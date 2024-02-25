Максим Маринин: «Кто-то в окопах жизни кладет, а тут вопрос, поеду ли я на Олимпиаду. Это про цену твоего внутреннего выбора»

Теги Татьяна Тотьмянина Максим Маринин сборная России пары Париж-2024 Спорт-Экспресс Фигурное катание

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин высказался об участии в Олимпиаде в нейтральном статусе. 

— Честно, сначала я думал, что каждый решает сам, ехать или не ехать. Давайте я попробую сейчас сформулировать свои ощущения.

В принципе для спортсмена это не то чтобы рядовые соревнования, но это один из стартов, который просто проводится раз в четыре года. Что делает Олимпиаду крутой? Освещение СМИ. Мировой праздник спорта, куда приезжали и чувствовали единение. Сейчас этого ничего нет. И в принципе из спортсменов делают героев журналисты. То, как человек ведет репортаж, сильно влияет.

Делегации у нас нет. Соответственно, если возникают проблемы — кто будет за тебя бегать, апелляции подавать и так далее? Сам спортсмен будет делать? Нет.

— Подождите, а как же мечта? Не мечтает какой-нибудь тхэквондист из небольшого города поехать на Олимпиаду?

— Ну а кто об этом узнает, что он съездил?

— Он сам.

— Если это для него важно... Не знаю, по-моему, это как галочку в голове поставить — «я выступил на Олимпиаде».

Ну хорошо, выиграл он Олимпиаду. Мы приезжали, нас встречали на высшем уровне. Туда съездим, там поздравят. Это все муссировалось, освещалось СМИ, имело продолжение со спортивной точки зрения, кто-то перешел в шоу выступать.

Если самоцель поставить галочку в голове, что я там был, то... а какую страну ты представлял? Очень сложный морально-этический вопрос.

Давайте откровенно — кто-то в окопах жизни кладет, грубо говоря, а тут вопрос, поеду ли я на Олимпиаду. Как вам объяснить... Это про цену вопроса, твоего внутреннего выбора. Ты свое личное ставишь во главу угла или же ты задумываешься, кем ты будешь, когда приедешь, — сказал Маринин.

