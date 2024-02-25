«Шанхай» Слуцкого выиграл Суперкубок Китая. Тренер взял трофей в первом официальном матче в клубе

«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого выиграл Суперкубок Китая.

«Шанхай Шеньхуа» переиграл « » в матче за трофей (1:0). Единственный гол в матче забил на 55-й минуте швейцарский форвард ангольского происхождения Сефас Малеле.

Это был первый официальный матч Слуцкого после назначения в китайский клуб в конце 2023 года.

Российский тренер завоевал 8-й трофей за карьеру и первый не в ЦСКА, с которым трижды выиграл чемпионат России и по два раза Кубок и Суперкубок.

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