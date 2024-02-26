«Никто в этой стране не хочет видеть обладателя квадрупла – поэтому матч Кубка Англии назначен на 3-й день после финала Кубка лиги». Клопп о календаре

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Кубок английской лиги календарь Футбол

Юрген Клопп пожаловался на календарь «Ливерпуля».

В воскресенье «Ливерпуль» одержал победу над «Челси» (1:0) в финале Кубка английской лиги в дополнительное время, забив на 118-й минуте. В среду мерсисайдцы сыграют с «Саутгемптоном» в 5-м раунде Кубка Англии.

«Никто в этой стране не хочет видеть обладателя квадрупла, вот почему следующий раунд Кубка Англии назначен на третий день после финала [Кубка лиги].

Я понятия не имею, кого мы сможем выпустить в среду, так что посмотрим», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире beIN SPORTS. 

Юрген Клопп: «У нас нет состава на среду, против «Саутгемптона» выйдет команда в футболках «Ливерпуля». Безумно люблю эту страну, но календарь составлен не для побед»

84 комментария
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Итог: залупл
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О, нет, опять речь о квадрупле
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Какой же Клопп, уже забравший АПЛ и Лигу Европы.
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Ещё от квадрупла-2022 не отошел что ли?🤣
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Ответ ЭкспертДиванный
Комментарий скрыт
А что не так? Бороться за квадрупл значит играть много матчей. Это вот Клопп че такое несет говоря про "никто в этой стране", как будто не знает во что превращается календарь когда играешь в куче турниров
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Разновидность квадрупла с Лигой Европы вместо ЛЧ называется – Севильлупл.
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Какой же Клопп смешной
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И на самом деле после финала играть на 3 день это просто жесть, непонятно кто вообще выйдет на поле, все игроки будут уставшими
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Цена похода за квадруплом. Никто не говорил, что будет легко
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Ответ ten Hag
С ЛЕ неправильный квадруплъ получается
Да не полноценный, но даже с ЛЕ если получится великое достижение.
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какой квадрупл мужик, не беги впереди паровоза
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А Челси, который играл в финале, им будет легче играть в среду, в отличие от Ливерпуля, да-да
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Ответ ЭкспертДиванный
Комментарий скрыт
а что не так он говорит?
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Ответ Tornado of Souls
Какой же Клопп смешной
Не удивлюсь, если ещё и Кубок Англии прихватит, а также чемпионат
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Очень странно, если кто-то будет воспринимать победу в ЛЕ как полноценный требл/квадрупл.
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какой же Ливерпуль высокомерный клуб:
выиграли никому не нужный кубок Лиги, на 1 очко опережают Сити в чемпионате и уже такие разговоры о квадрупле, как будто только чудо может помешать им его выиграть, и все равно, что и в чемпионате, и в кубках есть команды, которые играют лучше и выглядят более перспективно
+14
-9
+5
Ответ Marcus-light
Почему Кубок Лиги никому не нужен? Вв думаете Пеп или Артета больше ценят Кубок Англии, который идет параллельно ЛЧ и решающим матчам чемпионата? Сомнительно.
это серьезный вопрос?)
естественно, да, всегда кубок англии считался более важным трофеем чем кубок лиги
+7
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Мы уже поняли, что все топят ливерпуль. Необязательно повторять это каждый день
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Ответ Крэнг
Напоминаю, что этот человек менее суток назад взял трофей. Тем не менее, это не мешает ему ныть и искать проблемы в других, а не в своей команде.
Ты не осуждал Гвардиолу когда тот сказал что Сити проиграл из-за ветра
Почему переобуваешься,что Клопп тебе сделал?
+5
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Опять нытье и заговоры против Ливерпуля, надоело это слушать
+9
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Ответ Marcus-light
Почему Кубок Лиги никому не нужен? Вв думаете Пеп или Артета больше ценят Кубок Англии, который идет параллельно ЛЧ и решающим матчам чемпионата? Сомнительно.
Конечно больше, что за странный вопрос?
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Никогда не понимал этого культа вокруг Клоппа. Постоянно он рассказывает про заговоры и постоянно вот это высокомерие немецкое, мол я не я. По сути же выиграл кубок лиги против школьников с 10 места с голом на 120 минуте, и опять заливать про свой квадрпул и заговоры. И тут никакого хейта, просто ну слишком он возвышен над остальными.
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да, это заговор, клопп в шуе вступил
+4
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ЛЕ это не ЛЧ, так что это будет не полноценный квадрупл
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что-то быстро из крутого Клопп обратно превратился в нытика))
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Ответ ALMANAC
О, нет, опять речь о квадрупле
О,да
+2
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Ответ Fona
Я стараюсь сказать выдать объективную картину. Требл - победа в трех соревнованиях в сезоне, почему бы и супер кубок не включить в это, или какой-нибудь кубок Гампера? Требл - условность в футбольном сообществе, а не официальная награда или достижение, поэтому футбольное сообщество воспринимает за требл победу в кубке страны, чемпионате и лч. Ну а фанат Ливерпуля как обычно, к сожалению, доказывает что ваша фанбаза полна неадекватов
МЮ тоже брал требл в 2017))
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Клоппу на прощанье подарят зaлyпл.
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немец срывает покровы
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То есть при планировании календаря заранее нужно предполагать что оба участника финала Кубка Лиги не вылетят в Кубке Англии на этой стадии?
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-2
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