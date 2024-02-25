НБА. «Филадельфия» принимает «Милуоки», «Финикс» встретится с «Лейкерс» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.
«Филадельфия» принимает на своей площадке «Милуоки».
«Финикс» Кевина Дюрэнта встретится дома с «Лейкерс» Леброна Джеймса. «Голден Стэйт» попытается продлить победную серию в домашнем матче с действующим чемпионом «Денвером».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 февраля, 21.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Макси (14 + 6 передач), Рид (9 + 7 подборов), Харрис (8), Хилд (5), Батюм (0) – старт; Мелтон (5), Убре (4), Лаури (3), Пэйн (0), Каунсил (0).
- Дата проведения
- 25 февраля, 23.30, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 01.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 26 февраля, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 26 февраля, 03.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 26 февраля, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 03.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 04.00, «Delta Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
За другие команды не скажу, но подозреваю, что там похожая история. В этом году с расписанием жесть какая то творится (либо я раньше внимания такого не обращал). И тут претензия не к уровню соперников, а к тому, что какие то команды, считай, успевают отыграть серии плова между собой в регулярке.
Авторы, корректоры...время пишется всегда через двоеточие. 21:00, 3:00, 5:00