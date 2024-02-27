«Реал» опережает «Жирону» на 6 очков в Ла Лиге, «Барсу» – на 8. Отрыв от «Атлетико» увеличился до 13 очков

«Реал» сохранил 6-очковый отрыв от «Жироны» в таблице Ла Лиги.

В сегодняшнем матче 26-го тура « » обыграла « » со счетом 3:0.

Отрыв « » от идущей на 2-м месте с 59 очками каталонской команды по-прежнему составляет 6 очков. « », занимающая 3-ю строчку, отстает от «Жироны» на 2 балла.

Также в топ-4 входит « » – после 26-го тура их отставание от лидера увеличилось до 13 очков.