Невилл о финале Кубка лиги: «Дети Клоппа играли против стоивших миллиард лузеров. Игроки Почеттино попросту сдулись прямо на наших глазах»

Теги Гари Невилл Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок английской лиги Маурисио Почеттино Футбол

Гари Невилл раскритиковал игру «Челси» в финале Кубка лиги против «Ливерпуля» .

Команда Маурисио Почеттино уступила за счетом 0:1, пропустив на 118-й минуте.

«В дополнительное время дети Клоппа играли против стоивших миллиард фунтов лузеров.

«Ливерпуль» был просто великолепен. Эти молодые футболисты были бесподобны. Клопп должен быть очень горд.

А вот к «Челси» у меня нет ни капли сочувствия. Игроки Почеттино попросту сдулись прямо на наших глазах и глазах своих фанатов», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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38 комментариев
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Сдулись, хотя судья их старательно надувал
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Ну так потому и сдулись, что у одних тренер - Клопп, а у вторых - Почеттино.
Немец снимал всех основных игроков и выпускал школьников, особенно забавно было когда он смеялся с этого, что счёт 0-0 в экстратайме.
А Почеттино делал наитупейшие замены + одну даже оборонительную, это настолько психологически бояться нужно, вот и передаётся это игрокам, более менее обученная команда с тренером, который не боится просто съела бы подобный Ливерпуль.
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+30
Интересно сравнить стоимостной состав обеих клубов на момент финального свистка
+30
-2
+28
Челси героически сражался 118 мин против Ливерпуля U18
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Всё правильно пнул. Легенды Челси не любят критиковать команду пусть это сделает легенда Валенсии
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Ответ murtuzaliev
Интересно сравнить стоимостной состав обеих клубов на момент финального свистка
А зачем тебе финальный? Может просто посчитаем стоимость всех тех кто был на поле ? Ты обнаружишь пропасть в сумме 🤷
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Уверенность ни за какие деньги не купишь, вот кто мог сказать, что парни вроде Кларка и Макконела будут так уверенно играть против Кайседо и Энцо, за которых отдали четверть лярда?
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Факты. Только он забыл сказать про главного неудачника на бровке, который вышел держать 0 0 против детского сада
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Ответ KeriLLo
Ну так потому и сдулись, что у одних тренер - Клопп, а у вторых - Почеттино. Немец снимал всех основных игроков и выпускал школьников, особенно забавно было когда он смеялся с этого, что счёт 0-0 в экстратайме. А Почеттино делал наитупейшие замены + одну даже оборонительную, это настолько психологически бояться нужно, вот и передаётся это игрокам, более менее обученная команда с тренером, который не боится просто съела бы подобный Ливерпуль.
Но что то никто не может съесть Ливерпуль, у всех тренеры какие-то не такие, получается?
Арсенал только на что то сподобился и все.
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Почеттино смешон просто. При такой скамейке соперника и таком судействе в свою пользу, ничего не смог придумать.
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Ответ Злой Руся
А зачем тебе финальный? Может просто посчитаем стоимость всех тех кто был на поле ? Ты обнаружишь пропасть в сумме 🤷
и вы ещё смеете сравнивать Клоппа с Пепом. первый впереди на десятилетия
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Невилл бы не затерялся в здешних коментах)
Красиво синий мем 🔥
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Ответ KeriLLo
Ну так потому и сдулись, что у одних тренер - Клопп, а у вторых - Почеттино. Немец снимал всех основных игроков и выпускал школьников, особенно забавно было когда он смеялся с этого, что счёт 0-0 в экстратайме. А Почеттино делал наитупейшие замены + одну даже оборонительную, это настолько психологически бояться нужно, вот и передаётся это игрокам, более менее обученная команда с тренером, который не боится просто съела бы подобный Ливерпуль.
Почеттино как школьник, у которого руки трясутся и он не знает, что ему делать. Сначала наитупейшие замены с Ман. Сити, когда на 70й минуте начал удерживать счёт. Сейчас безхребетно абсолютно себя повёл. И вся эта слабость передаётся и игрокам! Будут ещё болельщики Абрамовича с теплотой вспоминать!!!
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Чуть не разрыдавшееся лицо Поча на 120-й показательно. Однако есть еще момент - игроки ведут себя как сборище наемников, а не команда, единственный тру-игрок это Галлахер, который чуть не расплакался когда его заменили и его эти дегенераты хотят продать, чтобы накупить всяких Нони Чукву.
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Должун так любил повторять шутку про фк мем, что сам не заметил, как его клуб за это время превратится в реальный мем…
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Пол чата синего мема ждали спасителя, украинского мбаппе и вот оно вышло 🙂
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Наверное в каждой стране есть свой Спортс)
Невилл точно тырит там фразы)
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Надеюсь они соберутся и дадут бой Арсеналу после этого
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Позор
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Клопп еще в деле, рад за команду! А то чуть ли не списывали не так давно
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Видать "школьники" Челси виноваты, что вместо тренера Поч, и что Боэли за них переплатил.
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какой там офсайд наколдавали?
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база
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Всё по делу, клуб Чемпионшипа.
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не все в этом мире решают деньги
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Сдуется дурачина с места главного тренера и посадят кого-то, кто тренировать и побеждать умеет - футболисты надуются.
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Эти дети вышли на овертайм, когда уже у всех игроков на поле язык был на животе после 90 минут рубки.
Как же сейчас расхайпят эту победу и этих «детишек».
А у Челси всем игрокам по 25-30 лет и все выиграли по 20 трофеев, ну-ну)

При первом же трофеи этой команды(а он будет, и думаю скоро), Челси просто обязан публично уничтожить горе тренера/эксперта Нэвилла после этих слов.
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Ну да, что тут скажешь.
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Ответ xxx-xxx
Челси героически сражался 118 мин против Ливерпуля U18
Дальше Ливерпулю бороться героически с 115
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Ответ Marco Marin
Но что то никто не может съесть Ливерпуль, у всех тренеры какие-то не такие, получается? Арсенал только на что то сподобился и все.
Лутон то конечно топ команда да и не было такого состава как сегодня у Ливерпуля до этого, ещё больше проблем + сам Клопп в самой игре снимал основных игроков.
Вон, даже сам Почеттино признался, что до пенок играл, это ж позор в такой ситуации так делать.
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