Владимир Быстров: «Дайте Мостовому тренировать «Спартак». Обосрется – уберут. Это суперклуб, там тренер – психолог, у него 25 помощников и 30 человек, которые всем занимаются»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Александр Мостовой контент Футбол

Владимир Быстров предложил пригласить Александра Мостового в «Спартак».

«Я бы доверил Александру Мостовому тренировать «Спартак». Пусть пробует, почему нет? Если обосрется – уберут. Дайте ему шанс тренировать «Спартак».

В «Спартаке» тренер – это психолог. Ты думаешь, он там бегает за всеми? У него 25 помощников и 30 человек, которые всем занимаются. Это суперклуб! В таких клубах работать одно удовольствие. Вот команда тебе – лепи», – сказал бывший игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России.

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30 комментариев
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За Мостовым уберут?
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Мостовой и Спартак созданы друг для друга
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Володька будто на спорце пересидел)
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Дайте мне тренировать Спартак. Обос... съ - уберут. Там 25 помощников... Спартак - это супер клуб!
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Ну по факту в последнем абзаце он все верно сказал. Там штаб как у не самой маленькой конторы
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Володька видимо уже устал убирать за Мостовым в студии Матч ТВ и умоляет Спартак забрать его
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Да, дайте!!
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Ответ RWMen
Нет уж, пусть и дальше комментирует
👍👍👍👍
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Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Да Спартак и не возьмёт
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Ответ Гамарджоба Генацвале
За Мостовым уберут?
конечно, там же 25 помощников и 30 человек, которые всем занимаются, уж по-любому кто-нибудь уберёт)
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Может, тогда мне пойти потренировать, я тоже, вроде. как психолог.
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Что то Вова скушал
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Зато он их ЧЕКАНИТЬ по СтоТыщМильенов раз научит 😜😜😜
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Это будет очень дорогой эксперимент для руководства КБ.

Предлагаю бюджетную альтернативу. Стрим на Ю-тьюб и пускай хотя бы в Football Manager сделает Спартак чемпионом без перезагрузок. А там поглядим.

Но скорее всего Мостовой сольётся, заявив что игру не купить из-за санкций и что он не умеет "в компьютер".
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Клоунада 🤡🤡🤡
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Лучше пусть Зенит потренерует!
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К Мостовому надо приставить уборщика с ведро и шваброй. А если сильный мороз? Тут лом понадобится.
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Паддерживаю Валодьку. Давно пора Сашку в спартак.
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Нужна петиция!
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Да мы давно хотим, чтобы Мостовой возглавил Спартак
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Вся бомбёжка Мостового связана тупо с Карпиным. Который сам себя назначил без какого либо опыта.
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