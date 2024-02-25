«Динамо» выиграло Кубок континента. Впервые с 2014-го трофей взял не СКА и не ЦСКА

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Континента Динамо Хоккей

«Динамо» стало обладателем Кубка континента.

После поражения СКА от «Куньлуня» (2:3) бело-голубые досрочно стали победителями регулярного чемпионата. 

Последний раз этот трофей «Динамо» брало ровно 10 лет назад, в 2014-м. После этого награду выигрывали только СКА и ЦСКА.

«Динамо» с матчем в запасе идет первым, набрав 96 очков в 67 играх. У СКА 95 баллов в 68 матчах.

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74 комментария
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Динамо, с досрочной победой!
Заслужили честно своей игрой и самоотдачей в каждом матче.
Сегодня желания у команды Куньлунь бороться за 9 место в конференции было, в целом, гораздо больше, чем у СКА за 1 место в Кубке континента… Вроде нелогично, но факт налицо!
Куньлуню респект за игру,
а игрокам СКА надо снять «розовые очки» и опуститься на землю в преддверии ПО, иначе до Востока будет не доехать…
+39
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+38
Всех динамовцев и ХК Динамо Москва с заслуженным трофеем .
+27
-1
+26
Ответ bagi
Да ладно, просто СКА решил выбрать себе соперника на ПО
Сейчас Динамо им и выберет.
+27
-3
+24
Динамо- с заслуженным кубком!
+16
0
+16
А если Динамо и Торпедо победят - СКА в плове с ЦСКА встретится?
+15
0
+15
Ответ Мелкие лавочники
А если Динамо и Торпедо победят - СКА в плове с ЦСКА встретится?
Да
+11
0
+11
Ответ Mixos Demid
За что китайцы так не взлюбили Ротенберга?!
Сегодня мы все были китайцы!
+10
0
+10
Всех болельщиков бело-голубых с трофеем.
Команде удачи в плей-офф.
+9
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+9
Ответ Павел Маремьянин
Комментарий скрыт
Торпедо слабее Минска??? Та ладно. Роттен не хотел кубок взять?? Та ладно!!! Ерунду пишете
+9
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+9
Молодцы ребята! Заслуженно выиграли регулярку! Удачи в плей-офф! Вперед Динамо!
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+8
Ответ Мелкие лавочники
А если Динамо и Торпедо победят - СКА в плове с ЦСКА встретится?
Да.
+8
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+8
Ответ 1905vb
Динамо, с досрочной победой! Заслужили честно своей игрой и самоотдачей в каждом матче. Сегодня желания у команды Куньлунь бороться за 9 место в конференции было, в целом, гораздо больше, чем у СКА за 1 место в Кубке континента… Вроде нелогично, но факт налицо! Куньлуню респект за игру, а игрокам СКА надо снять «розовые очки» и опуститься на землю в преддверии ПО, иначе до Востока будет не доехать…
Да ладно, просто СКА решил выбрать себе соперника на ПО
+10
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+6
Всех Динамовцев с титулом!!! Особенно приятно, что большой вклад в эту победу внёс наш вратарь в прошлом Лазушин!)))
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Ответ КЕША
Всех динамовцев и ХК Динамо Москва с заслуженным трофеем .
Костя, С Трофеем тебя хоккейным!!! Теперь идём дальше....
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Динамо Чемпион молодцы!
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Поздравляю динамиков!
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Динамо просто обязано проставиться игрокам Куньлуня за победу над Ска ! Игроки Куньлуня красавчики и молодчики показали , как нужно играть против Питерской игровой системы и побеждать её !
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Спасибо, Куньлунь!
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Красавцы!!!
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молодцы, но побеждать коней завтра - обязательно
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Ответ Владимири Йолкиннен
Мотивация схлестнуть 2 ненавидимые самим Динамо же команды есть всегда.
Они не фанаты - им пофиг на это. Сейчас бухнут и завтра будут ползать
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+3
Ответ Владимири Йолкиннен
Сейчас Динамо им и выберет.
Чего оно им выберет? Мотивации с ЦСКА бороться уже не будет, соответственно на 7 месте останется Торпедо, который сейчас на спаде и, наверное, самый удобный соперник в ПО для йозе марино
+5
-2
+3
Ахаха
Ротенберг лицо к осмотру
+6
-3
+3
А где комменты про бездарного Кудашова и что гнать его надо всякими тряпками? 🤣🤣
+3
0
+3
Поздравляю ДИНАМО с кубком континента....
А Ромки физруку учить уроки.
+4
-2
+2
Ответ КЕША
Привет , Валера , спасибо . Динамо заслужило .
Привет Костя!!! Я считаю что не только заслужило, а так и должно быть.....
Ребята весь сезон шли к этому, боролись за каждый матч. Для них проходных не было....
+2
0
+2
Рома гудбай у ооо, Рома прощай пора домой
+3
-1
+2
Ответ bagi
Чего оно им выберет? Мотивации с ЦСКА бороться уже не будет, соответственно на 7 месте останется Торпедо, который сейчас на спаде и, наверное, самый удобный соперник в ПО для йозе марино
Мотивация схлестнуть 2 ненавидимые самим Динамо же команды есть всегда.
+4
-2
+2
Поздравляю Динамо с победой
+2
0
+2
Ответ skorpy55
Костя, С Трофеем тебя хоккейным!!! Теперь идём дальше....
Привет , Валера , спасибо . Динамо заслужило .
+2
-1
+1
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