Роналду забил в 9-м матче подряд – с пенальти «Аль-Шабабу». У форварда «Аль-Насра» 10 голов за это время
Криштиану Роналду забил за «Аль-Наср» в 9-м матче подряд.
Португалец открыл счет в матче против «Аль-Шабаба» (1:0, первый тайм) в 21-м туре саудовской лиги, реализовав пенальти на 21-й минуте.
Начиная с 8 декабря Роналду забивал в каждой официальной игре за «Аль-Наср» – в 6 матчах чемпионата, в матче Кубка короля Саудовской Аравии и двух играх Лиги чемпионов Азии. За это время на его счету 10 голов.
Подробно со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
🇦🇷 Лионель Месси - 821+362
🇧🇷 Пеле - 756+367
Эти ребята достигли в футболе всего👍
🗣️ Роналду не выигрывал Чемпионат Мира
Ну так Лев Яшин тоже не выигрывал Чемпионат Мира
И Кройфф не выигрывал ЧМ, как и Мальдини
Получается:
Эмилиано Мартинес > Лев Яшин
Герд Мюллер > Йохан Кройфф
Жерар Пике > Мальдини
Правильно?
Как и не пропускаешь новости о нем
Кстати, не забудь удалить комментарий, а то опять не зашло и словил минусы
Ну и конечно, за его замыкалки ему ноль без палочки дадут.