Кучеров набрал 1+3 в матче с «Нью-Джерси», поучаствовав во всех голах «Тампы». У россиянина 102 очка в сезоне НХЛ

Никита Кучеров помог «Тампе» забить все четыре гола в ворота «Нью-Джерси» (4:1).

Россиянин отметился голом, а также ассистировал , и в матче регулярного чемпионата .

Теперь на счету форварда 102 (38+64) очка в текущем сезоне. Он лидирует в списке бомбардиров лиги.

Подробно статистику можно изучить здесь.