НХЛ. «Нью-Джерси» принимает «Тампу», «Питтсбург» против «Филадельфии», «Рейнджерс» в гостях у «Коламбуса»

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«Нью-Джерси» дома встречается с «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург» играет с «Филадельфией», «Рейнджерс» гостят у «Коламбуса», «Чикаго» принимает «Детройт», «Анахайм» – «Нэшвилл». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Нью-Джерси – Тампа-Бэй 1:2 (2 период)
Дата проведения
25 февраля, 21.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 21 Хедман (Хэйгл, Кучеров)
0:2 – 24 Пойнт (Хедман, Кучеров)
1:2 – 26 Тоффоли (Люк Хьюз, Джек Хьюз)

 

Питтсбург – Филадельфия
Дата проведения
25 февраля, 23.30, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Детройт
Дата проведения
26 февраля, 02.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Рейнджерс
Дата проведения
26 февраля, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Баффало – Каролина
Дата проведения
26 февраля, 02.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Аризона
Дата проведения
26 февраля, 02.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Нэшвилл
Дата проведения
26 февраля, 04.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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66 комментариев
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Кучерову превзойти своё достижение по набору 💯 очков за наименьшее количество игр. В сезоне 18/19 набрал 💯 очков за 62 игры.
Куч сможет, Тампа поможет.
Гоу, Тампа, гоу!
+22
-6
+16
За Кучерова, Малкина, Хлебушка и парней из Коламбуса.
+15
-2
+13
Кучеров 💯
+12
-1
+11
Ответ Барин
Кучерову превзойти своё достижение по набору 💯 очков за наименьшее количество игр. В сезоне 18/19 набрал 💯 очков за 62 игры. Куч сможет, Тампа поможет. Гоу, Тампа, гоу!
Если минусуют, значит всё верно...зацепило хейтеров за живое. Продолжаем, не стесняемся)
+15
-4
+11
В2В и опять прямой конкурент за зону ПО. Кучерову сегодня выбить 100, Тампе выиграть. За Тампу!
+10
-3
+7
Пойнт че сотворил! Куч есть 100!
+7
0
+7
За 100 очков Куча! 🔥
+11
-5
+6
Кучу набрать 2 очка, если Стэмкос не наберет очков, то у Кучерова уже будет двукратное преимущество по очкам со Стэмкосом (Стэмкос 50 очков,Кучеров 98 очков)

И кстати Стэмкос по мнению местных экспертов - один из главных, кто прокачивает Кучерова )))
+9
-5
+4
Будущие жертвы Ови.
+5
-1
+4
Кучеров, есть сотка!
+5
-1
+4
Гениальный пас Куча от клюшки соперника, я считаю:)
+4
0
+4
Куч прям негодует со Стамескина, за "прочитанный" момент))
+3
0
+3
Ответ paha
Кучу набрать 2 очка, если Стэмкос не наберет очков, то у Кучерова уже будет двукратное преимущество по очкам со Стэмкосом (Стэмкос 50 очков,Кучеров 98 очков) И кстати Стэмкос по мнению местных экспертов - один из главных, кто прокачивает Кучерова )))
Стэмкос просто ужасен. Нет даже 35, рядом игрок набирающий по 1,5 очка за игру, а он исполняет на уровне Кирилла Петрова
+6
-3
+3
Красиво Тампа вновь раскатала, Куч так испугал защиту, что совсем забыли про Витю. особенно хорошо, что в равных составах.
до сотни осталось одно очко.
+3
0
+3
Во что превратился Стамескин ....
+3
0
+3
Купер внял "советам со спорца" и пошел на перестановку игроков. В игре с островами звено Эйссиммонт-Сирелли-Чаффи выглядело очень резко и реактивно, что и требовалось доказать. Первое звено сделало свое "чёрное дело". Стэммер с Полом и Шири общей картины не испортили. Жду Жанно с нетерпением, тогда Шири опустится в 4 звено. А лучше бы его сбагрить по хорошему.
Вася опять показал свою топ-игру.
Сегодня в рамке Йоханссон, которого нужно оберегать от быстрых и юрких дьяволят.
Защита "ахтунг" сегодня не была совсем "ахтунг", выдержали, правда в конце сдулись слегонца. Айлы были не так хороши, как ожидалось. А бесы явно не Айлы. Борзые, задорные, резкие.
Гоу, Тампа, гоу!
+4
-2
+2
Не понравилось Никите. А вот что: удар Зигенталлера или бросок капитана?)
+2
0
+2
Куч даже неудачным касанием сделал результативную. Витя - отличный первый пас через всю зону, ну а Поинт забивает с невозможного угла. хорошо, что в хоккее нет автоголов.
в целом, в этом голе было много удачи + паршивая защита Джерси.
главное - сотое очко!
+2
0
+2
Ответ Direct free kick
Стэмкос просто ужасен. Нет даже 35, рядом игрок набирающий по 1,5 очка за игру, а он исполняет на уровне Кирилла Петрова
Согласен. У Стэма кроме офиса ничего не осталось. Без минут в большинстве у Стэма бы с статой было бы всё печально.

Вот кто действительно прокачивает и дополняет Куча - это Поинт (и пофиг на разницу в 38 очков) этот хотя бы может протащить сам шайбу в зону.
+3
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Куч 99!
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0
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Ответ Pink Floyd1276
На английском блоге ребята хотят Стамера если теряем Гюнцеля - а я думал мы омолаживаемся.
Овечкина берите на годик после окончания текущего контракта. По приколу погонять с Кросби за одну команду.
+1
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Ждёмс очередные 2-3 очка от Никиты.
+2
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100! 101..., 102... )
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Реакцию Куча на промах Стэмкоса надо на гифку однозначно
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Сложно Тампе будет. Вчера они в чужой зоне катались как хотели, а сейчас на выходе из своей их Дэвилзы душат.
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Хьюзу может в АХЛ форму набрать или долечиться ? Тут вроде игры с серьезными задачами , а не рекреационно-восстановительный санаторий .
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Если комментариев мало, значит не играет ВК и соответственно выходной у всяких ференцваровшей
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Мотте как прошёл, как бросил! Штанга блин
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Ответ Kazanest
Если комментариев мало, значит не играет ВК и соответственно выходной у всяких ференцваровшей
Не играет Овечкин - 2/3 болел плевать на вашингтон.
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Пока вратарская линия действует прекрасно по обе стороны; матч по накалу уже напоминает плей-офф, ну и удачи Молниям!
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