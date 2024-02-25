«Куньлунь» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей – 21 228 зрителей. Матч проходил на «СКА-Арене»

«Куньлунь» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей.

« » был номинальным хозяином матча – игра проходила на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Ее посетило 21 228 зрителей.

Клубы договорились провести матч в Санкт-Петербурге, так как арена в Мытищах принимает фестиваль единоборств.

Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 2016 года в Пекине, тогда собралось 8300 зрителей.