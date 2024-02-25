КХЛ. СКА против «Куньлуня», «Автомобилист» примет «Локомотив», «Сочи» сыграет с «Нефтехимиком»

Теги Локомотив Нефтехимик СКА Автомобилист результаты матчей КХЛ Сочи Куньлунь Ред Стар Хоккей

СКА сыграет с «Куньлунем» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Клубы договорились провести матч в Санкт-Петербурге, так как арена в Мытищах принимает фестиваль единоборств. 

Также в воскресенье состоятся матчи «Автомобилист» – «Локомотив» и «Сочи» – «Нефтехимик». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Автомобилист – Локомотив
Дата проведения
25 февраля, 14.30, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

Куньлунь – СКА
Дата проведения
25 февраля, 17.00, «СКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Сочи – Нефтехимик
Дата проведения
25 февраля, 17.00, «Shayba Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

48 комментариев
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Очень радостно наблюдать за тем как Кунь лунь установит международный рекорд посещаемости. Супруга нажарила минтая по случаю, я рябину на коньяке открою, дети будут уплетать пломбир. Светлый день
+11
-1
+10
Каждый день рекорды, вчера Гусев, сегодня СКА по числу зрителей в гостевом матче.
+7
-5
+2
За китайских товарищей ! За Кунь -лунь ! Опять не товарищам с севера что-то не понравилось в моем комментарии.
+4
-2
+2
Опять хочешь плюс на халяву?Ну на,мне не жалко,как оправдываться будете,Константин?😁ахахахаах
+3
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+2
Ответ Позитивный
Комментарий удален пользователем
А СКА и Кунь- Лень играют сегодня.
+2
0
+2
Ответ Skif63
В чем то я с вами согласен, если во второй группе с кем будут играть Металлург и Авангард. То в первой группе никому не хотелось бы играть с чемпионом.
И это верно; смотрят сильнейшие и несколько дальше,не особо беспокоясь за первый раунд.
+2
0
+2
Ответ heivani
Хотя команды плей -📴и определены,но есть нюансы; кому и с кем играть.Поэтому считаю правильным,проводить матчи последнего круга /как в футбольной Премьер лиги/ в один день,и в один и тот же час.
В чем то я с вами согласен, если во второй группе с кем будут играть Металлург и Авангард. То в первой группе никому не хотелось бы играть с чемпионом.
+2
0
+2
Ответ Skif63
Добрый день! Любителям того или иного вида спорта, и просто хорошим и честным людям. Сегодня пройдут в КХЛ три матча, которые не имеют никакого значения, всё команды плей-офф определены. Хотелось бы, что бы хейтеры, которые заполонили сайт, не портили настроение. Вчера они обрушились с минусами, практически на всех. Болельщики поздравляют свои команды, да и с уважением относятся к другим командам, а хейтеры ставят им минусы. Но наверное главное правда и справедливость. Хорошего дня! Хорошим и честным людям.
Хотя команды плей -📴и определены,но есть нюансы; кому и с кем играть.Поэтому считаю правильным,проводить матчи последнего круга /как в футбольной Премьер лиги/ в один день,и в один и тот же час.
+3
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Ответ Грегори Хауз
Слишком сложно. И не понятно. Тех кто болеет за СКА, а их не мало, вы куда дели?
Да он попросту соврал... поздравим господина соврамши)) как писал классик
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Ответ Dinamik1
Все.прогрессивное человечество нашей страны будет болеть за наших китайских товарищей против финского гражданина.
Слишком сложно. И не понятно. Тех кто болеет за СКА, а их не мало, вы куда дели?
+1
0
+1
Ответ Позитивный
Смешная реакция болельщиков ЦСКА что их команда слабее чем была в прошедших сезонах. И что им играть со СКА. И что? Может это наилучший шанс возродиться в этом сезоне. Или не верите в свою Команду? Да и никто не сказал, что Динамо будет рвать по полной завтра, может серия с Торпедо более желательна для Динамо?))
ЦСКА будет играть с Локо. С чего ты решил, что со СКА? Что б им встретится это надо, что б звезды очень хорошо сошлись. Так что видимо это наша судьба. Никуда нам от них не деться.
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Ответ Skif63
ЦСКА даже если в каких то матчах сыграли не на высоком уровне, то у этой команды дух и сила ещё с советского времени. И ромин клуб очень опасается Армейский клуб. Это ещё сколько ЦСКА потеряли очков из-за судейского беспредела. Надеюсь, что в плей-офф судьи будут судить честно.
С этим полностью согласен.
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+1
Ответ Позитивный
Комментарий удален пользователем
