У «Зенита» худший трансферный баланс за 5 лет среди клубов РПЛ, чей объем трансферов превысил 100 млн евро. У ЦСКА – лучший

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва Краснодар деньги Футбол

У «Зенита» худший трансферный баланс в РПЛ за пять лет.

Таковы данные исследования, проведенного CIES Football Observatory. В нем учитывались клубы, чей объем трансферов (расходы или доходы) за последние пять сезонов превысил 100 млн евро.

Трансферный баланс «Зенита» за последние 5 лет – минус 126 млн евро. Далее среди российских клубов располагаются «Спартак» (минус 81 млн), «Локомотив» (минус 64 млн), «Динамо» (минус 63 млн), «Краснодар» (минус 63 млн) и ЦСКА (минус 10 млн).

У «Челси» худший трансферный баланс в мире за 5 лет – минус 782 млн евро. У «Бенфики» – лучший (354 млн)

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67 комментариев
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В нормальных лигах, футбол не живет за счет государственного спонсирования, и это касается не только зенит, но и остальные клубы. Лучше я бы у нас в стране была футбольная лига на уровне Швеции, Бельгии, Дании, Норвегии и государственные деньги шли в города, зарплаты, инфраструктуру, медицину, снижение инфляции, чем наблюдать на посредственных футбол с посредственными футболистами и их неадекватные зарплаты как у например у того же Зобнина и спорить между собой, какой же клуб в стране самый омерзительный, если сама по себе лига такой является самой по себе
+37
-22
+15
Ответ Дмитрий9779
Великий аналитег Полина Антохина ,ахахаха,посчитай это после всех опций по Алберто.
Это новость CIES Observatory... ты писатель, а не читатель? )
+13
-5
+8
Ответ analogia
В нормальных лигах, футбол не живет за счет государственного спонсирования, и это касается не только зенит, но и остальные клубы. Лучше я бы у нас в стране была футбольная лига на уровне Швеции, Бельгии, Дании, Норвегии и государственные деньги шли в города, зарплаты, инфраструктуру, медицину, снижение инфляции, чем наблюдать на посредственных футбол с посредственными футболистами и их неадекватные зарплаты как у например у того же Зобнина и спорить между собой, какой же клуб в стране самый омерзительный, если сама по себе лига такой является самой по себе
так у нас лига примерно на этом уровне и есть, только зп как-будто топ-лига
+5
0
+5
Ответ Кирилл Демченко
А причем тут еда ? Просто видно что за последние несколько дней только так и накидывают
Вы не видите причинно-следственной связи. Закончилось ТО, пошли новости о трансферах и тому подобное, более того это не какая-то скрытая информация, это то что по сути и так всем известно.
+7
-2
+5
Зенит тратит 126 лямов и 5 лет подряд чемпион. Спартак тратит 81 лям и?
+22
-18
+4
Ответ mean machine/
Зенит тратит 126 лямов и 5 лет подряд чемпион. Спартак тратит 81 лям и?
И от 15 до 30 очков отставания от чемпиона ежегодно.
+11
-8
+3
За 5 лет 5 чемпионств. Шикарный баланс.
+10
-7
+3
Ну ЦСКА стадион не дарили как Зениту, поэтому пришлось жить без читкодов.
+9
-6
+3
Ответ Pelerin
Это новость CIES Observatory... ты писатель, а не читатель? )
А почему за 5 лет новость если есть и за 10 такие же данные в этом же ресурсе?Не надо защищать дичь и может тогда будешь выглядеть прилично.Как же вы любите удобную правду и не любите неудобную.
+6
-5
+1
Ответ Groznyi2024
А теперь правда. Почему Спортс вытащил только 5 лет, а не 10, хотя статистика по 10 годам тоже есть на этом сайте. А потому что отрицательный баланс Зенита за 10 лет - 129 млн евро, а Спартака - 125 млн евро. Т.е. разница всего 4 млн евро. А теперь посчитайте трофеи за 10 лет и выступления в Еврокубках. Вопросы?
Блин, неужели и против Зенита тоже заговор?
+7
-6
+1
Ответ analogia
В нормальных лигах, футбол не живет за счет государственного спонсирования, и это касается не только зенит, но и остальные клубы. Лучше я бы у нас в стране была футбольная лига на уровне Швеции, Бельгии, Дании, Норвегии и государственные деньги шли в города, зарплаты, инфраструктуру, медицину, снижение инфляции, чем наблюдать на посредственных футбол с посредственными футболистами и их неадекватные зарплаты как у например у того же Зобнина и спорить между собой, какой же клуб в стране самый омерзительный, если сама по себе лига такой является самой по себе
Да вроде не так давно Брюгге показал, что уровень не особо выше, чем у них.
+11
-10
+1
Ответ ericssons
Ну ЦСКА стадион не дарили как Зениту, поэтому пришлось жить без читкодов.
Кто владелец Газпром Арены?
+1
0
+1
Ответ ericssons
Ну ЦСКА стадион не дарили как Зениту, поэтому пришлось жить без читкодов.
И поэтому скоро 10 лет без побед.
+1
0
+1
А теперь правда. Почему Спортс вытащил только 5 лет, а не 10, хотя статистика по 10 годам тоже есть на этом сайте. А потому что отрицательный баланс Зенита за 10 лет - 129 млн евро, а Спартака - 125 млн евро. Т.е. разница всего 4 млн евро. А теперь посчитайте трофеи за 10 лет и выступления в Еврокубках. Вопросы?
