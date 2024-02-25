Путин поручил Министерству спорта и ОКР дать предложения по участию россиян в Олимпиаде в Париже

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России ОКР Игорь Левитин Министерство спорта России Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

Путин поручил ОКР и Министерству спорта сделать предложения по участию в Олимпиаде.

Об этом сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта», которое проходит на выставке-форуме «Россия».

«Президентом поручено Минспорту и Олимпийскому комитету России дать предложения по участию наших спортсменов в Олимпиаде в Париже.

Так как уже идут отборочные соревнования, необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Играх и какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций, чтобы мы приняли решение об участии наших спортсменов», – сказал Левитин. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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41 комментарий
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Минспорта и ОКР всё ждали решения Путина об участии в Олимпиаде,а он на них всю ответственность переложил. Вот им кисло сейчас,мечутся мне знают как выкручиваться.
+45
-6
+39
Ответ Аркус
Минспорта и ОКР всё ждали решения Путина об участии в Олимпиаде,а он на них всю ответственность переложил. Вот им кисло сейчас,мечутся мне знают как выкручиваться.
Так Вы еще не привыкли что это так делается?

В Ковид все решения по режимам в регионах спихнули на губернаторов.
Во время дебилизации тоже как бы ни при чем, это все регионы сами набирают
Горят леса в Сибири? Cибирь справиться, а у меня аквадискотека не достроена.

Ну и т.д.
+42
-12
+30
Прошла весна, настало лето. Спасибо путину за это.
+24
-3
+21
Красапет,Вадим Вадимович !!! И,в воскресенье работает. Ни дня без отдыха. Постарел аж так,сдал сильно внешне. Понять можно. С таким бестолковым народом. Стараешься,стараешься для них ,а они все равно бедно живут почему-то,лентяи.
+23
-4
+19
Ответ ks-1993
Комментарий скрыт
На своих условиях он закончить не может, как видим
+22
-3
+19
За плохие слова о Путине тут банят. Рад был бы написать хорошие . Но их нет. Слава России !!!🤣
+14
-3
+11
"поручил дать предложения по возможности участия и условиям...". Нифига не понял, он дает добро на участие в Олимпиаде или нет? Что за новояз? Или просто включил режим внимательного к народцу повелителя?
+7
0
+7
Ответ Leito Tomasso
Комментарий удален модератором
Я просто пытаюсь представить себе тех, кто ставит минусы этому комментарию (уже 4 штуки за 2 минуты на момент написания моего). Просто думаю о том, что эти "люди" на свободе, они ходят по одним улицам со мной и моими родными. И мне страшно становится. Просто слов нет.
+9
-4
+5
После Авдеевки надо брать Париж, что тут думать.
+5
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+5
Ответ Semen6009
Дискредетация народа? В столь непростое время.. Богатой страну делает народ, без людей страна не может существовать, а вы называете нас бестолковыми!
народ не армия, переживут
+4
0
+4
Ответ Dmitry Makhov
Так это и есть их ответственность...
Так у нас без команды сверху никакие решения не принимаются,а вы говорите -ответственность.
+5
-1
+4
«Президентом поручено Минспорту и ОКР дать предложения по участию --- Дать предложения кому? Ни минспорта ни ОКР точно не участвуют в олимпиаде, никак не участвуют.
+3
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+2
Ответ Maturmalai
Про договор почти подписан, уверен, что полная брехня. Так как ни одна из сторон не в состоянии пояснить, что было в этом почти подписанном договоре.
"Брехня", которую подтверждает турецкая сторона в том числе.
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" необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать " --- Не будут они участвовать! Никак не будут - федерации никто не звал на олимпиаду, могут позвать только отдельных нейтральных спортсменов.
+2
0
+2
Ответ Аркус
Минспорта и ОКР всё ждали решения Путина об участии в Олимпиаде,а он на них всю ответственность переложил. Вот им кисло сейчас,мечутся мне знают как выкручиваться.
Так это и есть их ответственность...
+5
-3
+2
Вот они задумались сейчас, что он имел в виду?)
+2
0
+2
«Президентом поручено Минспорту и ОКР дать предложения по участию --- Сейчас закрутятся как ужи на сковородке.
+2
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+1
Человек межконтинентальные бомбардировщики запросто гоняет——люди по 10 лет учатся,а он сел и полетел,опять же амфоры,стерхи!!!!!
+2
-1
+1
так это же противоречит УК РФ, ну так на днях ОКР заявлял
+1
0
+1
Ответ Semen6009
Дискредетация народа? В столь непростое время.. Богатой страну делает народ, без людей страна не может существовать, а вы называете нас бестолковыми!
Как в поговорке,если вы такие умные,то почему такие бедные?
+1
0
+1
Ответ Гамарджоба Генацвале
"Брехня", которую подтверждает турецкая сторона в том числе.
На ютубе сказали брехня, на униане сказали брехня
А значит брехня!
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0
+1
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
А мирный договор в Стамбуле – это было бы хорошо?
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0
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Ответ Maturmalai
Про договор почти подписан, уверен, что полная брехня. Так как ни одна из сторон не в состоянии пояснить, что было в этом почти подписанном договоре.
арахамия вроде конкретно признался, что было.и наши говорили было. но приехал один товарищ из Лондоне
+2
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+1
Ответ Leito Tomasso
Комментарий удален модератором
а причем тут рейх? у нас говорили всей страной на немецком? исповедовали одну веру, которую стали банить? сжигали людей в печах и газовых камерах? и так далее
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Ответ Sergey Aficionado
Комментарий удален модератором
"Поздно, весь мир уже увидел его истинное лицо." Интернет только недавно провели ?
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Ответ Leito Tomasso
Так Вы еще не привыкли что это так делается? В Ковид все решения по режимам в регионах спихнули на губернаторов. Во время дебилизации тоже как бы ни при чем, это все регионы сами набирают Горят леса в Сибири? Cибирь справиться, а у меня аквадискотека не достроена. Ну и т.д.
а с другой стороны так подумать, пускай эти дармоеды работают, зачем-то же их на вкусный пост посадили.
0
0
0
Ответ Гамарджоба Генацвале
"Брехня", которую подтверждает турецкая сторона в том числе.
Во-первых, а что именно подтверждает турецкая сторона? Факт, что велись переговоры? Это и так все знают.
А во-вторых, турецкая сторона сегодня подтверждает, а завтра - нож в спину, уже проходили не раз, туркам веры нет.
Вот опубликовали бы проект почти подписанного договора, тогда бы и было чему верить. Но не публикуют. Российская сторона тоже что-то мнется, стесняется, не публикует. Потому что знает, что брехня.
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Ответ Гагантура
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ Leito Tomasso
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
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