Ну,я в восточной части страны живу; взять те же ,,Автомобилист " и ,,Трактор".Играют в разные дни.И проиграй ,,Локомотиву" сегодня ,,Автомобилист",завтра у челябинцев будет выбор: или ,,АкБарс" или ,,СЮ".Стоит ли приложить все силы для победы,чтобы выйти на Казанцев,или оставить все как есть,и спокойно готовиться к противостоянию с уфимцами.
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Ответ Дмитрий9779
Хорошая шутка,почему минус-то прилетел?Здоровый хейт надо поддержать плюсом.
Это нормально, когда мои омские подружки с ветки фигурного катания показывают свою неравнодушность.
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Ответ Igbin
И Куньлунь по числу зрителей в домашнем матче.
Кстати да!))
+
+2
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Ну чего Китайцы, Обрадуйте Романа или как?
На последок....😃
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+1
За Локо 💪💪💪
+2
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Ответ heivani
Хотя команды плей -📴и определены,но есть нюансы; кому и с кем играть.Поэтому считаю правильным,проводить матчи последнего круга /как в футбольной Премьер лиги/ в один день,и в один и тот же час.
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий9779
Хорошая шутка,почему минус-то прилетел?Здоровый хейт надо поддержать плюсом.
Хорошая)) Я тоже плюсанул... пока связь есть...
Я тоже пошучу
Крутизна
Самой
Крутой
Арены
-АРЕНЫ)))
Завоевывает международный авторитет! И пусть это лишь первая ласточка... только первая команда захотела играть здесь домашний матч... в будущем многие команды могут пойти по этому пути! Наши двери для всех открыты... все будут чувствовать себя здесь как дома... и со временем всё больше и больше команд будут проводить свои домашние матчи на СКА-Арене!
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Ответ Раменки за Динамо
Каждый день рекорды, вчера Гусев, сегодня СКА по числу зрителей в гостевом матче.
И Куньлунь по числу зрителей в домашнем матче.
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0
Последний шанс для Романа уцепиться за игрушку в виде кубка Континента. И то, какая ирония судьбы, что для его сохранения ему теперь надо упавать на злейшего и принципиальнейшего соперника, что бы он отнял у Динамо хотя бы очко. Такая вот, смешная история.
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Все, Бурачки! Вас ни так и много…. На сегодня с вас хватит. Надоели . 😂 Адекватным всего наилучшего!
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Ответ heivani
И это верно; смотрят сильнейшие и несколько дальше,не особо беспокоясь за первый раунд.
Полностью с Вами согласен
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Ответ Позитивный
Да, пожалуй . Чтобы этого не было нужно чтоы Авто сегодня победил.)
Верно,..даже и не ожидаю,скорее всего и не прогнозирую,чем сегодня закончится матч с железными дорожниками.)
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Ответ Позитивный
И что? На что влияет эта игра?
Если вдруг, гипотетически, Куньлунь выиграет в основное время, то определится обладатель Кубка континента, победитель Западной конференции и пара Динамо Москва - Динамо Минск в первом раунде.
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Надеюсь, это последний матч в истории Куньлуня.
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Ответ Позитивный
А я лично считаю, что хорошо , что огромное количество болельщиков посмотрит игру КХЛ. Классная лига, много сильных команд. Непредсказуемый победитель. Хейтекеры жуют сопли, бурачки напрягают извилинки…. Непредсказуемые результаты…. Хорошего нам хоккея! Завтра будет интересный день…. Кто то поедет в Хабаровск, кто то будет играть с ЦСКА в ПО в первом круге😜 Александр Великий провел 1400 матч, это фантастика как и его голы в НХЛ.
Комментарий удален пользователем
Ответ Грегори Хауз
Последний шанс для Романа уцепиться за игрушку в виде кубка Континента. И то, какая ирония судьбы, что для его сохранения ему теперь надо упавать на злейшего и принципиальнейшего соперника, что бы он отнял у Динамо хотя бы очко. Такая вот, смешная история.
В инете нет печальнее контента,
Чем о Романе с Кубком Континента...
))))
0
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Добрый день! Любителям того или иного вида спорта, и просто хорошим и честным людям. Сегодня пройдут в КХЛ три матча, которые не имеют никакого значения, всё команды плей-офф определены. Хотелось бы, что бы хейтеры, которые заполонили сайт, не портили настроение. Вчера они обрушились с минусами, практически на всех. Болельщики поздравляют свои команды, да и с уважением относятся к другим командам, а хейтеры ставят им минусы. Но наверное главное правда и справедливость. Хорошего дня! Хорошим и честным людям.
+5
-5
0
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