Стало известно, когда Килиан Мбаппе решил перейти из «ПСЖ» в «Реал».

Ожидается, что чемпион мира в составе сборной Франции перейдет в «Реал» на правах свободного агента по окончании сезона. «ПСЖ» и Мбаппе совместно объявят об уходе, как только форвард подпишет контракт с « ».

В начале января 25-летний форвард заявил, говоря о будущем: «Выбор не сделан. Но «ПСЖ» может быть спокоен благодаря моему соглашению с президентом».

Однако, по данным L’Équipe, на тот момент Килиан уже принял решение перейти в «Реал» – в конце декабря он достиг принципиального соглашения с «Мадридом».

Утверждается, что футболист соврал о своем будущем, чтобы не превращать историю в сериал до закрытия январского трансферного окна, а также чтобы контролировать отношения с прессой.

Мать Мбаппе Файза Ламари, выполняющая функции его агента, отдает себе отчет в том, какой эффект произведет объявление об отъезде ее сына из Франции, поэтому она хочет смягчить его рядом поддерживающих материалов в СМИ, в частности, интервью на ТВ.

Это делается также с целью подготовки к последним месяцам игрока в Париже и для обеспечения успешного завершения французского периода карьеры.

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