Клопп выиграл 8-й трофей с «Ливерпулем» и 13-й в тренерской карьере

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Юрген Клопп выиграл 8-й трофей во главе «Ливерпуля».

«Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Кубок английской лиги, обыграв «Челси» (1:0) в финале в дополнительное время.

Немецкий специалист выиграл 8-й трофей в качестве главного тренера мерсисайдцев: АПЛ, Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Всего в тренерской карьере Клопп выиграл 13 трофеев: еще 5 наград он завоевал с дортмундской «Боруссией».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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75 комментариев
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осталось взять Лигу Европы и АПЛ.
Вот это будет грандиозное прощание
+82
-4
+78
Мастер-класс от Поча, как НЕ НАДО играть финалы. В перерыве общается с защитниками, держит 0-0 против уставших школьников, зачем вообще тогда в финалы выходить?
На этом фоне в следующем сезоне буду скучать по профессору Юргену!
+59
-3
+56
Опять все было против Ливерпуля, травмы, судьи, график, но они просто затащили..
+60
-6
+54
Какой кайф видеть, что Кларк и Макконел 250 млн долларовых чуваков возят
+47
-1
+46
Ответ oka79410
осталось взять Лигу Европы и АПЛ. Вот это будет грандиозное прощание
Ливерпуль еще в кубке ФА участвует)
+33
0
+33
Челси стал клубом неудачников, в этот проект никто не пойдет, не ждите громких трансферов
+19
0
+19
Лучший тренер современности!
А представьте сколько трофеев было бы, не проиграй обидный финал Реалу и 2 сезона в 1 очко отставания от Сити
+22
-4
+18
Главное с такими потерями по игре не уступили, Челси только в контрах что то показал, + играли в середине недели, просто топ матч
+16
0
+16
Финал мечты еврокубка
Бенфика против любого клуба Почеттино
Есть шанс что тут даже проклятье Беллы Гутмана будет бессильно против ауры бестрофейника Почеттино
+15
0
+15
Ливерпуль на тотальном классе растоптал судейский бус!
+12
-1
+11
Юрген маэстро! выиграть с U21 финал КАЛа у проекта в который вложили кучу денег - дорого стоит. Радует, что в последнем сезоне "normal one" не останется без трофея, но хотелось бы ещё более крупного трофея для него в виде АПЛ, мотивация у игроков запредельная, только бы травмированные поскорее вернулись.
+12
-1
+11
Эм, Челси вообще могли не приезжать
Они школоту обыграть не смогли, Боули готовь еще 1млдр
+11
-1
+10
Клоп с третьей командой рвет финале....мне кажется что даже я играя у Клопа буду чего то стоить!!!! Юрген-Банда БРАВО!!!!!все молодые рвали....Келехер вообще космос....
+10
0
+10
Ответ Isa Babaev
Лучший тренер современности! А представьте сколько трофеев было бы, не проиграй обидный финал Реалу и 2 сезона в 1 очко отставания от Сити
16, получается))))))
+9
0
+9
Пожалуй один из достойнейших и успешных тренер современности. Клопп вызывает только уважение. Спасибо тренеру за то что вернул Ливерпулю величие )
+8
-1
+7
Ответ Руслан Пухов
Челси стал клубом неудачников, в этот проект никто не пойдет, не ждите громких трансферов
Карма. Кинули Абрама на бабки. Плюс пришел шопоголик и стал скупать всё подряд взорвав при этом рынок. Теперь приходит стадия принятия. Ну а потом и депрессия наступит.
+10
-3
+7
Как же нам не будет хватать Юргена, пришёл в Ливерпуль, взял долгожданный АПЛ, ЛЧ, и вот он тренер на долгие годы для Мерсисайдцев, но увы, это его последний сезон😭😭😭
+7
0
+7
Давай АПЛ и ЛЕ еще
+9
-3
+6
Таким составом выиграть финал-особенное счастье!
+5
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+5
Думаю, в этот раз Клопп особенно рад - за молодежь, которая играла с Челси на равных.
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Ливерпуль на классе!!! Пятым составом ))))
+5
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+5
С победой, Ливерпуль! Ни судьи, ни травмы, ни костоломы Челси не смогли отобрать у вас кубок! Я нейтральный болельщик, но ход игры и вопли болельщиков Челси и, наверное, Сити заставили притопить за красных))
+4
0
+4
Отлично! Без трофеев в прощальном сезоне в Ливерпуле Клопп уже не уйдет!
+4
-1
+3
Спасибо Челси за игру! Хороший матч! Нас с победой!
+3
0
+3
Для меня лучший тренер за последние 15 лет. Жалко не в Баварии. Поздравления Ливерпулю.
+4
-1
+3
Лучший трансфер Ливерпуля это Клопп!!
+2
0
+2
Молодец!

Теперь главное правильно выбрать следующий клуб!
+2
0
+2
Ответ MaxB
Комментарий скрыт
вратарь не стабильный?? кто для тебя тогда стабильный? Кариус, который стабильно плох
+4
-2
+2
Ответ SergioRamos92
Финал мечты еврокубка Бенфика против любого клуба Почеттино Есть шанс что тут даже проклятье Беллы Гутмана будет бессильно против ауры бестрофейника Почеттино
Это представь,какие праздненства будут в Лиссабоне.Сколько рождённых в то время португальских детей назовут именем Маурисио...Сказка))
+2
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Ответ добрый грек
Если бы мне сказали что Гравенберх сыграет в этом сезоне за Ливерпуль 30 матчей, счёл бы это стебом.
У Клоппа даже одноногий карлик заиграл бы.) Ничего удивительного.
+2
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+2
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