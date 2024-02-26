«Рома» выиграла 5 из 6 матчей в Серии А после увольнения Моуринью. Проиграли лишь «Интеру»

Теги Рома Торино Даниэле де Росси Жозе Моуринью серия А Италия Пауло Дибала Футбол

«Рома» выиграла 5 из 6 матчей в Серии А после ухода Жозе Моуринью.

В матче 25-го тура Серии А римляне на своем поле обыграли «Торино» со счетом 3:2. Пауло Дибала оформил хет-трик.

Таким образом, после увольнения Моуринью «Рома» выиграла 5 из 6 матчей в чемпионате – ранее команда под руководством Даниэле де Росси обыграла «Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1), «Кальяри» (4:0) и «Фрозиноне» (3:0). Единственное поражение на этом отрезке римляне потерпели от «Интера» (2:4).

На данный момент «Рома» занимает 6-ю строчку в Серии А, набрав 44 очка.

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49 комментариев
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Рома теперь хоть в футбол играет, а не в автобус )
+64
-6
+58
всего-то нужно было выгнать португальского чсвшного физрука
+66
-19
+47
Ответ Александр Александров
всего-то нужно было выгнать португальского чсвшного физрука
Вот я тоже так считаю) но как ни странно у него секта поклонников моуринианства едва ли не больше чем у Месси и Роналду😃 хотя очевидно что он уже лет 7 не топ тренер, его отовсюду увольняют, команды показывают отвратительный, скучный футбол
+44
-7
+37
Проиграли только Интеру, а играли в остальном - с командами из зоны вылета
+49
-16
+33
Статистика говорит сама за себя.ДДР умеет вносить коррективы по ходу матча.Всех с победой!
+32
-5
+27
Ответ TaR
Проиграли только Интеру, а играли в остальном - с командами из зоны вылета
В первом круге в матчах против подвала Рома дважды проиграла и дважды сыграла вничью, 8 очков потеряли.
+36
-10
+26
Ответ TaR
Проиграли только Интеру, а играли в остальном - с командами из зоны вылета
Так Жозе часто и с ними не справлялся
+36
-13
+23
МЮ после Моура с Сульшером тоже серию отличную выдал, но время расставило все на свои места. Де Росси удачи в любом случае. Болеет клубом и делом.
+24
-5
+19
Ответ TaR
Проиграли только Интеру, а играли в остальном - с командами из зоны вылета
У поклонников Моуриньо зона вылета скоро до 6 места любимого будет уже.
+15
0
+15
С нетерпением жду комментарии местных экспертов, когда запал после смены тренера спадёт и результаты пойдут под откос.
+21
-6
+15
Ответ Михо
Вот я тоже так считаю) но как ни странно у него секта поклонников моуринианства едва ли не больше чем у Месси и Роналду😃 хотя очевидно что он уже лет 7 не топ тренер, его отовсюду увольняют, команды показывают отвратительный, скучный футбол
Я всего лишь желаю этим людям, чтобы Особенный продолжил свой путь в их любимом клубе (99% шанс что это Челси либо Реал) :)
+14
-3
+11
Торино тоже слабенькая команда, эксперты?
+18
-8
+10
Не забываем, что в последних 12 турах шесть матчей (50%) будет с командами из первой "девятки" турнирной таблицы. Вот где для ДДР будет настоящее испытание.
+9
0
+9
Ответ jacktheripped
МЮ после Моура с Сульшером тоже серию отличную выдал, но время расставило все на свои места. Де Росси удачи в любом случае. Болеет клубом и делом.
Ну так Сульшер намного лучше футбол показывал чем гениальный Особенный, впервые за много лет был атакующий футбол, было приятно смотреть игры.
+10
-4
+6
1) На багаже гения;
2) Это просто кураж, все клубы играют хорошо после увольнения тренера;
3) Просто клубы слабые, Моуриньо их бы тоже победил;
4) Игроки сговорились, предали и слили Особенного, за что им никогда не будет прощения;
5) Моуриньо просто его игроков не покупали, поэтому игры не было;

