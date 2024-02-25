Президент «Урала»: «Надо расширить РПЛ. У нас каждый четвертый может вылететь. Будет больше мест нашим игрокам, есть классные стадионы»

Теги премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался за расширение РПЛ.

«Много раз «Урал» и другие футбольные клубы высказывались, что надо расширить высшую лигу. Есть классные стадионы, в том же Волгограде любят футбол.

У нас каждая четвертая команда может вылететь. Давайте лучше расширим лигу, и будет больше мест нашим футболистам.

А так – сделать налог на легионеров и отдать опять деньги... А где у клубов деньги? Всем тяжело», – отметил Иванов.

Сейчас в Мир РПЛ соревнуются 16 клубов.

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51 комментарий
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Интересно, где он нашел эти классные стадионы...

Если брать турнирную таблицу первой лиги прямо сейчас:
1) Махачкалинское "Динамо" - играет на старом 5-тысячнике, свой стадион в аварийном состоянии.
2) "Химки" - да, единственный из лидеров с нормальным стадионом. Но не более чем нормальным.
3) "Акрон" - свой стадион в аварийном состоянии, играют на 3-тысячнике в другом городе.
4) "Тюмень" - более-менее нормальный стадион, но с искусственным полем.
5) "Арсенал" - ну тут все помнят. Как-то сойдет, но не более.
6) "Алания" - тут про происходящее со стадионом тоже все помнят. Проще говоря, нет его.

