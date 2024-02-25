Кучеров набрал 1+3 в матче с «Нью-Джерси», поучаствовав во всех голах «Тампы». У россиянина 102 очка в сезоне НХЛ
Никита Кучеров помог «Тампе» забить все четыре гола в ворота «Нью-Джерси» (4:1).
Россиянин отметился голом, а также ассистировал Виктору Хедману, Брэйдену Пойнту и Брэндону Хэйглу в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Теперь на счету форварда 102 (38+64) очка в текущем сезоне. Он лидирует в списке бомбардиров лиги.
Рекордный для себя и для наших.
это 50%.
и так по сезону уже бывало.
Куч опережает второго бомбардира Лайтнинг (Пойнта) на 40 очков.
50% ему под силу.
Холл забирал Харт вполне по делу, он затащил на тот момент Дьяволов ПО на своем горбу. При этом Хишира обошел (2 бомбардира команды) на очков 35+.