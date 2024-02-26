«Ливерпуль» взял Кубок лиги, Модрич вытащил «Реал», «Динамо» с Кубком Континента, голы Роналду и Месси, Кучеров пробил 100 очков в сезоне НХЛ, «Шанхай» Слуцкого с Суперкубком Китая и другие новости

1. «Ливерпуль» выиграл Кубок лиги - Вирджил ван Дейк забил «Челси» на 118-й минуте (1:0). Это 10-й Кубок лиги для «красных», больше нет ни у кого. Юрген Клопп выиграл с «Ливерпулем» 8-й трофей.

2. Гол Луки Модрича на 81-й минуте принес «Реалу» победу над «Севильей» (1:0). Хорват вышел на замену на 75-й, а мяч Лукаса Васкеса в 1-м тайме отменили после ВАР.

3. Никита Кучеров набрал 1+3 в победном матче «Тампы» с «Нью-Джерси» (4:1), поучаствовав во всех голах своей команды. Российский форвард преодолел рубеж в 100 очков в регулярке НХЛ 2-й сезон подряд и лидирует в списке бомбардиров. «Коламбус» с голами Воронкова, Марченко и Проворова обыграл «Рейнджерс» (4:2), Панарин забросил 33-ю шайбу в сезоне и обновил личный рекорд. «Питтсбург» и «Филадельфия» устроили перестрелку (7:6), Малкин сделал передачу, но не забил в 10-й игре подряд. Все результаты дня – здесь.

4. Криштиану Роналду забил в 9-м матче подряд – с пенальти «Аль-Шабабу», у форварда «Аль-Насра» 10 голов за этот период. 39-летний игрок набрал 31 (22+9) очко в 20 матчах саудовской лиги по системе «гол+пас». Не обошлось и без очередного скандала: португалец помахал рукой у паха, глядя на скандирующих «Месси! Месси!» фанатов «Аль-Шабаба».

5. «Динамо» выиграло Кубок Континента благодаря поражению СКА от «Куньлуня». Впервые с 2014-го трофей взял не СКА и не ЦСКА. Кстати, «Куньлунь» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей – 21 228 зрителей. Правда, игра проходила на «СКА-Арене».

6. Владимир Путин поручил Министерству спорта и ОКР дать предложения по участию россиян в Олимпиаде в Париже.

7. В Серии А «Ювентус» вырвал победу у «Фрозиноне» (3:2) благодаря голу Ругани на 95-й и дублю Влаховича, «Интер» разгромил «Лечче» (4:0) с дублем Лаутаро сделал дубль, а вот «Милан» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1).

8. «Шанхай» Леонида Слуцкого выиграл Суперкубок Китая. Тренер взял трофей в первом официальном матче в клубе.

9. НБА. 30+12+9 от Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть в гостях «Филадельфию», «Денвер» был сильнее «Голден Стэйт» и другие результаты.

10. «Интер Майами» спасся в матче МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1) благодаря голу Месси на 92-й минуте. Лео забил в официальном матче в 20-м сезоне подряд.

11. Юлиан Нагельсманн готов вернуться в «Баварию». Это может случиться, если Хаби Алонсо откажет клубу. Также пишут, что Нагельсманн и Аморим – кандидаты «Ливерпуля» на случай отказа Хаби.

12. Килиан Мбаппе решил уйти в «Реал» в декабре, но в январе соврал прессе о будущем. Его мать хочет смягчить эффект от ухода из «ПСЖ» через СМИ, пишет L’Équipe.

13. «Боруссия» Дортмунд проиграла «Хоффенхайму» дома (2:3). 21-летний форвард Максимилиан Байер сделал дубль, забив на 61-й и 64-й минутах.

14. Ла Лига присоединится к жалобе «Севильи» на клубное ТВ «Реала», если Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) начнет расследование.

15. У «Зенита» худший трансферный баланс за 5 лет среди клубов РПЛ, чей объем трансферов превысил 100 млн евро. У ЦСКА – лучший.

16. Камила Валиева поучаствовала в съемках нового сезона шоу «Кондитер. Дети».

Цитаты дня.

Максим Маринин: «Кто-то в окопах жизни кладет, а тут вопрос, поеду ли я на Олимпиаду. Это про цену твоего внутреннего выбора»

Президент «Урала»: «Надо расширить РПЛ. У нас каждый четвертый может вылететь. Будет больше мест нашим игрокам, есть классные стадионы»

Министр спорта о Fan ID: «Обратной дороги не будет, это указ президента. Решение направлено на обеспечение безопасности боления»

Борис Игнатьев о Файзуллаеве: «Не вижу, чем он хуже Малкома. Пришел в РПЛ, доказал, что сильнее других, стал украшением лиги»

Невилл о финале Кубка лиги: «Дети Клоппа играли против стоивших миллиард лузеров. Игроки Почеттино попросту сдулись прямо на наших глазах»

Владимир Быстров: «Дайте Мостовому тренировать «Спартак». Обосрется – уберут. Это суперклуб, там тренер – психолог, у него 25 помощников и 30 человек, которые всем занимаются»