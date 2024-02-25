Роналду помахал рукой у паха, глядя на скандирующих «Месси! Месси!» фанатов «Аль-Шабаба»
Криштиану Роналду после победы над «Аль-Шабабом» отреагировал на крики фанатов.
По окончании гостевой игры 21-го тура высшей лиги Саудовской Аравии форвард «Аль-Насра» услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и демонстративно приложил левую руку к уху.
После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.
Команда Роналду победила со счетом 3:2. Португалец забил с пенальти на 21-й минуте.
Роналду засунул брошенный фанатом шарф «Аль-Хилаля» в шорты, имитируя вытирающие движения в паху, и выкинул его
Даже в Реале он был намного спокойней, хотя там давление было в десятки раз выше.
Не может смириться с ЧМ походу. Еще и Месси самый популярный игрок в пустыне, хотя играет в США.
Теннис максимально эгоистичный спорт. Но даже там эти двое великих достойно относятся друг к другу