решения на его счету будет 25 баллов.

В январе стало известно, что «ирискам», как и «Ноттингем Форест», грозит дополнительное снятие очков. Решение по этому делу еще не принято.

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72 комментария
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Вернули 4 очка Эвертону, чтобы отнять эти же 4 очка у другого маленького клуба АПЛ... А МС и Челси как всегда останутся без наказания:)
+90
-13
+77
Ответ Кирилл Голивец
Похоже все три новичка вылетят, хотя я хотел бы выкинуть вместо Лутона Ноттингем
Да не, Ноттингем только второй сезон в АПЛ. Легендарный клуб, отличный стадион, классные фанаты. Теперь с приходом Нуну и играют поинтереснее и бьются с каждым соперником до конца. Я бы рад был вылету Пэласа вместо Лутона. Ничем непримечательный клуб, уже давно в АПЛ тем более.
+56
-6
+50
Похоже все три новичка вылетят, хотя я хотел бы выкинуть вместо Лутона Ноттингем
+33
-10
+23
Какая вообще глупость экономические нарушения очками измерять, а не суммами штрафов
+29
-8
+21
Ответ Ramin Mamedov
Комментарий скрыт
так а по твоему мнению почему они выигрывают....
+24
-6
+18
Ответ Марсель Объелся
Какая вообще глупость экономические нарушения очками измерять, а не суммами штрафов
Тогда Сити могли бы иметь нарушения хоть на миллиард и просто бы ещё один миллиард отдали в качестве штрафа. А так (теоретически) потерянное чемпионство из-за штрафа очками для них намного больший удар, чем потерянные деньги.
+16
-2
+14
Ман Сити со 115 нарушениями не наказали, а Эвертон наказали, просто клоуны 🤡
+22
-9
+13
🤡
+10
0
+10
Как они высчитали количество очков, что надо снять и вернуть. 😂
+7
0
+7
А можно не мешать болельщикам смотреть футбол и наказывать клубы штрафами в межсезонье? Если серьезные нарушения - понижать в лигах, но не вмешиваться в спортивные результаты. -10, теперь -6, потом рассмотрят второе нарушение и снова -10 сделают... Футбол - он для кого?
+5
0
+5
Ответ Ramin Mamedov
Комментарий скрыт
У них тяжба идёт с какого,14 года? Что-то там около 150 нарушений. Ирисок и Лес опустили за пару месяцев,а тут больше 5 лет уже разбираются.
+5
0
+5
Ответ 7bgs667qtd
Если сохранить Эзе и Олисе то вокруг них можно выстроить очень интересную команду. С нормальным тренером они могут бороться за еврокубки
С Гласнером они попали на 10 из 10. Мобильный состав, проект "Айнтрахт-2" в АПЛ. На фоне строгого футбола Ходжсона - глоток свежего воздуха для всех, хоть и не считаю, что они отправились бы в шип
+4
0
+4
Ответ Ramin Mamedov
Комментарий скрыт
Это деньги полностью заработанные этими клубами до последнего центра, а в случае с Ман Сити и Челси это не скажешь, также там уйма и других нарушений как регистрация несовершеннолетних, выплаты агентам, спонсорские контракты и тд. Арсенал начал тратить потому что избавился от долгов по стадиону который строил на свои деньги и на полтора десятилетия выпал из большой игры из-за этого, а на какие шиши Сити строил такой же большой стадион и каким образом заполучил спонсорский контракт на таком же уровне как у топов в начале десятых если пару сезонов назад глотал 8 голов от Мидлсбро?
+11
-7
+4
Ответ Марсель Объелся
Какая вообще глупость экономические нарушения очками измерять, а не суммами штрафов
Условные шейхи могут эти штрафы платить сколько угодно, какая им будет разница? А вот если будет грозить вылет, то задумаются(если это будет работать)
+2
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Ответ Mekanych Red Devil
Да не, Ноттингем только второй сезон в АПЛ. Легендарный клуб, отличный стадион, классные фанаты. Теперь с приходом Нуну и играют поинтереснее и бьются с каждым соперником до конца. Я бы рад был вылету Пэласа вместо Лутона. Ничем непримечательный клуб, уже давно в АПЛ тем более.
Где они стали интереснее играть? В то же говно играют, как по мне. Эффект новизны менеджера пройдет и вообще не отличить от команды Купера будет.
К тому же команда явно живет на деньги богатого папика, это не случай про выстроенную систему и грамотный менеджмент, по тратам в АПЛ они вовсе то ли на 4 то ли на 5 месте, а находятся - где находятся. Нет уж, пора в шип очищаться.
А Кристал Пэлас колоритный районный клуб Лондона, Селлхерст Парк один из самых олдскульных стадионов Лиги, у них одни из самых заметных и ярких фанатов.
Пришел новый тренер, который с Айнтрахтом ЛЕ брал, так что еще в 10ку залезут, какой вылет)
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Ответ MachineGunKelly
Комментарий удален модератором
причина тряски?
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Ответ Korotkov R.A.
Выкинуть Эвертон, КП и Бернли. Первые третий год как по краю ходят, вторые по унынию фору всей РПЛ дадут, а Бернли… Бернли это Бернли, и этим все сказано
Бернли и Шеффилд это даже не обговаривается. Они и сами это понимают. По-любому вылетят.
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Ответ Кирилл Голивец
Похоже все три новичка вылетят, хотя я хотел бы выкинуть вместо Лутона Ноттингем
Так и будет. Лутон неплох, но объективно не тянут. Чтоб играть в ПЛ реально надо скилловый состав иметь, который бы в других лигах боролся бы за еврозону например. Просто посмотрите с какими составами вылетали те же Лестер и Лидс.
Ну а ШЮ и Бернли даже не пытаются, туристы, тут все закономерно.
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Ответ MachineGunKelly
Комментарий удален модератором
Надо, чтобы добавили пункт "Баян" в причины жалоб.
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Ответ Егор Ковалёв
так а по твоему мнению почему они выигрывают....
Не только из-за денег. Нужны ещё трение и игроки. Деньги не решающий фактор.
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Ответ Отец Абду
Вернули 4 очка Эвертону, чтобы отнять эти же 4 очка у другого маленького клуба АПЛ... А МС и Челси как всегда останутся без наказания:)
У Челси не изучал, а у МС другая статья немного. Там вплоть до уголовного преследования может быть - расследование покажет. У них не так всё просто, потому несколько лет потребуется. Эвертон и Ноттингем создавали видимость, что деньги есть, когда их нет. А МС действительно имел деньги, но, похоже, источник отличный от указанного.
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И это хорошо!
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Так и чемпионами стать можно.
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Что за цирк в этой Англии
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"Лига приколов" говорили они )
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Ну хоть что-то.
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Ответ Марсель Объелся
Какая вообще глупость экономические нарушения очками измерять, а не суммами штрафов
У вашей команды тяжёлая финансовая ситуация и владелец, который своими махинациями загоняет клуб в новые долги? Тогда мы выпишем вам ещё больший штраф, чтобы клуб обанкротился прям в ноябре и доигрывал сезон пацанами из ю-17 вперемешку с массажистами.