+28
-27
+1
"Трансферный баланс" - сферический конь в вакууме. Зенит только за два сезона в ЛЧ получал 80 млн евро от УЕФА.
+12
-11
+1
Ответ форест
Правда,штоле?А как его построили?
За народные деньги построили.Сначала за госбюджет Петербурга 2 года,потом за народный газ.И не Зенит строил.Зенит не частная команда. 1 рубль аренда в год.Зато бревна за народные 10-20 млн евро покупать рады.
+2
-2
0
Ответ ericssons
Ну ЦСКА стадион не дарили как Зениту, поэтому пришлось жить без читкодов.
Никому не нужны Лужники №2.
0
0
0
Ответ форест
Правда,штоле?А как его построили?
Лично Гинер с Бабаевым на "субботниках".
+3
-3
0
Ответ Groznyi2024
А теперь правда. Почему Спортс вытащил только 5 лет, а не 10, хотя статистика по 10 годам тоже есть на этом сайте. А потому что отрицательный баланс Зенита за 10 лет - 129 млн евро, а Спартака - 125 млн евро. Т.е. разница всего 4 млн евро. А теперь посчитайте трофеи за 10 лет и выступления в Еврокубках. Вопросы?
Зенит вообще не клуб-магазин, купил подешевле, продал подороже. Вот ЦСКА магазин. Посмотрите их трофеи за последние 5 лет. Зато трансферный баланс в плюсе.
+2
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Ответ Юрий Гаврилов
Что за набор латинским букв в конце поста, камрад?
Власти ФРГ теперь решили именно так обозначать город Киев)
0
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Ответ kvint(ksk)
Эх верните мне мой 95 год . Спартак в 1/4 ЛЧ , Локо взял первое серебро . Россия 3 место в рейтинге ФИФА, Зенит в пердиве! Эх, лепота !
Современные технологии позволяют вам хоть до посинения пересматривать чемпионат 1995 года. Вы сами не хотите это делать.
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Ответ Arti22
что об этом думает ФФП?
У зенита все хорошо, посчитай деньги от лч от призовых .
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Ответ analogia
В нормальных лигах, футбол не живет за счет государственного спонсирования, и это касается не только зенит, но и остальные клубы. Лучше я бы у нас в стране была футбольная лига на уровне Швеции, Бельгии, Дании, Норвегии и государственные деньги шли в города, зарплаты, инфраструктуру, медицину, снижение инфляции, чем наблюдать на посредственных футбол с посредственными футболистами и их неадекватные зарплаты как у например у того же Зобнина и спорить между собой, какой же клуб в стране самый омерзительный, если сама по себе лига такой является самой по себе
Месячный лимит фосфора выработан.
0
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Ответ Pelerin
Это новость CIES Observatory... ты писатель, а не читатель? )
судя по его комментам он в отрицалове
0
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0
Ответ Owen_the_Simple
"Трансферный баланс" - сферический конь в вакууме. Зенит только за два сезона в ЛЧ получал 80 млн евро от УЕФА.
За 4 ЛЧ 140 млн(без прав на показ)+за победы в РПЛ по 5(4 года),прошлый год 857 млн руб
+6
-6
0
Ответ analogia
В нормальных лигах, футбол не живет за счет государственного спонсирования, и это касается не только зенит, но и остальные клубы. Лучше я бы у нас в стране была футбольная лига на уровне Швеции, Бельгии, Дании, Норвегии и государственные деньги шли в города, зарплаты, инфраструктуру, медицину, снижение инфляции, чем наблюдать на посредственных футбол с посредственными футболистами и их неадекватные зарплаты как у например у того же Зобнина и спорить между собой, какой же клуб в стране самый омерзительный, если сама по себе лига такой является самой по себе
Так у нас и так лига на уровне Бельгии🤣🤣🤣
0
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0
Комментарий удален модератором
Ответ analogia
В нормальных лигах, футбол не живет за счет государственного спонсирования, и это касается не только зенит, но и остальные клубы. Лучше я бы у нас в стране была футбольная лига на уровне Швеции, Бельгии, Дании, Норвегии и государственные деньги шли в города, зарплаты, инфраструктуру, медицину, снижение инфляции, чем наблюдать на посредственных футбол с посредственными футболистами и их неадекватные зарплаты как у например у того же Зобнина и спорить между собой, какой же клуб в стране самый омерзительный, если сама по себе лига такой является самой по себе
Пишите названия клубов с большой буквы, имейте уважение.
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Ответ mean machine/
А главное, что уже 2 марта он снова будет отодран на Газпром-арене.
Это само собой. Надеюсь по особенному ещё встретят промеса
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Ответ mean machine/
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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