Роналду помахал рукой у паха, глядя на скандирующих «Месси! Месси!» фанатов «Аль-Шабаба»

Криштиану Роналду после победы над «Аль-Шабабом» отреагировал на крики фанатов.

По окончании гостевой игры 21-го тура высшей лиги Саудовской Аравии форвард « » услышал, что болельщики хозяев скандируют « ! Месси!», и демонстративно приложил левую руку к уху.

После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.

Команда Роналду победила со счетом 3:2. Португалец забил с пенальти на 21-й минуте.

Роналду засунул брошенный фанатом шарф «Аль-Хилаля» в шорты, имитируя вытирающие движения в паху, и выкинул его