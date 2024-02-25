«Куньлунь» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей – 21 228 зрителей. Матч проходил на «СКА-Арене»
«Куньлунь» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей.
«Куньлунь» был номинальным хозяином матча – игра проходила на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Ее посетило 21 228 зрителей.
Клубы договорились провести матч в Санкт-Петербурге, так как арена в Мытищах принимает фестиваль единоборств.
Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 2016 года в Пекине, тогда собралось 8300 зрителей.
Домашних матчей
На СКА-Арене
Ну ок
Да, это была игра с Автомобилистом в самом 1 сезоне в КХЛ для китайцев
Кстати, если посмотреть посещаемость Куньлуня не в отдалённом шанхайском гараже а именно в Пекине на 14600 Укэсун Спортс-центр, то она была довольно хорошая для клуба-новодела из страны без всяких хоккейных традиций (средняя 5327 за 27 игр на этой арене с 2016-2019) и по 7600 на 2 играх в единственном плей-офф Куньлуня с ММГ в 2017
Уверен, КХЛ нужен этот рынок и если Куни осядут в Пекине, у клуба появятся профессиональные медиаменеджеры, смм-щики, мерч и тд, то это через несколько лет может стать для лиги эдаким минским Динамо на Востоке
Зачем возвращаться?
Вот — рекорды по посещаемости в России бьют! )
Ждем коментарий на тему кубка континента!
Это абсолютный рекорд по справедливости 😂🕺