«Динамо» выиграло Кубок континента. Впервые с 2014-го трофей взял не СКА и не ЦСКА

«Динамо» стало обладателем Кубка континента.

После поражения СКА от «Куньлуня» (2:3) бело-голубые досрочно стали победителями регулярного чемпионата.

Последний раз этот трофей «Динамо» брало ровно 10 лет назад, в 2014-м. После этого награду выигрывали только СКА и ЦСКА.

« » с матчем в запасе идет первым, набрав 96 очков в 67 играх. У СКА 95 баллов в 68 матчах.