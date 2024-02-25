«Шанхай» Слуцкого выиграл Суперкубок Китая. Тренер взял трофей в первом официальном матче в клубе
«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого выиграл Суперкубок Китая.
«Шанхай Шеньхуа» переиграл «Шанхай Порт» в матче за трофей (1:0). Единственный гол в матче забил на 55-й минуте швейцарский форвард ангольского происхождения Сефас Малеле.
Это был первый официальный матч Слуцкого после назначения в китайский клуб в конце 2023 года.
Российский тренер завоевал 8-й трофей за карьеру и первый не в ЦСКА, с которым трижды выиграл чемпионат России и по два раза Кубок и Суперкубок.
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Когда за один матч выиграл больше трофеев, чем Мостовой и Канчельскис вместе взятые:)
Настоящий тренер с квалификацией и тд. Сами посмотрите, всю жизнь тренирует , поднимался с нуля. Детей тренировал, потом была молодежь, Москва , ЦСКА , попробовал себя в Англии. Не получилось, бывает
Но это не те, бывшие футболисты , которые тренерского пороха не нюхали , но уже права качают . Как раз таки Слуцкий знает , как выстраивать тренировочный процесс с разным материалом.
Утритесь, хейтеры 🤣
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Не благодари