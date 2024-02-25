КХЛ. СКА против «Куньлуня», «Автомобилист» примет «Локомотив», «Сочи» сыграет с «Нефтехимиком»
СКА сыграет с «Куньлунем» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Клубы договорились провести матч в Санкт-Петербурге, так как арена в Мытищах принимает фестиваль единоборств.
Также в воскресенье состоятся матчи «Автомобилист» – «Локомотив» и «Сочи» – «Нефтехимик».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 25 февраля, 14.30, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 25 февраля, 17.00, «СКА-Арена»
- Дата проведения
- 25 февраля, 17.00, «Shayba Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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На последок....😃
Я тоже пошучу
Крутизна
Самой
Крутой
Арены
-АРЕНЫ)))
Завоевывает международный авторитет! И пусть это лишь первая ласточка... только первая команда захотела играть здесь домашний матч... в будущем многие команды могут пойти по этому пути! Наши двери для всех открыты... все будут чувствовать себя здесь как дома... и со временем всё больше и больше команд будут проводить свои домашние матчи на СКА-Арене!
Чем о Романе с Кубком Континента...
))))