Материалы по теме

224 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А ради чего они кладут, Максим не пробовал разобраться? Желательно без просмотра вестей недели
+241
-70
+171
Почему-то речь про "жизни в окопах" и моральный выбор ведут только завершившие карьеру спортсмены, действующие используют первую же появившуюся легальную возможность выступить хоть чучелом хоть тушкой - посмотрите на дзюдоистов и борцов.
Если бы такая ситуация была в 2005 году, Маринин точно никогда бы так не сказал и не отказался от участия в Олимпиаде
+125
-19
+106
Может люди кладут жизни в окопах потому что кто-то поставил личное во главу угла?
+135
-31
+104
Почему Маринин до сих пор не в окопах, а съездив сам на ОИ, рассуждает, как должны поступать другие?
+91
-19
+72
Ответ lepestok
Комментарий скрыт
Может все дело в том, что в НАТО все добровольно вступали, и давали согласие на их базы?)
+92
-22
+70
Ответ Ivan Ivanych
Комментарий скрыт
Я же сказал без просмотра вестей недели
+82
-22
+60
За обе проблемы можно косо смотреть на одного известного человека
+61
-11
+50
Ответ Нурсултан Хамзаев
а он сам почему в окопы не идет?
У него шоу расписаны на год вперёд, это другое.
+51
-3
+48
==кто-то в окопах жизни кладет, грубо говоря, а тут вопрос, поеду ли я на Олимпиаду=== Пререфразируя Маринина, спрошу иначе - Кто-то в окопах жизни кладёт, а тут вопрос, участвую ли я в очередном шоу. Ну, да, это другое.
Где был бы Маринин если бы его не финансировали, почему он свистит о поддержке только сегодняшних действующих? Шкурно как-то.
+48
-6
+42
У меня знакомый спрашивает: "Если цель всей этой бодяги - денацификация Украины, зачем присоединяют чужие территории? Это самое настоящее поглощение территории чужой страны."
+61
-21
+40
а он сам почему в окопы не идет?
+67
-27
+40
Ответ Нурсултан Хамзаев
а он сам почему в окопы не идет?
Ага, мог бы там на роликовых коньках кататься и поднимать боевой дух солдат)
+35
-6
+29
Ответ lepestok
Комментарий скрыт
А что Натовцы захватывали Украину? или они работают с согласия их правительства? Я напоминаю что это правительство лигетимизировала в том числе и Россия, подписав с ними договора, в том числе и торговые, и Например Минские соглашения
+49
-20
+29
Ответ imaxim
А ради чего они кладут, Максим не пробовал разобраться? Желательно без просмотра вестей недели
ради 200 тысяч и гранты семье или освобождения с зоны
+32
-7
+25
Ответ WERT1985
Комментарий удален модератором
государственной пропаганде нужен новый миф. ВОВ уже далеко и для школьников она как война с Наполеоном
+27
-5
+22
Какой-то бессвязный бред, галочки, окопы, тхэквондисты 😂
+31
-9
+22
Ответ lepestok
Комментарий скрыт
А сколько гражданских погибло после начала СВО? я напоминаю что в 2020-21 годах погибло ( по данным Омбудсмена ДНР по правам человека) 3, и 7 человек включительно, ( притом по ее же докладам, не в результатах обстрелов, а в результате несчастных случаев ( подорвались на старых бомбах и т.д.)
+29
-7
+22
Чем-то напоминает по лицемерию известные строчки:
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
+26
-6
+20
Маринин, ты еще не старик, твой возрас призывной, вполне мог бы поехать в окопы. Умеют некоторые про солдат вспомнить, выступая в шоу.
+26
-7
+19
йолки, и этот туда же, а производил впечатление адекватного.
+26
-8
+18
Даааа, Максим в своё время по зарубежным соревнованиям поездил, получил титулы, теперь на гос бюджетных шоу деньги пилит, а молодежь призывает дома сидеть. Двуличная и мерзкая позиция у него. Уважения к нему нет.
+24
-6
+18
Ответ lepestok
Комментарий скрыт
Там виновные к нам убежали, получили гражданство и успешно от следствия скрываются.
+18
-1
+17
Да, но он также живет своей жизнью, пока другие «кладут жизнь в окопах». Светит лицом на мероприятиях, дает интервью, кушает досыта, а не паек на десятерых делит. Осуждает других, а сам лицемер из лицемеров.
+17
0
+17
Ну, если продолжить про окопы, тогда не надо было так радостно и счастливо игры будущего открывать и проводить. Или это другое?
+18
-1
+17
Ответ margo_rita
Комментарий скрыт
Вам рекомендуется словарь Ожегова почитать. Или любые другие книжки.
+19
-3
+16
Ответ Нурсултан Хамзаев
а он сам почему в окопы не идет?
Он такой не один. Лицемерие, двоесловие и двоемыслие - это наши главные российские нынешние скрепы.
+20
-5
+15
А где бы был Маринин и все остальные со званиями мировых чемпионов, если бы никуда не ездили и сидели дома, как сегодняшние фигуристы?
+16
-2
+14
Ответ Почтенный эльф
Комментарий скрыт
Самоуважение и самолюбие - это про тот случай, когда человек трудится над собой годами и доводит работу до конца, не останавливаясь на последнем препятствии. А вот когда, например, Винер говорит одна от лица всех своих подопечных гимнасток, что выступать они не желают, эта история про унижение.
+13
-1
+12
Ответ margo_rita
Комментарий скрыт
Ну во всяком случае лучше не читать советских газет
+15
-3
+12
Ответ Чавес2
Комментарий скрыт
А как они могут разместить базы в Крыму, если Крым с 2014 года российский?
+13
-2
+11
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий