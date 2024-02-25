Мбаппе решил уйти в «Реал» в декабре, но в январе соврал прессе о будущем. Его мать хочет смягчить эффект от ухода из «ПСЖ» через СМИ (L’Équipe)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига агенты Килиан Мбаппе Файза Ламари Футбол

Стало известно, когда Килиан Мбаппе решил перейти из «ПСЖ» в «Реал».

Ожидается, что чемпион мира в составе сборной Франции перейдет в «Реал» на правах свободного агента по окончании сезона. «ПСЖ» и Мбаппе совместно объявят об уходе, как только форвард подпишет контракт с «Мадридом».

В начале января 25-летний форвард заявил, говоря о будущем: «Выбор не сделан. Но «ПСЖ» может быть спокоен благодаря моему соглашению с президентом».

Однако, по данным L’Équipe, на тот момент Килиан уже принял решение перейти в «Реал» – в конце декабря он достиг принципиального соглашения с «Мадридом».

Утверждается, что футболист соврал о своем будущем, чтобы не превращать историю в сериал до закрытия январского трансферного окна, а также чтобы контролировать отношения с прессой.

Мать Мбаппе Файза Ламари, выполняющая функции его агента, отдает себе отчет в том, какой эффект произведет объявление об отъезде ее сына из Франции, поэтому она хочет смягчить его рядом поддерживающих материалов в СМИ, в частности, интервью на ТВ.

Это делается также с целью подготовки к последним месяцам игрока в Париже и для обеспечения успешного завершения французского периода карьеры.

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15 комментариев
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"Утверждается, что футболист соврал о своем будущем, чтобы не превращать историю в сериал".
Нам-то не гони))))
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-4
+19
Ответ Красная стрела
Дико токсичный клуб. Мбаппе и так дал ему больше, чем тот заслуживал. Ещё чем-то недовольны. А Мбаппе идиот, лишние года три наверное угробил непонятно на что.
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/share/5/23/17782f86b4cbabc173f34360b92a5.jpeg

А токсичный конечно же клуб:)
+10
-3
+7
Одно из главных доходов журналистики это выпуск платных фейковых новостей, статей. Агенты футболистов и реал много пользуются этим рычагом
+11
-6
+5
А может он это сейчас врет, что решил перейти )
+3
0
+3
Реал с Мбапе...кажется ПСЖ наконец возьмёт ЛЧ без этого зазнайки
+5
-2
+3
Ответ Born is the King
Одно из главных доходов журналистики это выпуск платных фейковых новостей, статей. Агенты футболистов и реал много пользуются этим рычагом
это называется джинса. в любом СМИ можно разместить проплаченную статейку. вопрос заключается только в цене
+3
0
+3
Ответ roni11
Реал с Мбапе...кажется ПСЖ наконец возьмёт ЛЧ без этого зазнайки
Мбаппе, так-то главным тащером ПСЖ был в течении нескольких лет
+2
0
+2
Сериал продолжается :)
+1
0
+1
Ответ Красная стрела
Дико токсичный клуб. Мбаппе и так дал ему больше, чем тот заслуживал. Ещё чем-то недовольны. А Мбаппе идиот, лишние года три наверное угробил непонятно на что.
та вроде токсичности у Мбаппе не меньше чем у ПСЖ. особенно у его мамаши.
+1
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Ответ roni11
Реал с Мбапе...кажется ПСЖ наконец возьмёт ЛЧ без этого зазнайки
Не факт, что псж теперь из группы будет выходить
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С чего это "соврал"❓🤬 пока нет подписанного обеими сторонами документа [контракта] ничего не решено☝️
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Как можно было сериал превратить в сериал
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Рано или поздно любая история игрока в клубе заканчивается, а Мбаппе и так задержался в этом глухом проекте.
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