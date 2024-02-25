Министр спорта о Fan ID: «Обратной дороги не будет, это указ президента. Решение направлено на обеспечение безопасности боления»

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Олег Матыцин cчитает, что Fan ID обеспечивает безопасность на стадионах.

«Не считаю, что Fan ID имеет отношение к попыткам убить футбол.

Во-первых, это указ президента, никакой обратной дороги не будет. Во-вторых, решение направлено на обеспечение безопасности культуры боления на стадионах», – заявил министр спорта РФ.

 Fan ID оформили 1,6 млн человек. Замминистра спорта Кадыров призвал «продолжать работу»

 

226 комментариев
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Просто клоун
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+248
Не пробовали сказать Президенту, что он ошибся?
+232
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+224
Ну не будет и не будет, сидите сами со своим собачьим паспортом на полупустых трибунах.
+177
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+168
Ответ ezheloko
Не пробовали сказать Президенту, что он ошибся?
Ты что? Он же у нас не ошибается. Ошибаться могут только бояре, а царь всегда непогрешимый
+152
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+147
Всё в стране решается по указу одного человека) Но у нас демократия, да?
+137
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+126
Ответ ezheloko
Не пробовали сказать Президенту, что он ошибся?
товарищ президент ошибок не признает, ибо правит по понятиям) а по понятиям «пацаны не извиняются» и все такое.
+129
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+119
Неумение и нежелание признавать свои ошибки, ослиное упрямство - признак недалекого ума
+95
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+92
Ответ MishaFCZ
Просто клоун
Эти ребята хоть смешные,детей веселят,а кого веселит FAN ID непонятно.
+84
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Ответ veibo
Комментарий скрыт
История говорить о том, что демократия всегда лучше диктатуры.
+90
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+75
Если бы по указу президента Матыцину полагалось бы каждое утро слизывать с его пяток мед и сопли - он был бы счастлив.
+67
-3
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напомню, форма правления РФ - не монархия, а республика, причем даже не президентская. республиканская форма правления уравновешивает ветви власти, не давая какой-либо из них преимущества над остальными.
так с чего вдруг указ путина это то, что нельзя отменить?)
+57
-4
+53
Обратной дороги нет уже 20 лет.
+50
-3
+47
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
А правда что по FAN ID для РПЛ тоже можно бесплатно ездить на общественном транспорте?
+44
-4
+40
Ответ veibo
Комментарий скрыт
Демократия - "власть народа". Власть народа - плохо, нужна власть зажравшейся верхушки?
+40
-2
+38
Майские указы выполнили? Указатели блин.😂😂😂😂😂😂😂
+40
-3
+37
Если указ президента, то тогда обратная дорога как раз известна) остальное вопрос времени)
+34
-2
+32
Мда, все решения в стране принимает семидесятилетний дед, и еще тысячи чиновников, которые стараются этому деду угодить…супер
+33
-3
+30
Ответ koxa48@yandex.ru
Комментарий скрыт
если у меня будут в помощниках люди, которые не смогут указать на мои ошибки - не получится.
+29
0
+29
Ответ LIBerly
Обратной дороги нет уже 20 лет.
Нет никакой дороги
Кубарем на дно только
+30
-3
+27
11.03.23. Торпедо-Урал. 207 зрителей.
+27
-1
+26
Спасибо, что прислушались к народу! Наконец-то могу чувствовать себя в безопасности, сидя дома
+24
-1
+23
Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет
+22
-2
+20
Ответ veibo
Комментарий скрыт
А разве плохо? Вот есть, допустим, опция ставить + или - и глупый вопрос утопает в минусах и становится скрытым)
+20
-1
+19
Ну мразь же а
+18
-2
+16
Ну чистая сволочь
+18
-3
+15
Помянем российский футбол, не чокаясь 🥃
+16
-2
+14
Ответ Leito Tomasso
Если бы по указу президента Матыцину полагалось бы каждое утро слизывать с его пяток мед и сопли - он был бы счастлив.
Он это без указа и меда делает. По велению сердца..
+15
-1
+14
Больной дед параноик испугался ультрас.
+15
-2
+13
Да ладно, еще немного и каждый выход из дома на госуслугах нужно будет оформлять. И через металлоискатель обязательно проходить перед выходом из подъезда и при возвращении. Ради обеспечения безопасности, разумеется
+15
-2
+13
Ответ koxa48@yandex.ru
Комментарий скрыт
А кто меряет "грамотность" решения? Те же люди, что его принимали?
+12
0
+12
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