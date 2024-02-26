Клубное ТВ «Реала» об отмене гола Васкеса: «Какой позор! Вот такое судейство у нас с «Севильей». Да что там, весь год»

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига судьи Лукас Васкес видеоповторы Исидро Диас де Мера Футбол

На клубном ТВ «Реала» раскритиковали судейство матча с «Севильей».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 26-м туре Ла Лиги. Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Исидро Диаса де Меры. В связи с травмой во втором тайме обязанности главного судьи перешли к Карлосу Фернандесу Буэрго.

На клубном ТВ «Реала» раскритиковали решение об отмене гола Лукаса Васкеса в первом тайме – судьи посчитали, что Начо Фернандес сфолил на Юссефе Эн-Несири. 

«Фола не было, и публике это совершенно ясно. Это ужасно. Какой позор! Вот такое судейство у нас с «Севильей». Да что там, весь год. В этом эпизоде практически не было контакта.

Судейские ошибки лишили «Мадрид» чемпионства в сезоне-2020/21. Ошибки, совершенные в первые 10 минут сегодняшнего матча, помешали нам победить в первом тайме. 

То, что мы переживаем, позорно. В сезоне-2020/21 они отняли у нас чемпионство в матче против «Севильи», и я не знаю, чего они хотят сейчас», – сказал автор ролика.

«Севилья» пожаловалась на ролик клубного ТВ «Реала» о судьях на завтрашний матч: «Осуждаем травлю»

Ла Лига присоединится к жалобе «Севильи» на клубное ТВ «Реала», если RFEF начнет расследование

