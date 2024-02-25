НХЛ. «Нью-Джерси» принимает «Тампу», «Питтсбург» против «Филадельфии», «Рейнджерс» в гостях у «Коламбуса»
«Нью-Джерси» дома встречается с «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Питтсбург» играет с «Филадельфией», «Рейнджерс» гостят у «Коламбуса», «Чикаго» принимает «Детройт», «Анахайм» – «Нэшвилл».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 февраля, 21.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 25 февраля, 23.30, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 02.00, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 26 февраля, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 26 февраля, 02.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 02.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 26 февраля, 04.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Куч сможет, Тампа поможет.
Гоу, Тампа, гоу!
И кстати Стэмкос по мнению местных экспертов - один из главных, кто прокачивает Кучерова )))
до сотни осталось одно очко.
Вася опять показал свою топ-игру.
Сегодня в рамке Йоханссон, которого нужно оберегать от быстрых и юрких дьяволят.
Защита "ахтунг" сегодня не была совсем "ахтунг", выдержали, правда в конце сдулись слегонца. Айлы были не так хороши, как ожидалось. А бесы явно не Айлы. Борзые, задорные, резкие.
Гоу, Тампа, гоу!
в целом, в этом голе было много удачи + паршивая защита Джерси.
главное - сотое очко!
Вот кто действительно прокачивает и дополняет Куча - это Поинт (и пофиг на разницу в 38 очков) этот хотя бы может протащить сам шайбу в зону.