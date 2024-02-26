«Металлург» стал первым на Востоке и сыграет с «Амуром» в 1-м раунде Кубка Гагарина. «Авангард» встретится с «Ладой»
«Металлург» выиграл Восточную конференцию.
Команда Андрея Разина обыграла «Авангард» (3:1) в заключительном матче в Фонбет Чемпионате КХЛ и финишировала на 1-м месте.
В 1-м раунде Кубка Гагарина клуб из Магнитогорска встретится с «Амуром». Серия стартует 1 марта.
Соперником ставшего 2-м «Авангарда» будет «Лада». Первый матч – 1 марта.
Как будто это было вчера. Как и финал с Магниткой :)
Гомоляко в недавнем вью об этом очень подробно рассказал
Если вкратце, то человек больше всех тренируется, давая пример молодёжи, если выпадал из большинства, то не ныл, а работал дальше
Понятно, что Никитос совершенно другой человек в плане ментальности
Но Як капитан по делу