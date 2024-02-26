«Металлург» стал первым на Востоке и сыграет с «Амуром» в 1-м раунде Кубка Гагарина. «Авангард» встретится с «Ладой»

«Металлург» выиграл Восточную конференцию.

Команда Андрея Разина обыграла « » (3:1) в заключительном матче в Фонбет Чемпионате КХЛ и финишировала на 1-м месте.

В 1-м раунде Кубка Гагарина клуб из Магнитогорска встретится с « ». Серия стартует 1 марта.

Соперником ставшего 2-м «Авангарда» будет « ». Первый матч – 1 марта.