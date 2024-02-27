«Реал» опережает «Жирону» на 6 очков в Ла Лиге, «Барсу» – на 8. Отрыв от «Атлетико» увеличился до 13 очков
«Реал» сохранил 6-очковый отрыв от «Жироны» в таблице Ла Лиги.
В сегодняшнем матче 26-го тура «Жирона» обыграла «Райо Вальекано» со счетом 3:0.
Отрыв «Реала» от идущей на 2-м месте с 59 очками каталонской команды по-прежнему составляет 6 очков. «Барселона», занимающая 3-ю строчку, отстает от «Жироны» на 2 балла.
Также в топ-4 входит «Атлетико» – после 26-го тура их отставание от лидера увеличилось до 13 очков.
Ну а Реал есть Реал,хозяин ЛЛ и будущий чемпион)
1. Реал
2. Жирона (первый каталонский)
3. Атлетико
4. Атлетик
20. барселона