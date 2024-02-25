Невилл о финале Кубка лиги: «Дети Клоппа играли против стоивших миллиард лузеров. Игроки Почеттино попросту сдулись прямо на наших глазах»

Гари Невилл раскритиковал игру «Челси» в финале Кубка лиги против «Ливерпуля» .

Команда Маурисио Почеттино уступила за счетом 0:1, пропустив на 118-й минуте.

«В дополнительное время дети играли против стоивших миллиард фунтов лузеров.

« » был просто великолепен. Эти молодые футболисты были бесподобны. Клопп должен быть очень горд.

А вот к « » у меня нет ни капли сочувствия. Игроки Почеттино попросту сдулись прямо на наших глазах и глазах своих фанатов», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».