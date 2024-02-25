Кучеров набрал 100 очков в регулярке 2-й сезон подряд и лидирует в списке бомбардиров НХЛ

Теги Нью-Джерси Тампа-Бэй НХЛ Виктор Хедман Никита Кучеров Брэйден Пойнт Хоккей

Никита Кучеров первым в текущем регулярном чемпионате НХЛ набрал 100 очков.

Нападающий «Тампы» ассистировал Виктору Хедману и Брэйдену Пойнту в матче с «Нью-Джерси». Это были его 99-е и 100-е очко.

Теперь у россиянина 37 голов и 63 результативных паса за 59 игр в текущем сезоне. Он лидирует в списке бомбардиров лиги.

Кучеров добрался до отметки в 100 очков второй год подряд. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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68 комментариев
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Куч Могуч 💪🏼 может обновит и личный рекорд. Будем верить
+48
0
+48
Четвертый 100-очковый сезон. У Ови столько же. Остальные наши отстали.
+34
0
+34
Четвертая сотня Кучерова в НХЛ!
-304-я сотня в НХЛ, 216 из них принадлежит канадцам, 25- американцам, 18- россиянам, 14- шведам, 11-финнам(Курри-6, Селянне-4, Рантанен-1), 8-словакам(П.Штясны-7, Хосса-1), 6-чехам(Ягр-5, Пастрняк-1), 4-немцам(все Драйзайтль), 2 –англичанам(Ходж)
-124 игрока достигли этого рубежа в НХЛ, 81 из них канадцы,15 - американцы, 12- шведы, 7- россияне, 3 -финны , 2 – словаки и чехи, так же один немец и англичанин ,
--У россиян: Овечкин и Кучеров по 4, Малкин 3, П. Буре, Могильный, Федоров по 2, Капризов - 1
+34
0
+34
Куч Могуч! Маршанда по передачам догнал, по 516 у них.
+33
0
+33
Теперь главное убежать в гонке от Маков!)
+24
0
+24
Ответ Дух Хлебонасущенского
Четвертая сотня Кучерова в НХЛ! -304-я сотня в НХЛ, 216 из них принадлежит канадцам, 25- американцам, 18- россиянам, 14- шведам, 11-финнам(Курри-6, Селянне-4, Рантанен-1), 8-словакам(П.Штясны-7, Хосса-1), 6-чехам(Ягр-5, Пастрняк-1), 4-немцам(все Драйзайтль), 2 –англичанам(Ходж) -124 игрока достигли этого рубежа в НХЛ, 81 из них канадцы,15 - американцы, 12- шведы, 7- россияне, 3 -финны , 2 – словаки и чехи, так же один немец и англичанин , --У россиян: Овечкин и Кучеров по 4, Малкин 3, П. Буре, Могильный, Федоров по 2, Капризов - 1
Самый неожиданный комментарий на ветке Кучерова
+23
0
+23
Интересно, у Тампы 204 шайбы заброшено, из которых 100 с участием Кучерова.

