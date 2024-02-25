«Динамо» выиграло Кубок континента. Впервые с 2014-го трофей взял не СКА и не ЦСКА
«Динамо» стало обладателем Кубка континента.
После поражения СКА от «Куньлуня» (2:3) бело-голубые досрочно стали победителями регулярного чемпионата.
Последний раз этот трофей «Динамо» брало ровно 10 лет назад, в 2014-м. После этого награду выигрывали только СКА и ЦСКА.
«Динамо» с матчем в запасе идет первым, набрав 96 очков в 67 играх. У СКА 95 баллов в 68 матчах.
Заслужили честно своей игрой и самоотдачей в каждом матче.
Сегодня желания у команды Куньлунь бороться за 9 место в конференции было, в целом, гораздо больше, чем у СКА за 1 место в Кубке континента… Вроде нелогично, но факт налицо!
Куньлуню респект за игру,
а игрокам СКА надо снять «розовые очки» и опуститься на землю в преддверии ПО, иначе до Востока будет не доехать…
Команде удачи в плей-офф.
Ротенберг лицо к осмотру
А Ромки физруку учить уроки.
Ребята весь сезон шли к этому, боролись за каждый матч. Для них проходных не было....