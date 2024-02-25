Кучеров набрал 100 очков в регулярке 2-й сезон подряд и лидирует в списке бомбардиров НХЛ
Никита Кучеров первым в текущем регулярном чемпионате НХЛ набрал 100 очков.
Нападающий «Тампы» ассистировал Виктору Хедману и Брэйдену Пойнту в матче с «Нью-Джерси». Это были его 99-е и 100-е очко.
Теперь у россиянина 37 голов и 63 результативных паса за 59 игр в текущем сезоне. Он лидирует в списке бомбардиров лиги.
Кучеров добрался до отметки в 100 очков второй год подряд. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
-304-я сотня в НХЛ, 216 из них принадлежит канадцам, 25- американцам, 18- россиянам, 14- шведам, 11-финнам(Курри-6, Селянне-4, Рантанен-1), 8-словакам(П.Штясны-7, Хосса-1), 6-чехам(Ягр-5, Пастрняк-1), 4-немцам(все Драйзайтль), 2 –англичанам(Ходж)
-124 игрока достигли этого рубежа в НХЛ, 81 из них канадцы,15 - американцы, 12- шведы, 7- россияне, 3 -финны , 2 – словаки и чехи, так же один немец и англичанин ,
--У россиян: Овечкин и Кучеров по 4, Малкин 3, П. Буре, Могильный, Федоров по 2, Капризов - 1
Без него, видимо, были бы рядом с Хан Сосе :)