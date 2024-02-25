Роналду забил в 9-м матче подряд – с пенальти «Аль-Шабабу». У форварда «Аль-Насра» 10 голов за это время

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду забил за «Аль-Наср» в 9-м матче подряд.

Португалец открыл счет в матче против «Аль-Шабаба» (1:0, первый тайм) в 21-м туре саудовской лиги, реализовав пенальти на 21-й минуте.

Начиная с 8 декабря Роналду забивал в каждой официальной игре за «Аль-Наср» – в 6 матчах чемпионата, в матче Кубка короля Саудовской Аравии и двух играх Лиги чемпионов Азии. За это время на его счету 10 голов. 

Подробно со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

38 комментариев
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Аль-золотой мяч ему
+46
-17
+29
А Магуайр вчера забил девятый гол за МЮ - тоже неплохо!
+13
-5
+8
🇵🇹 Криштиану Роналду - 877+282
🇦🇷 Лионель Месси - 821+362
🇧🇷 Пеле - 756+367

Эти ребята достигли в футболе всего👍

🗣️ Роналду не выигрывал Чемпионат Мира

Ну так Лев Яшин тоже не выигрывал Чемпионат Мира
И Кройфф не выигрывал ЧМ, как и Мальдини

Получается:
Эмилиано Мартинес > Лев Яшин
Герд Мюллер > Йохан Кройфф
Жерар Пике > Мальдини

Правильно?
+31
-27
+4
Король верблюжьей лиги! Это заявка на Золотой мяч!
+12
-10
+2
Ну не мяч , бутсу хоть дадут?
+6
-5
+1
Ответ фк кабинет
Претендент на ЗМ.месси за 1 гол в Бургер лиге Золотой мячик 2023 подарили.
Ничего себе, а я думал, что ему ЗМ подарили за ЧМ, Лигу 1, Суперкубок и 38+25 в Европе))
+9
-8
+1
Как я и предсказывал, забил с пенальти, теперь ждём замыкания🤣🤣🤣
+11
-10
+1
Ответ Statistical Science
🇵🇹 Криштиану Роналду - 877+282 🇦🇷 Лионель Месси - 821+362 🇧🇷 Пеле - 756+367 Эти ребята достигли в футболе всего👍 🗣️ Роналду не выигрывал Чемпионат Мира Ну так Лев Яшин тоже не выигрывал Чемпионат Мира И Кройфф не выигрывал ЧМ, как и Мальдини Получается: Эмилиано Мартинес > Лев Яшин Герд Мюллер > Йохан Кройфф Жерар Пике > Мальдини Правильно?
У Роналду 249 ассистов, а не 282. Данные с messivsronaldo.app
+12
-11
+1
Ответ Игорь Климов
Комментарий скрыт
Игоряш, не прикидывайся, ты же смотришь все матчи Роналду
Как и не пропускаешь новости о нем
Кстати, не забудь удалить комментарий, а то опять не зашло и словил минусы
+9
-8
+1
И как всегда 0 трофеев.. Надо было Фареры ему выбирать, а не пески .. 😀🤭
+3
-3
0
Ответ Андрей Евсеенко
Поклонники главного мошенника в истории футбола как всегда здесь. Может кришу тоже повезет и ему подарят зм за 1 гол в лиге верблюдов, как было недавно с лидером по украденным зм
Кришти толтко на везение и блат может рассчитывать. Мастерства-то ноль.
Ну и конечно, за его замыкалки ему ноль без палочки дадут.
+4
-4
0
Ответ хавбек+
великий Рон держит уровень
Ничего он не держит и никогда не держал. За 5 ЧМ, 5 ЧЕ, 3 ЛН и 1 КК 0 раз лучший игрок турнира, просто позор!
+11
-11
0
Ответ Человек1991
200 !!! Пенальти в карьере . 130 ! из которых левейшие пенальти !
Комментарий удален модератором
Ответ barcabarcabarcabarca
Аль-золотой мяч ему
Комментарий удален модератором
Ответ Штаны Габора Кирая
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ VERBLYUD
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Дайте ему Золотого Верблюда!
+7
-7
0
Комментарий удален пользователем
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