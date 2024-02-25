Кучеров набрал 1+3 в матче с «Нью-Джерси», поучаствовав во всех голах «Тампы». У россиянина 102 очка в сезоне НХЛ

Теги Нью-Джерси Тампа-Бэй НХЛ Виктор Хедман Никита Кучеров Брэйден Пойнт Брэндон Хэйгл Хоккей

Никита Кучеров помог «Тампе» забить все четыре гола в ворота «Нью-Джерси» (4:1).

Россиянин отметился голом, а также ассистировал Виктору Хедману, Брэйдену Пойнту и Брэндону Хэйглу в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Теперь на счету форварда 102 (38+64) очка в текущем сезоне. Он лидирует в списке бомбардиров лиги.

Подробно статистику Кучерова можно изучить здесь.

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63 комментария
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Догнал Дацюка по шайбам! (314) Догнал Овечкина по количеству сезонов со 100 очками! (4). Куч могуч!
+53
-1
+52
Многие еще не вдуплили, что смотрят прямо сейчас самого сильного рашн хоккеиста в истории игры))
+54
-5
+49
Мы наверное до конца не осознаем игру насколько великого хоккеиста сейчас смотрим, воспринимая эти достижения Кучерова как должное. Видимо полностью это сможем понять только по завершению им карьеры, что надеюсь произойдёт нескоро))
+36
0
+36
Ответ Дмитрий Якушевич
Многие еще не вдуплили, что смотрят прямо сейчас самого сильного рашн хоккеиста в истории игры))
Ну это вопрос спорный весьма, тут дело вкуса. Даже если только 21 век брать, праймовый Малкин мне лично больше нравился. Но то, что один из лучших за всю историю это 100%.
+39
-3
+36
Кучеров вышел на 161 место по очкам за всю историю, 831 очко. Следующий Саку Койву 832 очка.
+23
0
+23
Ответ Азамат011989
Догнал Дацюка по шайбам! (314) Догнал Овечкина по количеству сезонов со 100 очками! (4). Куч могуч!
Дацюка…! Обалдеть на самом деле!!!
+22
-1
+21
Ответ frol92
Ну это вопрос спорный весьма, тут дело вкуса. Даже если только 21 век брать, праймовый Малкин мне лично больше нравился. Но то, что один из лучших за всю историю это 100%.
да праймовый Малкин это лучше что я видел в хоккее со времён наверно Лемье жалко что праймовым он был очень короткое время
+18
-1
+17
Тампа забила 206 голов, то есть со своими 102 очками на 50% так и не вышел.
+12
0
+12
Куч-могуч идёт на лучший сезон 128 +!
Рекордный для себя и для наших.
+8
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Лучшие мозги мирового хоккея
+7
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+7
Ответ крок 58
Дацюка…! Обалдеть на самом деле!!!
Сила Павла была не в феноменальной статистике, у него и стоочковых сезонов к сожалению не было
+7
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+7
И это он ещё парочку выходов 1 на 1 не забил, плюс 2-3 убойных момента с его передач запороли партнёры. Что сказать, хозяева дали свободу Никите, делай что хочешь. Прямо мандраж перед Кучем был у Джерси, расступались не понимая бросать будет или передачу делать.
+7
0
+7
Ответ frol92
Ну это вопрос спорный весьма, тут дело вкуса. Даже если только 21 век брать, праймовый Малкин мне лично больше нравился. Но то, что один из лучших за всю историю это 100%.
Не знаю, как сейчас помню, я тоже кайфовал с утренних хайлайтов Малкина, атлетизм, скорость, броски по девяткам со входа в зону. Но хоккей Куча это немного другое, здесь скорее про искусство. Это все равно, что сравнивать Марвел с лучшими фильмами Нолана.
+7
0
+7
Ответ curdboy
Тут такой момент: любое очко для Кучерова - это гол Тампы. Если Никита поучаствует во всех оставшихся голах Тампы, у него так и останется на 4 гола меньше 50%
простая ситуация - Тампа выигрывает 2:0, Куч делает две передачи. становится 208 голов Тампы и 104 очка Кучерова.
это 50%.
и так по сезону уже бывало.
+7
0
+7
Beast
+6
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+6
Ну это Харт+Арт Росс я считаю))
+7
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+6
Кучеров Монстр
+6
0
+6
Ответ Кагов
Куч-могуч идёт на лучший сезон 128 +! Рекордный для себя и для наших.
Я бы 140 ему бы пожелал.
+4
0
+4
Никита показал мастер класс. Маэстро. Чует как дышат в спину 2 Мака. Тампу с победой.
+4
0
+4
Ответ Артем Чугунов
Серый кардинал хоккея, который пишет историю за спиной Овечкина)
я бы сказал после Овечкина
+3
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+3
Ответ curdboy
Тут такой момент: любое очко для Кучерова - это гол Тампы. Если Никита поучаствует во всех оставшихся голах Тампы, у него так и останется на 4 гола меньше 50%
Простите, но у вас некоторые проблемы с математикой. Например, если Никита поучаствует ещё в 48 голах, при этом вся Тампа забьёт не больше 94, то он выйдет на 50%.
+3
0
+3
Ответ Кирилл Егупов
Ну это Харт+Арт Росс я считаю))
Тэйлору Холлу за меньшее давали. Намного за меньшее. Вообще ни за что)).
+4
-1
+3
Ответ curdboy
Ну тут уж никак не получится процент поднять, только если снизится))
не согласен. 50% было не так давно, и вполне ещё может быть.
Куч опережает второго бомбардира Лайтнинг (Пойнта) на 40 очков.
50% ему под силу.
+3
0
+3
Ответ frol92
Мы наверное до конца не осознаем игру насколько великого хоккеиста сейчас смотрим, воспринимая эти достижения Кучерова как должное. Видимо полностью это сможем понять только по завершению им карьеры, что надеюсь произойдёт нескоро))
Серый кардинал хоккея, который пишет историю за спиной Овечкина)
+2
0
+2
Ответ curdboy
Ну тут уж никак не получится процент поднять, только если снизится))
Ага, не получится, допустим, Тампа забивает две шайбы в следующей игре, в обеих участвует Кучеров, становится 208 и 104, ровно 50%, а если 3 из трёх, то будет 209 и 105. Даже выше, чтобы принять участие в 50% шайб команды, Кучерову надо сделать вот эти 2 из 2, а потом в каждой второй участвовать.
+2
0
+2
Это машина….
+1
0
+1
GOAT
+3
-2
+1
Ответ frol92
Мы наверное до конца не осознаем игру насколько великого хоккеиста сейчас смотрим, воспринимая эти достижения Кучерова как должное. Видимо полностью это сможем понять только по завершению им карьеры, что надеюсь произойдёт нескоро))
Жаль, что мы не можем наблюдать его игру за сборную на турнире сильнейших.
+1
0
+1
Ответ dalmolchun
Тэйлору Холлу за меньшее давали. Намного за меньшее. Вообще ни за что)).
Я надеюсь это сарказм?
Холл забирал Харт вполне по делу, он затащил на тот момент Дьяволов ПО на своем горбу. При этом Хишира обошел (2 бомбардира команды) на очков 35+.
+3
-2
+1
Ответ dalmolchun
Шириру было 18 лет. Тот же Копитар привез второму 37 очков и не жиздюку как Хишир
И что? Холл затащил НДД в ПО за это и получил Харт.
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