Без него, видимо, были бы рядом с Хан Сосе :)
+23
0
+23
Батя))
+18
0
+18
Пипец, как он это делает. Запредельный уровень.
+14
0
+14
Ответ Дух Хлебонасущенского
Четвертая сотня Кучерова в НХЛ! -304-я сотня в НХЛ, 216 из них принадлежит канадцам, 25- американцам, 18- россиянам, 14- шведам, 11-финнам(Курри-6, Селянне-4, Рантанен-1), 8-словакам(П.Штясны-7, Хосса-1), 6-чехам(Ягр-5, Пастрняк-1), 4-немцам(все Драйзайтль), 2 –англичанам(Ходж) -124 игрока достигли этого рубежа в НХЛ, 81 из них канадцы,15 - американцы, 12- шведы, 7- россияне, 3 -финны , 2 – словаки и чехи, так же один немец и англичанин , --У россиян: Овечкин и Кучеров по 4, Малкин 3, П. Буре, Могильный, Федоров по 2, Капризов - 1
Спасибо, Дух! Давай, также про Куча!
+12
0
+12
Ответ yurovch1984
101
102.
+11
0
+11
Ответ Вячеслав Лобачев
Уже 101
Когда это?
+10
0
+10
Ответ Лорд раздевалки 1
Комментарий скрыт
Элитно тебя ♂️Билли♂️ напичкал белым веществом, ниче не скажешь))))
+10
0
+10
Не за горами уже тысяча, а сколько еще можно сезонов отыграть, если без травм - летом только 31 год стукнет. Только вчера смотрел дебют за Тампу, казалось бы)
+8
0
+8
Просто лучший!!!
+8
0
+8
Ответ НеБрат
Когда это?
Он в карты играет, "Сто одно".
+7
0
+7
Ответ EnergyStyle
Интересно, это он свой пик проходит или пик ещё только впереди будет...
Пик был когда он полторы регулярки из-за травм пропустил и два кубка взял.
+8
-1
+7
Догнал Куч Дацюка 314 шайб.
+7
0
+7
Классно, что до начала весны. Примета хорошая.
+8
-1
+7
Ответ Вячеслав Лобачев
Уже 101
102 однако)))
+6
0
+6
Куч - могуч!
+7
-1
+6
Ответ Kudim41
Я конечно не против очков у Кучерова, но нхл конечно передачи считает люто… Кучеров задевает шайбу клюшкой (хотел остановить, не получилось). Потом шайба задевает игрока Ньюджерси. Затем ее подхватывает Поинт, бросает на паузе.. шайба отскакиваешь в поле, но вратарь ее сам себе забивает… как итог ПРАЙМЕРИЗ для Никиты. Как так ??
Макдэвиду еще круче передачи рисуют, взять хотя бы недавний матч с Сент-Луиз: во втором голе после легкого касания шайбы Макдэвидом по шайбе стукнули человек пять не считая вратаря и Мак получил левый ассист. В параллельном матче Куч бросает в борт, шайба отскакивает на набегающего Пойнта, при этом шайба чиркнула по защитнику, который боролся с Пойнтом, шайба ударяется в Пойнта и залетает в ворота. Кучеров в ассистентах не значится. Получается, что шайба была под контролем защитника....???
+7
-1
+6
А ещё в первом периоде Стэммер в большинстве мог у суперпаса Куча укладывать
+5
0
+5
Да что ты такое, Куч?!
+5
0
+5
313 шайб у Никитоса . Ещё шайбу и Дацюка догонит 314.
+5
0
+5
Уже 101
+13
-8
+5
Ответ sashkaaa
А ещё в первом периоде Стэммер в большинстве мог у суперпаса Куча укладывать
Обидно, сколько моментов сам Куч не реализует. Только в этом матче раз не попал по шайбе при пустом углу и сейчас 2 подряд выхода 1 в 0 практически сета создал. И выходны на вратаря регулярно не реализовывает.
+4
0
+4
По настоящему - КРУТ!
+4
0
+4
Ответ Kudim41
Я конечно не против очков у Кучерова, но нхл конечно передачи считает люто… Кучеров задевает шайбу клюшкой (хотел остановить, не получилось). Потом шайба задевает игрока Ньюджерси. Затем ее подхватывает Поинт, бросает на паузе.. шайба отскакиваешь в поле, но вратарь ее сам себе забивает… как итог ПРАЙМЕРИЗ для Никиты. Как так ??
Я так понял, вратарю надо праймериз?
+4
0
+4
Ответ Serge Vendino
Обидно, сколько моментов сам Куч не реализует. Только в этом матче раз не попал по шайбе при пустом углу и сейчас 2 подряд выхода 1 в 0 практически сета создал. И выходны на вратаря регулярно не реализовывает.
Ну хоть в пустые попадает в отличие от партнёров)
+3
0
+3
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