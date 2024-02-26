«Рома» выиграла 5 из 6 матчей в Серии А после увольнения Моуринью. Проиграли лишь «Интеру»

«Рома» выиграла 5 из 6 матчей в Серии А после ухода Жозе Моуринью.

В матче 25-го тура Серии А римляне на своем поле обыграли « » со счетом 3:2. оформил хет-трик.

Таким образом, после увольнения «Рома» выиграла 5 из 6 матчей в чемпионате – ранее команда под руководством обыграла «Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1), «Кальяри» (4:0) и «Фрозиноне» (3:0). Единственное поражение на этом отрезке римляне потерпели от «Интера» (2:4).

На данный момент « » занимает 6-ю строчку в Серии А, набрав 44 очка.