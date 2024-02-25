Невилл о финале Кубка лиги: «Дети Клоппа играли против стоивших миллиард лузеров. Игроки Почеттино попросту сдулись прямо на наших глазах»
Гари Невилл раскритиковал игру «Челси» в финале Кубка лиги против «Ливерпуля» .
Команда Маурисио Почеттино уступила за счетом 0:1, пропустив на 118-й минуте.
«В дополнительное время дети Клоппа играли против стоивших миллиард фунтов лузеров.
«Ливерпуль» был просто великолепен. Эти молодые футболисты были бесподобны. Клопп должен быть очень горд.
А вот к «Челси» у меня нет ни капли сочувствия. Игроки Почеттино попросту сдулись прямо на наших глазах и глазах своих фанатов», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Немец снимал всех основных игроков и выпускал школьников, особенно забавно было когда он смеялся с этого, что счёт 0-0 в экстратайме.
А Почеттино делал наитупейшие замены + одну даже оборонительную, это настолько психологически бояться нужно, вот и передаётся это игрокам, более менее обученная команда с тренером, который не боится просто съела бы подобный Ливерпуль.
Арсенал только на что то сподобился и все.
Красиво синий мем 🔥
1-0
Невилл точно тырит там фразы)
Как же сейчас расхайпят эту победу и этих «детишек».
А у Челси всем игрокам по 25-30 лет и все выиграли по 20 трофеев, ну-ну)
При первом же трофеи этой команды(а он будет, и думаю скоро), Челси просто обязан публично уничтожить горе тренера/эксперта Нэвилла после этих слов.
Вон, даже сам Почеттино признался, что до пенок играл, это ж позор в такой ситуации так делать.