Нагельсманн готов вернуться в «Баварию». Это может случиться, если Алонсо откажет клубу (Кристиан Фальк)

Юлиан Нагельсманн может вернуться на пост тренера «Баварии».

Немецкий специалист был уволен из мюнхенского клуба в марте 2023 года, несмотря на то, что претендовал на три трофея по ходу сезона. Его сменил , который в итоге выиграл чемпионат Германии. По окончании нынешнего сезона Тухель уйдет из «Баварии».

О том, что , возглавляющий сборную Германии, рассматривает возможность вернуться в «Баварию», рассказал журналист Bild Кристиан Фальк.

«Его представители имеют контакты с зарубежными клубами, есть слухи про « », но в них, как я слышал, не так много правды.

Однако я также слышал, что Нагельсманн определенно рассматривает возможность возвращения в «Баварию». Эта перспектива соблазнила бы его. В таком случае он вернулся бы через парадный вход после того, как прежнее руководство клуба выгнало его.

У Юлиана и Тухеля не самые лучшие отношения. Нагельсманн мог бы отомстить Томасу за то, что тот вел переговоры с «Баварией», когда Юлиан еще был тренером клуба.

Так что вариант с Нагельсманном для «Баварии» не исключен, но это лишь решение на тот случай, если не получится пригласить », – сообщил Фальк.

Контракт Нагельсманна с Немецким футбольным союзом действует до 31 июля 2024 года. После окончания Евро-2024 он может стать свободным агентом.