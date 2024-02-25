Путин поручил Министерству спорта и ОКР дать предложения по участию россиян в Олимпиаде в Париже
Путин поручил ОКР и Министерству спорта сделать предложения по участию в Олимпиаде.
Об этом сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта», которое проходит на выставке-форуме «Россия».
«Президентом поручено Минспорту и Олимпийскому комитету России дать предложения по участию наших спортсменов в Олимпиаде в Париже.
Так как уже идут отборочные соревнования, необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Играх и какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций, чтобы мы приняли решение об участии наших спортсменов», – сказал Левитин.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
В Ковид все решения по режимам в регионах спихнули на губернаторов.
Во время дебилизации тоже как бы ни при чем, это все регионы сами набирают
Горят леса в Сибири? Cибирь справиться, а у меня аквадискотека не достроена.
Ну и т.д.
А значит брехня!
А во-вторых, турецкая сторона сегодня подтверждает, а завтра - нож в спину, уже проходили не раз, туркам веры нет.
Вот опубликовали бы проект почти подписанного договора, тогда бы и было чему верить. Но не публикуют. Российская сторона тоже что-то мнется, стесняется, не публикует. Потому что знает, что брехня.