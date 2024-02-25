Министр спорта о Fan ID: «Обратной дороги не будет, это указ президента. Решение направлено на обеспечение безопасности боления»
Олег Матыцин cчитает, что Fan ID обеспечивает безопасность на стадионах.
«Не считаю, что Fan ID имеет отношение к попыткам убить футбол.
Во-первых, это указ президента, никакой обратной дороги не будет. Во-вторых, решение направлено на обеспечение безопасности культуры боления на стадионах», – заявил министр спорта РФ.
Fan ID оформили 1,6 млн человек. Замминистра спорта Кадыров призвал «продолжать работу»
так с чего вдруг указ путина это то, что нельзя отменить?)
Кубарем на дно только