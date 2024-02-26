Беллингем включен в число претендентов на премию «Прорыв года» от Laureus
Джуд Беллингем номинирован на премию «Прорыв года» по версии Laureus.
Полузащитник «Реала» включен в список из 6 претендентов на награду в 2024 году.
Также в число номинантов вошли футболистки Сальма Паральюэло («Барселона», сборная Испании) и Линда Кайседо («Реал», сборная Колумбии), американская теннисистка Коко Гауфф, китайский пловец Цинь Хайян и шотландский легкоатлет Джош Керр.
Церемония вручения наград Laureus World Sports Awards пройдет в Мадриде 22 апреля.
Месси, Холанд, Джокович и Ферстаппен – среди номинантов на приз лучшему спортсмену года от Laureus
У Месси прошлый сезон выдался действительно прорывными поэтому тут без шансов