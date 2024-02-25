Кучеров набрал 100 очков в регулярке 2-й сезон подряд и лидирует в списке бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров первым в текущем регулярном чемпионате НХЛ набрал 100 очков.

Нападающий « » ассистировал и в матче с « ». Это были его 99-е и 100-е очко.

Теперь у россиянина 37 голов и 63 результативных паса за 59 игр в текущем сезоне. Он лидирует в списке бомбардиров лиги.

добрался до отметки в 100 очков второй год подряд. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.