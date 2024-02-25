Роналду помахал рукой у паха, глядя на скандирующих «Месси! Месси!» фанатов «Аль-Шабаба»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду после победы над «Аль-Шабабом» отреагировал на крики фанатов.

По окончании гостевой игры 21-го тура высшей лиги Саудовской Аравии форвард «Аль-Насра» услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и демонстративно приложил левую руку к уху.

После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.

Команда Роналду победила со счетом 3:2. Португалец забил с пенальти на 21-й минуте.

Роналду засунул брошенный фанатом шарф «Аль-Хилаля» в шорты, имитируя вытирающие движения в паху, и выкинул его

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114 комментариев
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40 лет мужику, а он на такую ерунду байтится и обижается
+222
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+210
Да не бомбит у меня, не бомбит....
+94
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+87
Что-то с клубникой не то.
Даже в Реале он был намного спокойней, хотя там давление было в десятки раз выше.

Не может смириться с ЧМ походу. Еще и Месси самый популярный игрок в пустыне, хотя играет в США.
+97
-19
+78
Ответ Roman
40 лет мужику, а он на такую ерунду байтится и обижается
Ага. Неужели никто не может ему намекнуть, что это глупо?
+57
-2
+55
Как,же Роналду боится Месси
+69
-22
+47
Месси Месси Месси Месси
+46
-9
+37
Ответ Proper Chels
Что-то с клубникой не то. Даже в Реале он был намного спокойней, хотя там давление было в десятки раз выше. Не может смириться с ЧМ походу. Еще и Месси самый популярный игрок в пустыне, хотя играет в США.
Всё так и есть, активная фаза срывов началась именно после ЧМ. Там уже до него тревога зрела (все эти интервью и тд), но с декабря 2022-го шифер уехал полностью🤓
+49
-13
+36
у него же реально серьезные психологические проблемы
+38
-5
+33
Ответ Степан Магаян
Как,же Роналду боится Месси
Обычно в подобной ситуации сказали бы, что «Лео залез к нему в голову», но здесь клубничный сам его у себя в голове поселил. А прикормленные СМИ, в том числе от Переса, семья-секта и бешеные персофаны не только убедили его в реальности соревнования, но ещё и дали призрачную надежду на победу в этом споре. Итог мы видим: 8>5, 6>4 и все трофеи со сборной, включая ЧМ. Такой пазл кого угодно с ума сведёт😈
+40
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+30
Ну, пример для подражания, как не раз было сказано. Для детей, видящих это, особенно.
+26
0
+26
Его понять можно, старается, всю жизнь на это положил, но всегда, вечно 2
+35
-12
+23
Если это "величие", то остановите, я сойду.
+22
-2
+20
Это пример для молодых, он уже несколько хороших примеров показал в СА. И история с больным ребенком тоже пример для подражания.
+25
-6
+19
Безнаказанность и чсв так и прёт. Любого другого футболиста за такие бесконечные выходки из СА давно бы депортировали. Позор
+21
-2
+19
Я единственное не могу понять, он же это мусульманам показывает, как они ему это прощают?:))
+27
-9
+18
Ответ Roman
40 лет мужику, а он на такую ерунду байтится и обижается
.. вечно молодой
+18
-4
+14
Пример как можно быть одним из богатейших, титулованных спортсменов мира, и при этом таким жалким..
+16
-3
+13
И люди ещё говорят что он пример для молодых. Позорище
+16
-3
+13
Ответ Roman
40 лет мужику, а он на такую ерунду байтится и обижается
Ну как, мужику..
+15
-2
+13
Да уж, воспитание и самоуважение. Капризный нарцисс.
+15
-3
+12
Пример для молодежи, говорили кришнаиты) ахаха
+14
-3
+11
Ответ morphvirg
Ага. Неужели никто не может ему намекнуть, что это глупо?
Толку, ребёнок этого никогда не поймёт.
+13
-3
+10
Какое же Рон днище. Фу б.
+13
-3
+10
Ответ Roman
40 лет мужику, а он на такую ерунду байтится и обижается
Вот она голая реальность! Все его достижения меркнут на фоне этой дикости и неуважения к людям...
+12
-2
+10
и за такого хама еще и болеют
+13
-3
+10
Чем больше Роналду реагирует на провокации тем больше будет таких провокаций
+10
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Ответ Slavnov
Его понять можно, старается, всю жизнь на это положил, но всегда, вечно 2
Ну пусть посмотрит на отношения между Федеррером и Надалем…
Теннис максимально эгоистичный спорт. Но даже там эти двое великих достойно относятся друг к другу
+10
-1
+9
Ответ Diego3576
Ну, пример для подражания, как не раз было сказано. Для детей, видящих это, особенно.
Дети уже не подходят так близко для наблюдения - свои телефоны всё-таки им дороги🤓
+11
-2
+9
даже не представляю как у этого 🤡 горело после победного пенальти Монтиеля.если он на обычное скандирование Месси так ведётся))
+9
-1
+8
Тяжело быть вторым, когда ты сделал все, чтобы быть первым, многим бы крышу сорвало.
+10
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