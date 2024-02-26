«Металлург» стал первым на Востоке и сыграет с «Амуром» в 1-м раунде Кубка Гагарина. «Авангард» встретится с «Ладой»

Теги Авангард Металлург Мг Лада Амур КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

«Металлург» выиграл Восточную конференцию.

Команда Андрея Разина обыграла «Авангард» (3:1) в заключительном матче в Фонбет Чемпионате КХЛ и финишировала на 1-м месте.

В 1-м раунде Кубка Гагарина клуб из Магнитогорска встретится с «Амуром». Серия стартует 1 марта.

Соперником ставшего 2-м «Авангарда» будет «Лада». Первый матч – 1 марта.

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24 комментария
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Давайте финал ММг - Ава)) для этого же плей-офф меняли?) удачи 👍
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Ладе удачи желаю в серии с Омском
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Какой неожиданный результат :)
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Металлург с победой! Оставьте Гребенкина капитаном! Как же он тащит команду, не ровня Яковлеву!
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В шапке сайта до сих пор "2 период"
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Поздравляю болельщиков ММГ!
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Амуру вообще шикарно, из Челябы сразу в Магнитку.
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Есть ощущение, что на Востоке во 2-й раунд пройдут все сеянные - ММГ, Ава, СЮ, АБ.
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Ответ Stepan Moris
Металлург с победой! Оставьте Гребенкина капитаном! Как же он тащит команду, не ровня Яковлеву!
Полностью согласен.Не то что этот плюшевый "кэп"#44.....
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Авангард - Лада, 20 лет спустя. Полуфинал суперлиги 2003/2004, 3:1 и 6:0 в двух тольяттинских играх, 1:0 в СКК, замер крюка клюшки Кривокрасова и Петр Ильич увёл команду в раздевалку. Потом ВКБ с ним не здоровался :)

Как будто это было вчера. Как и финал с Магниткой :)
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Классные серии должны быть
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Ответ ТИНЬКОВ ПОЯСНЯЕТ
Амуру вообще шикарно, из Челябы сразу в Магнитку.
как будто все планировалось еще в начале сезона😂
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Ответ vital55rus
Удачи Магнитке во втором раунде с ЦСКА
Удачи ЦСКА. Потому что мы пройдем их.
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Ответ Андрей Шпаков
Чей то, ЦСКА 6 будет и с Локо играть будет
Возможно и со СКА, а не с Локо. ЦСКА кубковый боец и очень высока вероятность его прохода дальше, ну а там нижний посев на 1-е место Востока)
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Ответ vital55rus
Удачи Магнитке во втором раунде с ЦСКА
Чей то, ЦСКА 6 будет и с Локо играть будет
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Ответ krasno-siniyman
На счёт Яка можно сказать то, почему он кэп Гомоляко в недавнем вью об этом очень подробно рассказал Если вкратце, то человек больше всех тренируется, давая пример молодёжи, если выпадал из большинства, то не ныл, а работал дальше Понятно, что Никитос совершенно другой человек в плане ментальности Но Як капитан по делу
Это не показатель для капитанства.Он должен быть лидером везде,а особенно на льду,в игре.ТАЩИТЬ,вести команду за собой и на личном примере.
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Ответ Magnit102
Полностью согласен.Не то что этот плюшевый "кэп"#44.....
На счёт Яка можно сказать то, почему он кэп
Гомоляко в недавнем вью об этом очень подробно рассказал
Если вкратце, то человек больше всех тренируется, давая пример молодёжи, если выпадал из большинства, то не ныл, а работал дальше
Понятно, что Никитос совершенно другой человек в плане ментальности
Но Як капитан по делу
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Ответ two troubles
Давайте финал ММг - Ава)) для этого же плей-офф меняли?) удачи 👍
Я хочу финал Металлург—Салават. Авангард опозорил себя и не достоин финала.
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Не скажу , что у Металлурга и Авангарда игры в первом туре плей-офф будут легко проходными ,тем интересней для нас болельщиков !
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