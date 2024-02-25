Путин поручил Министерству спорта и ОКР дать предложения по участию россиян в Олимпиаде в Париже

Путин поручил ОКР и Министерству спорта сделать предложения по участию в Олимпиаде.

Об этом сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта», которое проходит на выставке-форуме «Россия».

«Президентом поручено Минспорту и Олимпийскому комитету России дать предложения по участию наших спортсменов в Олимпиаде в Париже.

Так как уже идут отборочные соревнования, необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Играх и какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций, чтобы мы приняли решение об участии наших спортсменов», – сказал Левитин.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.