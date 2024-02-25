«Ливерпуль» выиграл Кубок лиги в 10-й раз. У «Ман Сити» 8 побед, у «МЮ» – 6
«Ливерпуль» стал первым клубом с 10 победами в Кубке английской лиги.
Команда тренера Юргена Клоппа одолела «Челси» (1:0) в финале. Единственный гол на 118-й минуте забил защитник Вирджил ван Дейк.
Мерсисайдцы лидируют по победам в Кубке английской лиги. За ними следуют «Манчестер Сити» (8 трофеев) и «Манчестер Юнайтед» (6).
Также «Ливерпуль» 4 раза уступал в финале.
Довбик в Жироне отлично играет
Лунин в Реале
У них много качественных игроков
Мудрик выбрал не тот клуб
Теперь ещё взять АПЛ и проводить Клоппа достойно в заслуженный отпуск ))
а мимо каваны прошел как мимо пустого места...)
То, что Челси исполнял в дополнительное время - это позор просто.