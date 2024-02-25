Президент «Урала»: «Надо расширить РПЛ. У нас каждый четвертый может вылететь. Будет больше мест нашим игрокам, есть классные стадионы»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался за расширение РПЛ.

«Много раз « » и другие футбольные клубы высказывались, что надо расширить высшую лигу. Есть классные стадионы, в том же Волгограде любят футбол.

У нас каждая четвертая команда может вылететь. Давайте лучше расширим лигу, и будет больше мест нашим футболистам.

А так – сделать налог на легионеров и отдать опять деньги... А где у клубов деньги? Всем тяжело», – отметил .

Сейчас в Мир РПЛ соревнуются 16 клубов.