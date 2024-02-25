Ла Лига присоединится к жалобе «Севильи» на клубное ТВ «Реала», если RFEF начнет расследование

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига телевидение судьи Федерация футбола Испании Исидро Диас де Мера Футбол

Ла Лига готова поддержать жалобу «Севильи» на клубное телевидение «Реала».

Перед сегодняшним матчем команд в рамках 26-го тура Примеры «Севилья» пожаловалась на ролик клубного ТВ «Мадрида» с критикой судьи Исидро Диаса де Меры: «Осуждаем травлю». «Сливочных» не волнует жалоба севильцев, «Реал» не боится наказания. Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас пообещал принять меры относительно критики судейства на клубном ТВ «Реала».

Ла Лига поддержит жалобу «Севильи», если комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) примет обращение севильцев и начнет расследование.

Другие клубы Ла Лиги, не только «Севилья», недовольны роликами Real Madrid TV об арбитрах и считают, что так «Реал» оказывает давление на рефери. Но «Севилья» первой дала ход делу.

Отметим, что Технический комитет судей тоже недоволен роликами мадридцев, согласен с тем, что на арбитров оказывается давление, однако CTA не стал инициировать разбирательство в отношении «Реала», так как не был уверен в наличии юридических гарантий победы.

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22 комментария
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"...если RFEF начнёт расследование"
Не начнёт 😄 Что мы не знаем, как в Испании "расследуют" дела Реала 😄
+54
-21
+33
Давно уже пора браться за их клубное ТВ, а то они прям раздухарились, при этом выставляя себя как нейтральная сторона от клуба
+39
-11
+28
Ответ Антон Орехов
Комментарий удален модератором
Жалобу поддала Севилья
Ла Лига её поддержала

Виноваты Барса, Айтекин, Негрейра, Эвребе 🤣
+22
-9
+13
Ла лига настолько ручная лига реала,что сама даже не может принять решение
+13
-5
+8
Давно пора на очищение секундой
+21
-15
+6
К сожалению так бывает. Покупают игроков на сумасшедшие контракты и еще докупают звездных, казалось бы на 2-3 головы выше соперников должны быть, особенно где играют воспитанники и много молодых, но не вывозят и в ход идут сплетни и конечно же судьи виноваты. Это прямое давление на судей через клубное ТВ, как будто там обиженные школьники.
+9
-5
+4
Такое чувство, что Ригоберка возглавляет клубное ТВ Реала
+3
-1
+2
Ответ Born is the King
Ла лига настолько ручная лига реала,что сама даже не может принять решение
Ты точно новость дочитал? Хотя бы название?
+6
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Тебас создает видимость работы)
+4
-3
+1
Ответ Tristan...
Давно пора на очищение секундой
кому именно нужна Ла Лига без Реала?
+3
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Комментарий удален модератором
Как же славно было в футболе без этих клубных ТВ, приколюшек-подколюшек перед матчами, без давления! Если на судей оказывается воздействие, так держите их в тайне и объявляйте в день матча
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Ответ TiGra
Расследование в отношении Реала имеет не больше шансов на успех, чем оппозиция в России)
оппозиция? какая оппозиция?)
+1
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Ответ фк кабинет
Наша Барса включает админ ресурс по классике.Негрейра под следствием помочь не может.
Жалуется Севилья и причём здесь Барселона?)
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