Материалы по теме

77 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мне как болельщику реала максимально стыдно за такое откровенное нытье. Совсем не красят клуб подобные вещи
+77
-9
+68
Позор = Клубное ТВ Реала
+70
-18
+52
Ответ paster_bibo
Бывает такое чтобы в Испании кто нить не ныл после очередного тура?
Помню, сезон 13/14, тур вроде 12, но это не точно
+29
-2
+27
И это мусолят в Испании... Где футболисты от касания мизинцем в предсмертной агонии падают) даже итальянцы уже давно не так сильно валяются) Те же мадридцы при таком фоле на их игроке уже б не то что врачей звали,а еще и адвокатов с родственниками - составлять завещание.
+32
-7
+25
"Да что там, весь год". Да какой там год... Всю историю футбола Реал страдает от судейства, но побеждает несмотря ни на что!
+28
-9
+19
Какой всё-таки «Реал» мерзкий клуб. Завоевали кучу трофеев, идут первыми в чемпионате, даже этот сраный матч с «Севильей» выиграли. Но нет — надо обязательно поныть на публику, как тебя все обижают и предвзято к тебе относятся.
+25
-10
+15
максимальное омерзение
+15
-2
+13
Бывает такое чтобы в Испании кто нить не ныл после очередного тура?
+14
-3
+11
Реал решил посоревноваться с Криштиану за звание кринж года?
+16
-7
+9
Как же у клубного ТВ подгорает когда эпизод решился не в их пользу. Сразу на ТВ выставляют, обзывают ПОЗОРом. А когда эпизод решился в пользу Реала, они почему то этот факт не оспаривают... Матч с Альмерией как пример...
+13
-7
+6
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
И это мусолят в Испании... Где футболисты от касания мизинцем в предсмертной агонии падают) даже итальянцы уже давно не так сильно валяются) Те же мадридцы при таком фоле на их игроке уже б не то что врачей звали,а еще и адвокатов с родственниками - составлять завещание.
Но ведь Ямалю разрешили гораздо более сильный контакт и он с него гол забил Гранаде.
+5
0
+5
Есть подозрение, что в клубном ТВ Реала работают фанаты Реал Мадрида
+10
-5
+5
и не стыдно судейскому реалу жаловаться на судей, через свой тв канал???
+5
-1
+4
Клоуны какие, там четко видно касание было и деформацию бутсы
+7
-3
+4
А слабо вспомнить все трофеи, которые судьи отняли в пользу Реала?
+7
-4
+3
... и все же испанский свисткам-неадекватам очень далеко до свистоплясов с островка. Там просто запредельный ад судейского безумия!!!
+4
-1
+3
Ответ Crawling
Вопрос надо ставить иначе. 2 недели назад Барселона сравняла счёт в домашнем матче(3:3) после - по сути - такого же фола Ямаля. Тоже сзади, тоже в момент приёма мяча. Почему два эпизода судятся по-разному? Вместо криков "позор". И заниматься этим должно не телевидение Реала.
Может быть, потому, что в одном эпизоде было сыграно в мяч, а в другом только в ногу? :) Правда, на повторе издали никак не разобрать, что там было 2 недели назад, а другого я не нашёл. Но с Начо вроде очевидный удар сзади по чужой бутсе.
+4
-2
+2
Ответ Люкс
Может быть, потому, что в одном эпизоде было сыграно в мяч, а в другом только в ногу? :) Правда, на повторе издали никак не разобрать, что там было 2 недели назад, а другого я не нашёл. Но с Начо вроде очевидный удар сзади по чужой бутсе.
А перед этим Начо получил локтем по лицу от нападающего Севильи, из-за чего и не попал чётко в мяч, задев его ногу. Так что там считать фолом?
+3
-1
+2
Ну гол не по правилам забит, чего приставать.
+3
-1
+2
да что там! Всю историю засуживают!
+3
-1
+2
Я бы сказал, что они тупые, если бы гол Ямала не засчитали. А так то Начо меньше фолил, чем он.
+6
-4
+2
Там было касание
+5
-3
+2
Вопрос надо ставить иначе. 2 недели назад Барселона сравняла счёт в домашнем матче(3:3) после - по сути - такого же фола Ямаля. Тоже сзади, тоже в момент приёма мяча. Почему два эпизода судятся по-разному? Вместо криков "позор". И заниматься этим должно не телевидение Реала.
+9
-8
+1
Ответ Crawling
Вопрос надо ставить иначе. 2 недели назад Барселона сравняла счёт в домашнем матче(3:3) после - по сути - такого же фола Ямаля. Тоже сзади, тоже в момент приёма мяча. Почему два эпизода судятся по-разному? Вместо криков "позор". И заниматься этим должно не телевидение Реала.
Здесь эпизод на самом деле ещё круче: перед контактом ногами был удар локтем нападающего Севильи и его нам в замедленном повторе каталонская компания, отвечающая за повторы, не показала, как и не показала этот момент ВАР-комнате.
+5
-4
+1
Ахахахаха красавцы, это назло Севилье делается, которые и до и после игры возмущались клубным тв Реала;))
+1
0
+1
Лапорта добился своего, в принципе. Судьи топят Реал в каждом матче, и Пересу надо оч серьезно этим заняться
+1
0
+1
Ответ Тоби Сайлоф
Мне как болельщику реала максимально стыдно за такое откровенное нытье. Совсем не красят клуб подобные вещи
Ну и стыдись молча. А я вот как болельщик Реала искренне не понимаю за что мы платим судьям? Сколько можно так безответственно подходить к матчам?? То Карвахаля удалят, то гол Васкеса не засчитают, то пенальти чистые не дают. Я протестую против таких судей! Надо понимать кто играет и как надо судить! Реал заслуживает больше проходных матчей, почему мы продолжаем эксплуатировать магию, когда кормим весь судебный корпус??
+3
-2
+1
Ответ Barcelona Forever
Комментарий удален модератором
Уже. Почти после каждого тура ноют на ТВ, что судьи топят Реал, но тот в отрыве на 10 очков в таблице. Магия Реала че уж там.
+2
-1
+1
Ответ Z Viva
тв реал помогает стать реалу чемпионом своим нытьем
Чем помогли? Тем что отменяют голы Реала, или тем что судьи откровенно игнорируют нарушения правил на игроках Реала?
0
0
0
Ответ Crawling
в обоих эпизодах в ногу сыграно
Тем временем я нашёл повторы. Я бы сказал, что Ямал довольно аккуратно забрал мяч, а гранадец потерял мяч за спиной, пытался вставить ногу и показать фол, крутанулся, хотя его никто не ударил. Ну максимум было лёгкое касание, никак не способное вызвать такой пируэт. По сути, просто опередил Ямал на долю секунды. Начо же просто стукнул сзади по бутсе человека, который принимал мяч, до которого, кроме как сквозь ноги, Начо никак не мог достать.
Вот тут повтор про Ямаля: https://www.youtube.com/watch?v=YexOKMhLpfs
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий