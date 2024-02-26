Клубное ТВ «Реала» об отмене гола Васкеса: «Какой позор! Вот такое судейство у нас с «Севильей». Да что там, весь год»

На клубном ТВ «Реала» раскритиковали судейство матча с «Севильей».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 26-м туре . Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Исидро Диаса де Меры. В связи с травмой во втором тайме обязанности главного судьи перешли к Карлосу Фернандесу Буэрго.

На клубном ТВ «Реала» раскритиковали решение об отмене гола Лукаса Васкеса в первом тайме – судьи посчитали, что Начо Фернандес сфолил на Юссефе Эн-Несири.

«Фола не было, и публике это совершенно ясно. Это ужасно. Какой позор! Вот такое судейство у нас с «Севильей». Да что там, весь год. В этом эпизоде практически не было контакта.

Судейские ошибки лишили « » чемпионства в сезоне-2020/21. Ошибки, совершенные в первые 10 минут сегодняшнего матча, помешали нам победить в первом тайме.

То, что мы переживаем, позорно. В сезоне-2020/21 они отняли у нас чемпионство в матче против «Севильи», и я не знаю, чего они хотят сейчас», – сказал автор ролика.

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