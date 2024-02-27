«Реал» опережает «Жирону» на 6 очков в Ла Лиге, «Барсу» – на 8. Отрыв от «Атлетико» увеличился до 13 очков

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Райо Вальекано Жирона Футбол

«Реал» сохранил 6-очковый отрыв от «Жироны» в таблице Ла Лиги.

В сегодняшнем матче 26-го тура «Жирона» обыграла «Райо Вальекано» со счетом 3:0.

Отрыв «Реала» от идущей на 2-м месте с 59 очками каталонской команды по-прежнему составляет 6 очков. «Барселона», занимающая 3-ю строчку, отстает от «Жироны» на 2 балла.

Также в топ-4 входит «Атлетико» – после 26-го тура их отставание от лидера увеличилось до 13 очков.

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20 комментариев
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Жирона молодцы конечн,что вернулись на свое законное 2 место,но смотря как в последних матчах тащат второй каталонский,то из топ 2 скорее вылетят
Ну а Реал есть Реал,хозяин ЛЛ и будущий чемпион)
+29
-15
+14
Ответ Baag Dat
Месси заслуживает больше
Больше левых пенок и ЗМ?)
+18
-7
+11
Таблица по итогу сезона должна выглядеть так:
1. Реал
2. Жирона (первый каталонский)
3. Атлетико
4. Атлетик
+19
-12
+7
Жирона - первая каталонская...
+8
-4
+4
Негрейровский проект снова заряжен по самые зубы судьями. Пожелаем удачи Жироне в борьбе с кабинетной за 2 место.
+10
-7
+3
Желаю Жироне, атлетам и Атлетико обогнать рычаг
+11
-9
+2
Ручные свистки Барсы оказывают давление на Реал и Жирону.
+4
-2
+2
Как же хочется что бы все же случилось чудо и Жирона стала Чемпионом Испании
+3
-2
+1
Вопрос о чемпионстве абсолютно не известен
+3
-2
+1
Ответ Роман
Таблица по итогу сезона должна выглядеть так: 1. Реал 2. Жирона (первый каталонский) 3. Атлетико 4. Атлетик
Без помощи судейского корпуса:
20. барселона
+9
-8
+1
Далеко ни чего ещё не решено в лл. У Жироны все восстановились и они играли также хорошо. А 6 очей это не отрыв. Ещё уйму матчей играть.
+3
-3
0
Месси заслуживает больше
+4
-4
0
Жирона молодцы! Так продолжать и дальше
+2
-2
0
Жирона разнесла Райо. Счёт должен был быть 5 или 6:0. Довбик в пустые ворота не попадал. Красавцы!
+1
-1
0
Предлагаю объединить усилия двух каталонских клубов и создать одну команду с названием «Жирбарона» с целью погони за Реалом))))))
0
0
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Жирона>>> второй каталонский
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