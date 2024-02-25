«Ливерпуль» выиграл Кубок лиги в 10-й раз. У «Ман Сити» 8 побед, у «МЮ» – 6

«Ливерпуль» стал первым клубом с 10 победами в Кубке английской лиги.

Команда тренера Юргена Клоппа одолела « » (1:0) в финале. Единственный гол на 118-й минуте забил защитник Вирджил ван Дейк.

Мерсисайдцы лидируют по победам в Кубке английской лиги. За ними следуют « » (8 трофеев) и « » (6).

Также « » 4 раза уступал в финале.