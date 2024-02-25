Клопп выиграл 8-й трофей с «Ливерпулем» и 13-й в тренерской карьере
Юрген Клопп выиграл 8-й трофей во главе «Ливерпуля».
«Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Кубок английской лиги, обыграв «Челси» (1:0) в финале в дополнительное время.
Немецкий специалист выиграл 8-й трофей в качестве главного тренера мерсисайдцев: АПЛ, Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Всего в тренерской карьере Клопп выиграл 13 трофеев: еще 5 наград он завоевал с дортмундской «Боруссией».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Вот это будет грандиозное прощание
На этом фоне в следующем сезоне буду скучать по профессору Юргену!
А представьте сколько трофеев было бы, не проиграй обидный финал Реалу и 2 сезона в 1 очко отставания от Сити
Бенфика против любого клуба Почеттино
Есть шанс что тут даже проклятье Беллы Гутмана будет бессильно против ауры бестрофейника Почеттино
Они школоту обыграть не смогли, Боули готовь еще 1млдр
Теперь главное правильно выбрать следующий клуб!