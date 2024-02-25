Ла Лига присоединится к жалобе «Севильи» на клубное ТВ «Реала», если RFEF начнет расследование

Ла Лига готова поддержать жалобу «Севильи» на клубное телевидение «Реала».

Перед сегодняшним матчем команд в рамках 26-го тура Примеры «Севилья» пожаловалась на ролик клубного ТВ « » с критикой судьи Исидро Диаса де Меры: «Осуждаем травлю». «Сливочных» не волнует жалоба севильцев, «Реал» не боится наказания. Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас пообещал принять меры относительно критики судейства на клубном ТВ «Реала».

Ла Лига поддержит жалобу «Севильи», если комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) примет обращение севильцев и начнет расследование.

Другие клубы Ла Лиги, не только « », недовольны роликами Real Madrid TV об арбитрах и считают, что так «Реал» оказывает давление на рефери. Но «Севилья» первой дала ход делу.

Отметим, что Технический комитет судей тоже недоволен роликами мадридцев, согласен с тем, что на арбитров оказывается давление, однако CTA не стал инициировать разбирательство в отношении «Реала», так как не был уверен в наличии юридических гарантий победы.