Для развития лиги и поддержания маркетинговой привлекательности АПЛ как продукта это прям отличное решение.
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Ответ rude.
Где они стали интереснее играть? В то же говно играют, как по мне. Эффект новизны менеджера пройдет и вообще не отличить от команды Купера будет. К тому же команда явно живет на деньги богатого папика, это не случай про выстроенную систему и грамотный менеджмент, по тратам в АПЛ они вовсе то ли на 4 то ли на 5 месте, а находятся - где находятся. Нет уж, пора в шип очищаться. А Кристал Пэлас колоритный районный клуб Лондона, Селлхерст Парк один из самых олдскульных стадионов Лиги, у них одни из самых заметных и ярких фанатов. Пришел новый тренер, который с Айнтрахтом ЛЕ брал, так что еще в 10ку залезут, какой вылет)
Да поинтереснее играют, матч с Ньюкаслом вообще огонь был. Они как и Лутон, если проигрывают, то часто в 1 гол. А тратились много потому что тот состав, который вывел их из Шипа в АПЛ был собран из аренд преимущественно. Потом все вернулись в свои клубы, вот им и пришлось набирать игроков, только теперь задача была остаться в АПЛ, поэтому и пришлось тратиться.

Пэласа уже насмотрелись достаточно. Самая серая команда АПЛ уже несколько сезонов. Да и по олдскульности стадиона и ярких фанатов они все равно уступают Форесту.
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Ответ Кирилл Голивец
Похоже все три новичка вылетят, хотя я хотел бы выкинуть вместо Лутона Ноттингем
Не Летом и НФ пусть остаются, а вот Борнмут, надеюсь, вместе с Бернли и ШЮ отправятся в лучшую лигу Англии. На прочь безликие команды
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Ответ GibsonFlyingV
Пэлас без Роя уже заиграл
Не рано такое говорить после одного матча, да еще и против Бернли дома, да еще и в большинстве?
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