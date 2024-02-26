«Никто в этой стране не хочет видеть обладателя квадрупла – поэтому матч Кубка Англии назначен на 3-й день после финала Кубка лиги». Клопп о календаре

Юрген Клопп пожаловался на календарь «Ливерпуля».

В воскресенье « » одержал победу над «Челси» (1:0) в финале Кубка английской лиги в дополнительное время, забив на 118-й минуте. В среду мерсисайдцы сыграют с «Саутгемптоном» в 5-м раунде Кубка Англии.

«Никто в этой стране не хочет видеть обладателя квадрупла, вот почему следующий раунд Кубка Англии назначен на третий день после финала [Кубка лиги].

Я понятия не имею, кого мы сможем выпустить в среду, так что посмотрим», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире beIN SPORTS.

Юрген Клопп: «У нас нет состава на среду, против «Саутгемптона» выйдет команда в футболках «Ливерпуля». Безумно люблю эту страну, но календарь составлен не для побед»