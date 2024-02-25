Президент «Урала»: «Надо расширить РПЛ. У нас каждый четвертый может вылететь. Будет больше мест нашим игрокам, есть классные стадионы»
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался за расширение РПЛ.
«Много раз «Урал» и другие футбольные клубы высказывались, что надо расширить высшую лигу. Есть классные стадионы, в том же Волгограде любят футбол.
У нас каждая четвертая команда может вылететь. Давайте лучше расширим лигу, и будет больше мест нашим футболистам.
А так – сделать налог на легионеров и отдать опять деньги... А где у клубов деньги? Всем тяжело», – отметил Иванов.
Сейчас в Мир РПЛ соревнуются 16 клубов.
Если брать турнирную таблицу первой лиги прямо сейчас:
1) Махачкалинское "Динамо" - играет на старом 5-тысячнике, свой стадион в аварийном состоянии.
2) "Химки" - да, единственный из лидеров с нормальным стадионом. Но не более чем нормальным.
3) "Акрон" - свой стадион в аварийном состоянии, играют на 3-тысячнике в другом городе.
4) "Тюмень" - более-менее нормальный стадион, но с искусственным полем.
5) "Арсенал" - ну тут все помнят. Как-то сойдет, но не более.
6) "Алания" - тут про происходящее со стадионом тоже все помнят. Проще говоря, нет его.
Ну и куда, спрашивается, там расширяться?
Внизу сузить.
И тогда наверняка вдруг запляшут облака.
Увеличим поток писем президенту с просьбой спасти клуб посреди сезона!
Когда начнут задумываться, что для того, что бы уровень игроков наших рос - надо больше детских спортшкол и стадионов по всей нашей стране ???