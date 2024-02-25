Клопп выиграл 8-й трофей с «Ливерпулем» и 13-й в тренерской карьере

Юрген Клопп выиграл 8-й трофей во главе «Ливерпуля».

« » под руководством выиграл английской лиги, обыграв « » (1:0) в финале в дополнительное время.

Немецкий специалист выиграл 8-й трофей в качестве главного тренера мерсисайдцев: АПЛ, Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Всего в тренерской карьере Клопп выиграл 13 трофеев: еще 5 наград он завоевал с дортмундской «Боруссией».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.