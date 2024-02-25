«Куньлунь» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей – 21 228 зрителей. Матч проходил на «СКА-Арене»

Теги СКА болельщики КХЛ Куньлунь Ред Стар СКА-Арена Хоккей

«Куньлунь» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей.

«Куньлунь» был номинальным хозяином матча – игра проходила на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Ее посетило 21 228 зрителей.

Клубы договорились провести матч в Санкт-Петербурге, так как арена в Мытищах принимает фестиваль единоборств. 

Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 2016 года в Пекине, тогда собралось 8300 зрителей.

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38 комментариев
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Тупее этого заголовка может быть только Йозе
+92
-3
+89
Куньлунь
Домашних матчей
На СКА-Арене
Ну ок
+27
-2
+25
Ору с новости
+15
0
+15
Куньлунь, рекорд! Завидуй, Рома! )
+10
0
+10
Приглашая к себе на игру Куньлунь ,Главтренер Ска надеялся на свою фееричную победу в КК при таком огромном количестве своих болел , но игроки Куньлуня ему за это приглашение отплатили второй своей победой в Питере-красавцы , что тут скажешь !
+9
0
+9
Рекорд Куньлуня на веки вечные ! )
+8
0
+8
теперь и у куньлуня посещаемость выше чем у всех московских команд
+8
-1
+7
Куньлунь очень любят в Питере ,даже больше ,чем Ска ))Вот он подъем Китайского хоккея ,как и хотели .
+6
0
+6
Ахахаха! Смех и грех !
+6
0
+6
Как же это смешно 😹
+5
0
+5
А ловко Йозе Марино придумал, чтобы избежать самолетных ног. Можно пойти дальше и играть все матчи СКА в плей-офф в Питере: домашние - на СКА-Арене, выездные - в Ледовом.
+6
-1
+5
"Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 2016 года в Пекине, тогда собралось 8300 зрителей"
Да, это была игра с Автомобилистом в самом 1 сезоне в КХЛ для китайцев
Кстати, если посмотреть посещаемость Куньлуня не в отдалённом шанхайском гараже а именно в Пекине на 14600 Укэсун Спортс-центр, то она была довольно хорошая для клуба-новодела из страны без всяких хоккейных традиций (средняя 5327 за 27 игр на этой арене с 2016-2019) и по 7600 на 2 играх в единственном плей-офф Куньлуня с ММГ в 2017
Уверен, КХЛ нужен этот рынок и если Куни осядут в Пекине, у клуба появятся профессиональные медиаменеджеры, смм-щики, мерч и тд, то это через несколько лет может стать для лиги эдаким минским Динамо на Востоке
+3
0
+3
Ххаххахахахахахахвхвхвххввх
+2
0
+2
Сколько сегодня будет интревью от Ротенберга? Вот в чем вопрос.
+2
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+2
При своих болельщиках на домашней арене шлепнули принципиального соперника и главного конкурента за выход в ПО. Огненное питерское дерби
+2
0
+2
Роман нервно курит в сторонке 🤣🤣🤣
+1
0
+1
Ответ Bartez1986
Тупее этого заголовка может быть только Йозе
Мне тут один парень втирал, как Куньлунь на самом деле популярен в Китае, и как все там ждут его возвращения назад в Пекин и Шанхай.
Зачем возвращаться?
Вот — рекорды по посещаемости в России бьют! )
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Вроде мелочь, но приятно. С победой рекордсменов!
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Куньлунь молодчики , с победой!!! Динамо с первым местом, ска курит в сторонке.
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Друзья, это же просто праздник какой-то!!! 🤣🤣🤣
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пхаххахахаха
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Ответ Ярославец75
🤣🤣🤣🤣🤣Ржу просто в голосину😭😭😭😭
Смеяться пока Вам рано. Вам нужно за Динамо завтра свечку ставить
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Ответ Rio de Janeiro
"Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 2016 года в Пекине, тогда собралось 8300 зрителей" Да, это была игра с Автомобилистом в самом 1 сезоне в КХЛ для китайцев Кстати, если посмотреть посещаемость Куньлуня не в отдалённом шанхайском гараже а именно в Пекине на 14600 Укэсун Спортс-центр, то она была довольно хорошая для клуба-новодела из страны без всяких хоккейных традиций (средняя 5327 за 27 игр на этой арене с 2016-2019) и по 7600 на 2 играх в единственном плей-офф Куньлуня с ММГ в 2017 Уверен, КХЛ нужен этот рынок и если Куни осядут в Пекине, у клуба появятся профессиональные медиаменеджеры, смм-щики, мерч и тд, то это через несколько лет может стать для лиги эдаким минским Динамо на Востоке
На одни перелеты команды, при условии базирования в Пекине, уйдет колоссальный бюджет, впрочем если остальным командам лиги строить выездные туры Пекин-Владивосток-Хабаровск, со сдвоенными играми, то может и интересно получиться. Но вряд ли такой интерес к команде с русскими деньгами и канадскими игроками в самом Китае, если этого до сих пор не произошло.
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Ответ Болельщик МГ
Смеяться пока Вам рано. Вам нужно за Динамо завтра свечку ставить
С чего Вы взяли, что Локо боится цска? Прошлый ПО дотянули до 7 игры между прочим и там был совсем другой цска, а сейчас это даже не знаю как назвать
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Ответ ТИНЬКОВ ПОЯСНЯЕТ
А ловко Йозе Марино придумал, чтобы избежать самолетных ног. Можно пойти дальше и играть все матчи СКА в плей-офф в Питере: домашние - на СКА-Арене, выездные - в Ледовом.
Это обычно у московских клубов тяжелейшие выездные серии в плей-офф к Витязю и друг другу
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Ответ Bartez1986
Тупее этого заголовка может быть только Йозе
Комментарий удален модератором
Редакция стебется)))
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А в других городах конечно тоже все арены заняты...противно....
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Сосиска снова во всей красе 😂
Ждем коментарий на тему кубка континента!
Это абсолютный рекорд по справедливости 😂🕺
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всадить Куньлуню решающий матч и просрать кубок континента и конференцию разом, это мощно....печальные🤦
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