У «Зенита» худший трансферный баланс за 5 лет среди клубов РПЛ, чей объем трансферов превысил 100 млн евро. У ЦСКА – лучший

У «Зенита» худший трансферный баланс в РПЛ за пять лет.

Таковы данные исследования, проведенного CIES Football Observatory. В нем учитывались клубы, чей объем трансферов (расходы или доходы) за последние пять сезонов превысил 100 млн евро.

Трансферный баланс « » за последние 5 лет – минус 126 млн евро. Далее среди российских клубов располагаются «Спартак» (минус 81 млн), «Локомотив» (минус 64 млн), «Динамо» (минус 63 млн), «Краснодар» (минус 63 млн) и ЦСКА (минус 10 млн).

У «Челси» худший трансферный баланс в мире за 5 лет – минус 782 млн евро. У «Бенфики» – лучший (354 млн)