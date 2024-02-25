«Шанхай» Слуцкого выиграл Суперкубок Китая. Тренер взял трофей в первом официальном матче в клубе

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Сефас Малеле Шанхай Порт Футбол

«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого выиграл Суперкубок Китая.

«Шанхай Шеньхуа» переиграл «Шанхай Порт» в матче за трофей (1:0). Единственный гол в матче забил на 55-й минуте швейцарский форвард ангольского происхождения Сефас Малеле.

Это был первый официальный матч Слуцкого после назначения в китайский клуб в конце 2023 года.

Российский тренер завоевал 8-й трофей за карьеру и первый не в ЦСКА, с которым трижды выиграл чемпионат России и по два раза Кубок и Суперкубок.

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111 комментариев
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Лицо Мостового представили ?
Лицо Кейна представили?
+300
-6
+294
С почином, Slutsky!

Когда за один матч выиграл больше трофеев, чем Мостовой и Канчельскис вместе взятые:)
+274
-6
+268
Лицо Мостового представили ?
+158
-7
+151
Пришел, увидел, победил.
+102
-4
+98
Ответ Отец Абду
С почином, Slutsky! Когда за один матч выиграл больше трофеев, чем Мостовой и Канчельскис вместе взятые:)
Сейчас Мостовой поднимет вой.
+60
0
+60
Красавчик! Чтобы не говорили, уже начинает вывозить
+44
-7
+37
Ответ Виктор Победов
恭喜，列昂尼德。
сам такой
+32
-3
+29
С почином Викторович
+29
-1
+28
да этот Слуцкий понимает в футболе? только трофей брать и может
+26
-1
+25
Хочется пожелать только успехов Слуцкому за то что не стесняется проспать вызов постоянно себе
+23
-1
+22
Ответ Отец Абду
С почином, Slutsky! Когда за один матч выиграл больше трофеев, чем Мостовой и Канчельскис вместе взятые:)
После интервью Дзюбе на ютубе , поменял мнение о Слуцком.
Настоящий тренер с квалификацией и тд. Сами посмотрите, всю жизнь тренирует , поднимался с нуля. Детей тренировал, потом была молодежь, Москва , ЦСКА , попробовал себя в Англии. Не получилось, бывает

Но это не те, бывшие футболисты , которые тренерского пороха не нюхали , но уже права качают . Как раз таки Слуцкий знает , как выстраивать тренировочный процесс с разным материалом.
+18
-3
+15
Нужно уходить на пике
+11
0
+11
Ответ универсал78
да этот Слуцкий понимает в футболе? только трофей брать и может
а чеканить он умеет, интересно
+12
-1
+11
Трофей без Гинера.
Утритесь, хейтеры 🤣
+12
-1
+11
Это всё потому, что он набрался опыта в матче против Зенита
+12
-2
+10
恭喜，列昂尼德。
+9
-1
+8
Ответ G.O.D.
Хочется пожелать только успехов Слуцкому за то что не стесняется проспать вызов постоянно себе
Проспать ))неплохая опечатка.
+8
-1
+7
Ответ Виктор Победов
恭喜，列昂尼德。
-Ться)))
+8
-1
+7
Лёня#вам#не#Кейн
+7
0
+7
Ну с почином) отличное начало
+6
0
+6
Буквально обыграл портовых)
+5
0
+5
фак ееее, русский Моуриньо наконец то начал завоевывать трофеи за рубежами родины, ай хорош Пилсудский,чертяка мощный
+5
0
+5
Шах и мат хейтеры, бегемотик в деле
+4
0
+4
С детства за "Шанхай"!
+5
-1
+4
Ответ Растиньяк
Нужно уходить на пике
типо, оседлать Жерара?
+4
0
+4
Как говорил сам Слуцкий у любого тренера в клубе несколько стадий развития - подъем, плато и падение. Леонид сейчас в самом начале пути. Удачи и с первой победой.
+3
0
+3
Ответ Виктор Победов
恭喜，列昂尼德。
Он наверное рад
+3
0
+3
Император Китая - Слу Цики Йо
+4
-1
+3
Ответ wolf 100
Чтобы не говорили слуцкий балабол и пустозвон так потерять все с рубином никто еще так не позорился а дурачкам всегда везет значит помощники спецы сам то никакой так трениришка
Держи:
,....,, -.,.
Не благодари
+4
-1
+3
Хейтеры, что с лицом?
+4
-1
+3
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