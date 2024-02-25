Владимир Быстров: «Дайте Мостовому тренировать «Спартак». Обосрется – уберут. Это суперклуб, там тренер – психолог, у него 25 помощников и 30 человек, которые всем занимаются»
Владимир Быстров предложил пригласить Александра Мостового в «Спартак».
«Я бы доверил Александру Мостовому тренировать «Спартак». Пусть пробует, почему нет? Если обосрется – уберут. Дайте ему шанс тренировать «Спартак».
В «Спартаке» тренер – это психолог. Ты думаешь, он там бегает за всеми? У него 25 помощников и 30 человек, которые всем занимаются. Это суперклуб! В таких клубах работать одно удовольствие. Вот команда тебе – лепи», – сказал бывший игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России.
Предлагаю бюджетную альтернативу. Стрим на Ю-тьюб и пускай хотя бы в Football Manager сделает Спартак чемпионом без перезагрузок. А там поглядим.
Но скорее всего Мостовой сольётся, заявив что игру не купить из-за санкций и что он не умеет "в компьютер".