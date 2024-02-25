Роналду забил в 9-м матче подряд – с пенальти «Аль-Шабабу». У форварда «Аль-Насра» 10 голов за это время

Криштиану Роналду забил за «Аль-Наср» в 9-м матче подряд.

Португалец открыл счет в матче против « » (1:0, первый тайм) в 21-м туре саудовской лиги, реализовав пенальти на 21-й минуте.

Начиная с 8 декабря забивал в каждой официальной игре за « » – в 6 матчах чемпионата, в матче Кубка короля Саудовской Аравии и двух играх Лиги чемпионов Азии. За это время на его счету 10 голов.

Подробно со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.