НБА. «Филадельфия» принимает «Милуоки», «Финикс» встретится с «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.

« » принимает на своей площадке « ».

« » Кевина Дюрэнта встретится дома с « » Леброна Джеймса. « » попытается продлить победную серию в домашнем матче с действующим чемпионом «Денвером».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.