Что-нибудь забыл?
+11
-6
+5
Ответ Михо
Вот я тоже так считаю) но как ни странно у него секта поклонников моуринианства едва ли не больше чем у Месси и Роналду😃 хотя очевидно что он уже лет 7 не топ тренер, его отовсюду увольняют, команды показывают отвратительный, скучный футбол
Это реально секта, с такими футболистами он не смог ничего смотрибельного выстроить. Его время закончилось, хотя сейчас прошло мало времени, чтобы делать выводы, да ещё и соперников серьезных не было.
+6
-1
+5
Ответ TaR
Проиграли только Интеру, а играли в остальном - с командами из зоны вылета
да но Интеру два забили а Зоммер сейчас самый сухой вратарь среди топ 5 лиг.
+5
-2
+3
Ответ jacktheripped
сколько трофеев у великого МЮ с Сульшером было? Не подскажешь?
Сколько значимых трофеев у великого Моуриньо в "МЮ" было?
+5
-2
+3
Ответ jacktheripped
сколько трофеев у великого МЮ с Сульшером было? Не подскажешь?
Мне, как фанату МЮ и красивого футбола, глубоко насрать на победы в третьесортных турнирах, я бы с большим удовольствием смотрел каждые выходные хороший футбол от любимой команды, чем унылые автобусы против команд из Чемпионшипа.
+7
-4
+3
де Росси ,конечно, не супер тренер,скорее произошел эмоциональный всплеск при смене тренера, как это часто бывает, однако стоит отметить, что скорее всего, те идеи, за счёт которых маур стал известным устарели....его время ушло.
+4
-1
+3
Ответ dreamstep
Рома теперь хоть в футбол играет, а не в автобус )
Футбол , когда нет навязчивого желания выключить телевизор )
+4
-2
+2
Ответ Михо
Вот я тоже так считаю) но как ни странно у него секта поклонников моуринианства едва ли не больше чем у Месси и Роналду😃 хотя очевидно что он уже лет 7 не топ тренер, его отовсюду увольняют, команды показывают отвратительный, скучный футбол
Токсичные притягивают токсичных. А таких на ветках комментирования большинство
+2
0
+2
Я неоднократно здесь писал, что проблема Ромы в тренере. Но я даже не думал, что проблема была настолько большой, что даже неопытный Де Росси вывел Рому на тропу побед. Ждём Рому в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Теперь у команды есть все для этого.
+14
-12
+2
Рома поборется за 4ое ЛигоЧемпионское местечко )
+6
-4
+2
Смотрел игры Ромы только из-за Моуриньо
+1
0
+1
Клоунриньо уже сказал, что это всё благодаря его багажу? 🤣
+2
-1
+1
Ответ Serega1489
1) На багаже гения; 2) Это просто кураж, все клубы играют хорошо после увольнения тренера; 3) Просто клубы слабые, Моуриньо их бы тоже победил; 4) Игроки сговорились, предали и слили Особенного, за что им никогда не будет прощения; 5) Моуриньо просто его игроков не покупали, поэтому игры не было; Что-нибудь забыл?
«….Чего-нибудь забыл?…»
Два финала еврокубков, первая евро чашка, полный стадион, Лукаку, Дибалу, Абрахама в составе, молодых игроков, получивших шанс и проявивших себя…. Ну и результаты сравнивать весной надо ))
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Вот и все доказательство того что Мауриньо был обычный физрук, раз даже Де Росси без опыта одержал 5 побед, ещё и в ЛЧ могут попасть, а Моуриньо уже давно сбитый лётчик и физрук
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+1
Ответ Serega1489
Мне, как фанату МЮ и красивого футбола, глубоко насрать на победы в третьесортных турнирах, я бы с большим удовольствием смотрел каждые выходные хороший футбол от любимой команды, чем унылые автобусы против команд из Чемпионшипа.
Насмотрелся?)
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0
0
Ответ Serega1489
1) На багаже гения; 2) Это просто кураж, все клубы играют хорошо после увольнения тренера; 3) Просто клубы слабые, Моуриньо их бы тоже победил; 4) Игроки сговорились, предали и слили Особенного, за что им никогда не будет прощения; 5) Моуриньо просто его игроков не покупали, поэтому игры не было; Что-нибудь забыл?
Дибала, Лукаку плохие игроки ?
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