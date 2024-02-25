«Ливерпуль» выиграл Кубок лиги в 10-й раз. У «Ман Сити» 8 побед, у «МЮ» – 6

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок английской лиги Футбол

«Ливерпуль» стал первым клубом с 10 победами в Кубке английской лиги.

Команда тренера Юргена Клоппа одолела «Челси» (1:0) в финале. Единственный гол на 118-й минуте забил защитник Вирджил ван Дейк.

Мерсисайдцы лидируют по победам в Кубке английской лиги. За ними следуют «Манчестер Сити» (8 трофеев) и «Манчестер Юнайтед» (6).

Также «Ливерпуль» 4 раза уступал в финале.

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53 комментария
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Ливерпуль с выдающейся победой! Чем бы сезон не закончился, он уже успешен! Келлехер - игрок матча, остальные пацаны, которым от 18-20, получили бесценный опыт! Браво Клопп, Браво Ливерпуль!
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Ну, Челси 1 миллиард фунтов потратили не зря, 117 минут продержались против Ливерпуля U21:)
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Чтоб полностью дискредитировать английский ВАР ,победный гол ван Дейка должны были отменить, потому что Клопп слишком длинный козырёк кепки носил,тем самым отвлекая вратаря синих. А если без шуток - молодцы,выйграли вопреки этим чудикам.
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Ответ Statistical Science
Комментарий скрыт
Дата регистрации: 24 февраля
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Мудрик наконец-то приносит трофей…Ливерпулю
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Английский судейский корпус с заслуженным поражением.
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то что строили 20 лет,развалили за 2 года.И тренера пригласили отличного чтоб привить лузерский менталитет. а Ливерпуль герои 👏👏👏
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Столько факторов и невезений против команды, но они все равно берут трофей. Воистину ментальные монстры.
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Ответ Михон Мясной
Комментарий скрыт
Что за бред ты пишешь
Довбик в Жироне отлично играет
Лунин в Реале
У них много качественных игроков
Мудрик выбрал не тот клуб
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Судейкам привет
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Ван Дейк с резервным составом выглядит как Батя с сыновьями , и все равно победили же Челси хоть у них и было больше игроков основы нежели у нас с Ван Дейком , Эндо и Диасом
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Вопреки всему. Браво просто Браво 👏👏👏👏👏
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Огромный привет Кайседо и Лавии за правильный выбор летом - из первого ряда смотреть, как Ливерпуль поднимает трофей.
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Мудрик наконец-то приносит трофей…Ливерпулю
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Ответ Statistical Science
Комментарий скрыт
Покажешь моё сообщение, где я смеялся над победой Сити в кубке?Я подожду)
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YNWA MAZAFAKA!
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Ответ Пинающий Достоинства
Мудрик наконец-то приносит трофей…Ливерпулю
Да, ВВД из-за его спины прилетел
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Ответ Иван Баланар
Матч не смотрел, я без иронии, а в чём победа была выдающейся?
Миллиардный состав Челси, который ещё и получил целую неделю отдыха, слился школьникам из Ливерпуля, усиленных Ван Дейком.
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Ливерпуль с победой! Всех болельщиков поздравляю.
Теперь ещё взять АПЛ и проводить Клоппа достойно в заслуженный отпуск ))
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С юбилеем)
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Пора Челси звать Лэмпарда, а потом ехать в шип за нарушение ФФП
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Ливерпуль с победой над Челси и над Каваной
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Ответ Axs Men
Это всего лишь КАЛ, а гонору столько словно ЛЧ выиграли
Для нынешнего Челси КАЛ - сродни ЛЧ.
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после игры юрген пожал руки лайнсменам,
а мимо каваны прошел как мимо пустого места...)
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Пуль уничтожил синий судейский проект.Браво!!!
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Почеттино совсем не умеет управлять игрой, когда он начинает делать замены становится только хуже. Бегунки хорошие, но бесполезные.
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Это победа справедливая, честная и заслуженная.
То, что Челси исполнял в дополнительное время - это позор просто.
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ливерпуль с выдающейся победой! Чем бы сезон не закончился, он уже успешен! Келлехер - игрок матча, остальные пацаны, которым от 18-20, получили бесценный опыт! Браво Клопп, Браво Ливерпуль!
Матч не смотрел, я без иронии, а в чём победа была выдающейся?
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Ответ arisstopane
после игры юрген пожал руки лайнсменам, а мимо каваны прошел как мимо пустого места...)
Посмотрел на него, как на трофей КАЛ
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И при том что есть шансы в остальных турнирах
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