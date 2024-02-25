Министр спорта о Fan ID: «Обратной дороги не будет, это указ президента. Решение направлено на обеспечение безопасности боления»

Олег Матыцин cчитает, что Fan ID обеспечивает безопасность на стадионах.

«Не считаю, что Fan ID имеет отношение к попыткам убить футбол.

Во-первых, это указ президента, никакой обратной дороги не будет. Во-вторых, решение направлено на обеспечение безопасности культуры боления на стадионах», – заявил министр спорта РФ.

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