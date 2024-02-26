Беллингем включен в число претендентов на премию «Прорыв года» от Laureus

Теги Барселона Реал Мадрид рейтинги сборная Испании жен сборная Колумбии жен Коко Гауфф Джуд Беллингем Джош Керр Цинь Хайян Футбол

Джуд Беллингем номинирован на премию «Прорыв года» по версии Laureus.

Полузащитник «Реала» включен в список из 6 претендентов на награду в 2024 году.

Также в число номинантов вошли футболистки Сальма Паральюэло («Барселона», сборная Испании) и Линда Кайседо («Реал», сборная Колумбии), американская теннисистка Коко Гауфф, китайский пловец Цинь Хайян и шотландский легкоатлет Джош Керр.

Церемония вручения наград Laureus World Sports Awards пройдет в Мадриде 22 апреля.

Месси, Холанд, Джокович и Ферстаппен – среди номинантов на приз лучшему спортсмену года от Laureus

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15 комментариев
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"Прорыв года" - это несомненно Месси, за то что встал с лавки.
+28
-9
+19
Ответ Okaka
Месси должен получить за гол вчерашний
за вчерашний гол уже в претенденты на ЗМ попал
+12
-4
+8
Хорошо, да не слишком
У Месси прошлый сезон выдался действительно прорывными поэтому тут без шансов
+7
-4
+3
Ответ Krauvec Cool
"Прорыв года" - это несомненно Месси, за то что встал с лавки.
В Китае не смог, а тут получилось - брависсимо👏👏👏👏👏
+6
-3
+3
Месси должен получить за гол вчерашний
+6
-4
+2
А премия «рывок года» кому достанется?
+2
0
+2
Комментарий удален пользователем
Ответ я купил Джили!!!
А премия «рывок года» кому достанется?
Месси, за то что над лежачим пролетел
+2
-2
0
Ответ я купил Джили!!!
А премия «рывок года» кому достанется?
Марио Фернандесу.
0
0
0
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