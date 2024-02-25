Нагельсманн готов вернуться в «Баварию». Это может случиться, если Алонсо откажет клубу (Кристиан Фальк)
Юлиан Нагельсманн может вернуться на пост тренера «Баварии».
Немецкий специалист был уволен из мюнхенского клуба в марте 2023 года, несмотря на то, что претендовал на три трофея по ходу сезона. Его сменил Томас Тухель, который в итоге выиграл чемпионат Германии. По окончании нынешнего сезона Тухель уйдет из «Баварии».
О том, что Юлиан, возглавляющий сборную Германии, рассматривает возможность вернуться в «Баварию», рассказал журналист Bild Кристиан Фальк.
«Его представители имеют контакты с зарубежными клубами, есть слухи про «Ливерпуль», но в них, как я слышал, не так много правды.
Однако я также слышал, что Нагельсманн определенно рассматривает возможность возвращения в «Баварию». Эта перспектива соблазнила бы его. В таком случае он вернулся бы через парадный вход после того, как прежнее руководство клуба выгнало его.
У Юлиана и Тухеля не самые лучшие отношения. Нагельсманн мог бы отомстить Томасу за то, что тот вел переговоры с «Баварией», когда Юлиан еще был тренером клуба.
Так что вариант с Нагельсманном для «Баварии» не исключен, но это лишь решение на тот случай, если не получится пригласить Хаби Алонсо», – сообщил Фальк.
Контракт Нагельсманна с Немецким футбольным союзом действует до 31 июля 2024 года. После окончания Евро-2024 он может стать свободным агентом.
Танос-Нагельсман
Лично я сам не хотел бы его назад. Конечно, с Тухелем вышло ещё хуже, но при Нагеле тоже была куча проблем, которая многими здесь забыта в свете бредовой отставки, и потому многими, особенно нейтральными болелами, помнится только то, как лихо он выбил вообще-то реально дохлый Париж (что не отменяет заслуги в уверенном проходе дальше), но не то, сколько проблем у команды было в том числе и в том сезоне. Увольнять его нельзя было, уж точно не так, но назвать его возвращение идеальным вариантом лично мне очень сложно. Хотя все идеальные варианты идеальны лишь гипотетически, и даже так всё дискусионно, а провалиться в итоге может и Алонсо, и Клопп (если бы он был готов работать), и Флик, и кто угодно.
Зачем??
Хотя когда Пеп начал учить немецкий тоже многие не верили,так что поглядим.
Я лично только за Флика,пусть у него не особо получилось в сборной,но он знает клуб,большинство игроков,да и авторитета ему не занимать.