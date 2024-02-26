«Никто в этой стране не хочет видеть обладателя квадрупла – поэтому матч Кубка Англии назначен на 3-й день после финала Кубка лиги». Клопп о календаре
Юрген Клопп пожаловался на календарь «Ливерпуля».
В воскресенье «Ливерпуль» одержал победу над «Челси» (1:0) в финале Кубка английской лиги в дополнительное время, забив на 118-й минуте. В среду мерсисайдцы сыграют с «Саутгемптоном» в 5-м раунде Кубка Англии.
«Никто в этой стране не хочет видеть обладателя квадрупла, вот почему следующий раунд Кубка Англии назначен на третий день после финала [Кубка лиги].
Я понятия не имею, кого мы сможем выпустить в среду, так что посмотрим», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире beIN SPORTS.
Юрген Клопп: «У нас нет состава на среду, против «Саутгемптона» выйдет команда в футболках «Ливерпуля». Безумно люблю эту страну, но календарь составлен не для побед»
выиграли никому не нужный кубок Лиги, на 1 очко опережают Сити в чемпионате и уже такие разговоры о квадрупле, как будто только чудо может помешать им его выиграть, и все равно, что и в чемпионате, и в кубках есть команды, которые играют лучше и выглядят более перспективно
естественно, да, всегда кубок англии считался более важным трофеем чем кубок лиги
Почему переобуваешься,что Клопп тебе сделал?