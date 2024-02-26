«Рома» выиграла 5 из 6 матчей в Серии А после увольнения Моуринью. Проиграли лишь «Интеру»
«Рома» выиграла 5 из 6 матчей в Серии А после ухода Жозе Моуринью.
В матче 25-го тура Серии А римляне на своем поле обыграли «Торино» со счетом 3:2. Пауло Дибала оформил хет-трик.
Таким образом, после увольнения Моуринью «Рома» выиграла 5 из 6 матчей в чемпионате – ранее команда под руководством Даниэле де Росси обыграла «Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1), «Кальяри» (4:0) и «Фрозиноне» (3:0). Единственное поражение на этом отрезке римляне потерпели от «Интера» (2:4).
На данный момент «Рома» занимает 6-ю строчку в Серии А, набрав 44 очка.
2) Это просто кураж, все клубы играют хорошо после увольнения тренера;
3) Просто клубы слабые, Моуриньо их бы тоже победил;
4) Игроки сговорились, предали и слили Особенного, за что им никогда не будет прощения;
5) Моуриньо просто его игроков не покупали, поэтому игры не было;
Что-нибудь забыл?
Два финала еврокубков, первая евро чашка, полный стадион, Лукаку, Дибалу, Абрахама в составе, молодых игроков, получивших шанс и проявивших себя…. Ну и результаты сравнивать весной надо ))