Ну и куда, спрашивается, там расширяться?
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+57
Больше команд-больше договорных матчей. Логика Иванова понятна
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Смотря за чей счёт банкет. Если клубы сами управятся - 👍🏻. Если опять за счёт бюджета - 👋🏻
+17
-3
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За счет каких клубов расширять РПЛ? Тут победители и призеры ФНЛ не всегда могут получить лицензии для участия в РПЛ. Иванов какие то сказки рассказывает.
+17
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+13
Вверху расширить.
Внизу сузить.
+12
-1
+11
Ответ Василий Питерский
Больше команд-больше договорных матчей. Логика Иванова понятна
любым способом надо оставить сочи в рпл...
+12
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+7
РПЛ со "специалистами" из ВШЭ не могут 30 туров в календарь вместить так, чтобы не играть по колено в снегу, куда ещё матчей добавлять? Не говоря уже про то, что уровень этих команд будет примерно никакой, нафиг нужны ещё Балтики/Химки/Торпеды с кучей кривейших сербов и латиносов, которые один фиг на последних местах страдают и через год вылетают обратно.
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Ответ Фантом
Интересно, где он нашел эти классные стадионы... Если брать турнирную таблицу первой лиги прямо сейчас: 1) Махачкалинское "Динамо" - играет на старом 5-тысячнике, свой стадион в аварийном состоянии. 2) "Химки" - да, единственный из лидеров с нормальным стадионом. Но не более чем нормальным. 3) "Акрон" - свой стадион в аварийном состоянии, играют на 3-тысячнике в другом городе. 4) "Тюмень" - более-менее нормальный стадион, но с искусственным полем. 5) "Арсенал" - ну тут все помнят. Как-то сойдет, но не более. 6) "Алания" - тут про происходящее со стадионом тоже все помнят. Проще говоря, нет его. Ну и куда, спрашивается, там расширяться?
Динамо уже давно переехало в «Анжи Арену» у которой вместимость 25к и даже fan Id успели внедрить за зиму туда
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не корысти ради а токмо повелению души !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ Фантом
Интересно, где он нашел эти классные стадионы... Если брать турнирную таблицу первой лиги прямо сейчас: 1) Махачкалинское "Динамо" - играет на старом 5-тысячнике, свой стадион в аварийном состоянии. 2) "Химки" - да, единственный из лидеров с нормальным стадионом. Но не более чем нормальным. 3) "Акрон" - свой стадион в аварийном состоянии, играют на 3-тысячнике в другом городе. 4) "Тюмень" - более-менее нормальный стадион, но с искусственным полем. 5) "Арсенал" - ну тут все помнят. Как-то сойдет, но не более. 6) "Алания" - тут про происходящее со стадионом тоже все помнят. Проще говоря, нет его. Ну и куда, спрашивается, там расширяться?
Динамо на Анжи арене играет переодически, вполне неплохой стадион.
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Давно пора до 18 команд расширять
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Дада, не ты ли накупил иностранцев, хотя вроде как своя школа даже есть. А содержат вас бюджетных присосок кто? А новые клубы сами зарабатывать будут или опять будет «Путин помоги»?
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Точно расширить.Будем на Урале и в Сибири играть в солнечном январе.
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Ответ iPatrick
Щас уже можно делать всё что угодно с нашей зазаборной лигой. Хуже не будет. Деньги на новые клубы в РПЛ выделят из общака смотрящие. Всё будет. Нужно больше крепостных театров. Не справедливо, что не все наместники феодов могут иметь такую забаву, а только избранные бояре. Недемократично как-то!
Мсье перепутал сей ресурс с "медузой" или "дождем"? Ваша постоянная обреченность из поста в пост там будет весьма по нраву.
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20 команд само то!
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Ответ </c/>
любым способом надо оставить сочи в рпл...
Кому? Грише?
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И так спорт убили, в лучшем понимании этого слова...давайте сделаем лигу с огромным болотом в середине, чтобы было очень сложно вылететь...))
И тогда наверняка вдруг запляшут облака.
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Ответ Фантом
Интересно, где он нашел эти классные стадионы... Если брать турнирную таблицу первой лиги прямо сейчас: 1) Махачкалинское "Динамо" - играет на старом 5-тысячнике, свой стадион в аварийном состоянии. 2) "Химки" - да, единственный из лидеров с нормальным стадионом. Но не более чем нормальным. 3) "Акрон" - свой стадион в аварийном состоянии, играют на 3-тысячнике в другом городе. 4) "Тюмень" - более-менее нормальный стадион, но с искусственным полем. 5) "Арсенал" - ну тут все помнят. Как-то сойдет, но не более. 6) "Алания" - тут про происходящее со стадионом тоже все помнят. Проще говоря, нет его. Ну и куда, спрашивается, там расширяться?
Ну куда ж ты с фактами на популизм-то попер, чесслово... Как будто первый день росфутбол смотришь.
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позорное поведение, расширение только после очищения пердивом коллектива сочи! )
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Давайте расширим...денег у клубов нет...ничего, будут сниматься по ходу сезона)).
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На налог денег нет, а ещё добавить клубы деньги есть. Логика покинула чат.
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Расширение только при прямом вылете сразу 3-4 клубов.
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Больше нищих - хороших и разных!
Увеличим поток писем президенту с просьбой спасти клуб посреди сезона!
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«Закопать стюардессу… откопать стюардессу…» /с/

Когда начнут задумываться, что для того, что бы уровень игроков наших рос - надо больше детских спортшкол и стадионов по всей нашей стране ???
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Даешь Томь, Амкар, Мордовию и Тамбов!
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До 18-ти МАКСИМУМ можно расширить, а больше это уже обуза будет.
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Ответ robson82
Есть классные стадионы... Как расширение лиги поможет загрузить стадион в Мордовии? Или построить стадион в Осетии? Или новая расширенная лига в качестве правила запретит вылетать командам со стадионами и побеждать в первой лиге командам без?
А что, можно вообще сделать как в хокее. Команды со стадионом просто не вылетают. Так и Урал, и Сочи и Ахмат будут играть в рпл вечно. А спортивный принцип как-то не скрепно, мы же не хотим сменяемости клубов
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Ответ Брэд Либил
Комментарий скрыт
Алания что стадион достроила?
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скорее поляны надо строить в перефирии и создать еще пару лиг низших..., на детский и юношеский футбол деньги выделять, тогда лет через 15 -20 будет норм футбол
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И лигу расширят и пивас разрешат
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