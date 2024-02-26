Клубное ТВ «Реала» об отмене гола Васкеса: «Какой позор! Вот такое судейство у нас с «Севильей». Да что там, весь год»
На клубном ТВ «Реала» раскритиковали судейство матча с «Севильей».
Мадридский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 26-м туре Ла Лиги. Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Исидро Диаса де Меры. В связи с травмой во втором тайме обязанности главного судьи перешли к Карлосу Фернандесу Буэрго.
На клубном ТВ «Реала» раскритиковали решение об отмене гола Лукаса Васкеса в первом тайме – судьи посчитали, что Начо Фернандес сфолил на Юссефе Эн-Несири.
«Фола не было, и публике это совершенно ясно. Это ужасно. Какой позор! Вот такое судейство у нас с «Севильей». Да что там, весь год. В этом эпизоде практически не было контакта.
Судейские ошибки лишили «Мадрид» чемпионства в сезоне-2020/21. Ошибки, совершенные в первые 10 минут сегодняшнего матча, помешали нам победить в первом тайме.
То, что мы переживаем, позорно. В сезоне-2020/21 они отняли у нас чемпионство в матче против «Севильи», и я не знаю, чего они хотят сейчас», – сказал автор ролика.
«Севилья» пожаловалась на ролик клубного ТВ «Реала» о судьях на завтрашний матч: «Осуждаем травлю»
Ла Лига присоединится к жалобе «Севильи» на клубное ТВ «Реала», если RFEF начнет расследование
Вот тут повтор про Ямаля: https://www.youtube.com/watch?v=YexOKMhLpfs