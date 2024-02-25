Владимир Быстров: «Дайте Мостовому тренировать «Спартак». Обосрется – уберут. Это суперклуб, там тренер – психолог, у него 25 помощников и 30 человек, которые всем занимаются»

Владимир Быстров предложил пригласить Александра Мостового в «Спартак».

«Я бы доверил Александру Мостовому тренировать «Спартак». Пусть пробует, почему нет? Если обосрется – уберут. Дайте ему шанс тренировать «Спартак».

В «Спартаке» тренер – это психолог. Ты думаешь, он там бегает за всеми? У него 25 помощников и 30 человек, которые всем занимаются. Это суперклуб! В таких клубах работать одно удовольствие. Вот команда тебе – лепи», – сказал бывший игрок « », «Зенита» и сборной России.