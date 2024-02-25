КХЛ. СКА против «Куньлуня», «Автомобилист» примет «Локомотив», «Сочи» сыграет с «Нефтехимиком»

СКА сыграет с «Куньлунем» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Клубы договорились провести матч в Санкт-Петербурге, так как арена в Мытищах принимает фестиваль единоборств.

Также в воскресенье состоятся матчи «Автомобилист» – «Локомотив» и «Сочи» – «Нефтехимик».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