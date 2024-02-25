НБА. «Филадельфия» принимает «Милуоки», «Финикс» встретится с «Лейкерс» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.

«Филадельфия» принимает на своей площадке «Милуоки».

«Финикс» Кевина Дюрэнта встретится дома с «Лейкерс» Леброна Джеймса. «Голден Стэйт» попытается продлить победную серию в домашнем матче с действующим чемпионом «Денвером».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Милуоки 48:69 (перерыв)
Дата проведения
25 февраля, 21.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча
Филадельфия
Макси (14 + 6 передач), Рид (9 + 7 подборов), Харрис (8), Хилд (5), Батюм (0) – старт; Мелтон (5), Убре (4), Лаури (3), Пэйн (0), Каунсил (0).
Милуоки
Лиллард (17), Бизли (11), Я. Адетокумбо (11 + 8 подборов), Б. Лопес (5), Краудер (0 + 7 подборов) – старт; Портис (15), Коннотон (7), Беверли (3), Галлинари (0).

Финикс – Лейкерс
Дата проведения
25 февраля, 23.30, «Footprint Center»
Онлайн матча

Индиана – Даллас
Дата проведения
26 февраля, 01.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Вашингтон – Кливленд
Дата проведения
26 февраля, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Атланта – Орландо
Дата проведения
26 февраля, 03.00, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Чикаго
Дата проведения
26 февраля, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Денвер
Дата проведения
26 февраля, 03.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Оклахома-Сити
Дата проведения
26 февраля, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Юта – Сан-Антонио
Дата проведения
26 февраля, 04.00, «Delta Center»
Онлайн матча

Портленд – Шарлотт
Дата проведения
26 февраля, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Клипперс – Сакраменто
Дата проведения
26 февраля, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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22 комментария
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Ответ lecterkillhomyuk
Тем временем это 5 (!!!!!!!!!!!!!!!!!) матч ЛАЛ-Финикс в сезоне (то есть для Лал и Финикса 6% сезона это междусобчик) Пока кучу команд играют тонну матчей с убогими Детройта, Вашиками и Шарлоттками, Финикс и ЛАЛ тупо играют между собой... Просто без комментариев. Интересно, они ещё раза три сыграют в этом сезоне?
Они из одного дивизиона и конфа общая. С Финиксом больше из-за турнира НБА.
+12
-1
+11
2 супер ранние игры 🥳 это ли не подарок для болельщиков баскета 🤩🤩
+7
0
+7
Всем, кто собирается смотреть Финикс - Лейкерс настоятельно рекомендую лечь спать
+7
-1
+6
Ну пожелаем удачи Финикс , ведь они будут играть не только против Лал но и судей . (Судьи это родители Лал если кто не знал)
+8
-2
+6
Ответ lecterkillhomyuk
Тем временем это 5 (!!!!!!!!!!!!!!!!!) матч ЛАЛ-Финикс в сезоне (то есть для Лал и Финикса 6% сезона это междусобчик) Пока кучу команд играют тонну матчей с убогими Детройта, Вашиками и Шарлоттками, Финикс и ЛАЛ тупо играют между собой... Просто без комментариев. Интересно, они ещё раза три сыграют в этом сезоне?
Нет это последний матч))
+5
0
+5
фила никакая.а мэкси после всех звёзд вообще нуляра!
+4
0
+4
Ответ Nbw77785
Факты ГСВ-Денвер играют 4 раз 0-3 у них сейчас. В случае победы будет 1-3 Еще 1-3 у ГСВ против ЛАК и Финикса. В 2022 годы 1-3 было против: Далласа,Денвера и Мемфиса, в итоге все были уничтожены в ПО. Будет ли повторение? Теперь про серии ГСВ: До матча с Денвером, ГСВ шли: 6-1, 5-0, после матча с Денвером: 0-6,3-8(0-3), 3 матч был так раз соседний, так его в расчёт не беру. В конце добавлю, что надеюсь, игра будет честной, а не будут тащить Йокича за шкирку, как это было в 3 последних матчах.
По факту вопрос будет ли ПО у ГСВ будет лучше, чем эти сомнительные умозаключения
+7
-3
+4
Тем временем это 5 (!!!!!!!!!!!!!!!!!) матч ЛАЛ-Финикс в сезоне (то есть для Лал и Финикса 6% сезона это междусобчик) Пока кучу команд играют тонну матчей с убогими Детройта, Вашиками и Шарлоттками, Финикс и ЛАЛ тупо играют между собой... Просто без комментариев. Интересно, они ещё раза три сыграют в этом сезоне?
+11
-9
+2
Ответ lecterkillhomyuk
Тем временем это 5 (!!!!!!!!!!!!!!!!!) матч ЛАЛ-Финикс в сезоне (то есть для Лал и Финикса 6% сезона это междусобчик) Пока кучу команд играют тонну матчей с убогими Детройта, Вашиками и Шарлоттками, Финикс и ЛАЛ тупо играют между собой... Просто без комментариев. Интересно, они ещё раза три сыграют в этом сезоне?
ГСВ кучу раз играли с Королями, Денвером и будут ещё столько же с Далласом катать.
За другие команды не скажу, но подозреваю, что там похожая история. В этом году с расписанием жесть какая то творится (либо я раньше внимания такого не обращал). И тут претензия не к уровню соперников, а к тому, что какие то команды, считай, успевают отыграть серии плова между собой в регулярке.
+2
0
+2
Ответ Xell
Комментарий скрыт
Никчёмыш из челябы порешал за всю страну? Мания величия...
+3
-1
+2
Рубрика "духота".
Авторы, корректоры...время пишется всегда через двоеточие. 21:00, 3:00, 5:00
+2
0
+2
Бакс добавили в защите, уже вторую игру они рубятся. При Гриффине я их никогда такими не видел.
+1
0
+1
Убре - абсолютно бесполезный игрок. Не исключено, что они с Пулом дальние родственники.
+1
0
+1
Ответ Nbw77785
Факты ГСВ-Денвер играют 4 раз 0-3 у них сейчас. В случае победы будет 1-3 Еще 1-3 у ГСВ против ЛАК и Финикса. В 2022 годы 1-3 было против: Далласа,Денвера и Мемфиса, в итоге все были уничтожены в ПО. Будет ли повторение? Теперь про серии ГСВ: До матча с Денвером, ГСВ шли: 6-1, 5-0, после матча с Денвером: 0-6,3-8(0-3), 3 матч был так раз соседний, так его в расчёт не беру. В конце добавлю, что надеюсь, игра будет честной, а не будут тащить Йокича за шкирку, как это было в 3 последних матчах.
Лал тащат всегда за шкирку если что
+2
-1
+1
Ответ Sanan1908
2 супер ранние игры 🥳 это ли не подарок для болельщиков баскета 🤩🤩
по какому поводу праздник?
0
0
0
Ответ Chpokersoon
По факту вопрос будет ли ПО у ГСВ будет лучше, чем эти сомнительные умозаключения
Сомнительно так раз писать ложный факт, который явно не соответствует действительности.
+3
-3
0
Нормальные игры начинаются с 3ночи
+2
-2
0
Бывшие против настоящих... Сегодня посмотрим ДОКументальный фильм..
+2
-2
0
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