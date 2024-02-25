Нагельсманн готов вернуться в «Баварию». Это может случиться, если Алонсо откажет клубу (Кристиан Фальк)

Теги Бавария Байер Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Немецкий футбольный союз Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн может вернуться на пост тренера «Баварии».

Немецкий специалист был уволен из мюнхенского клуба в марте 2023 года, несмотря на то, что претендовал на три трофея по ходу сезона. Его сменил Томас Тухель, который в итоге выиграл чемпионат Германии. По окончании нынешнего сезона Тухель уйдет из «Баварии».

О том, что Юлиан, возглавляющий сборную Германии, рассматривает возможность вернуться в «Баварию», рассказал журналист Bild Кристиан Фальк.

«Его представители имеют контакты с зарубежными клубами, есть слухи про «Ливерпуль», но в них, как я слышал, не так много правды.

Однако я также слышал, что Нагельсманн определенно рассматривает возможность возвращения в «Баварию». Эта перспектива соблазнила бы его. В таком случае он вернулся бы через парадный вход после того, как прежнее руководство клуба выгнало его.

У Юлиана и Тухеля не самые лучшие отношения. Нагельсманн мог бы отомстить Томасу за то, что тот вел переговоры с «Баварией», когда Юлиан еще был тренером клуба.

Так что вариант с Нагельсманном для «Баварии» не исключен, но это лишь решение на тот случай, если не получится пригласить Хаби Алонсо», – сообщил Фальк.

Контракт Нагельсманна с Немецким футбольным союзом действует до 31 июля 2024 года. После окончания Евро-2024 он может стать свободным агентом.

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66 комментариев
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Нагельсман выигрывает Евро и входит в офис Баварии, выбивая с ноги дверь, я б про это кино посмотрел🤣
+105
-5
+100
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Нагельсман выигрывает Евро и входит в офис Баварии, выбивая с ноги дверь, я б про это кино посмотрел🤣
С победным голом Мюллера в финале
+41
-1
+40
Потом сольют Нагеля и вернут Флика
+25
-2
+23
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Нагельсман выигрывает Евро и входит в офис Баварии, выбивая с ноги дверь, я б про это кино посмотрел🤣
Не смогли смириться с поражением. И куда это вас привело. Снова ко мне
Танос-Нагельсман
+18
0
+18
Было бы лучшим решением
+16
-2
+14
Помню надеялся, что Флик станет своим Фергюсоном для Баварии. Может у Юлиана всё же получится?
+8
0
+8
Ответ che kaif
Потом сольют Нагеля и вернут Флика
А потом Хайнкесса, а затем и Хитцфельда
+5
0
+5
Ответ Bayern2004
С одной стороны интересный вариант,а с другой приглашение Юлиана обратно это для руководства расписаться в профнепригодности.Хотя все могут ошибаться. Просто цена ошибок разная. В случае с Байерном,почти заваленный(по баварским меркам) сезон.
Уволив Хасана и Кана, руководство уже расписалось в их непригодности (и частично в своей, раз уж их нанимали они), расставаясь с Тухелем - они, опять же, уже признают ошибку его назначения. Так что, если Нагельсмана реально захотят обратно, все преграды и комплексы по его возвращению уже устранены, а ошибки - признаны.
Лично я сам не хотел бы его назад. Конечно, с Тухелем вышло ещё хуже, но при Нагеле тоже была куча проблем, которая многими здесь забыта в свете бредовой отставки, и потому многими, особенно нейтральными болелами, помнится только то, как лихо он выбил вообще-то реально дохлый Париж (что не отменяет заслуги в уверенном проходе дальше), но не то, сколько проблем у команды было в том числе и в том сезоне. Увольнять его нельзя было, уж точно не так, но назвать его возвращение идеальным вариантом лично мне очень сложно. Хотя все идеальные варианты идеальны лишь гипотетически, и даже так всё дискусионно, а провалиться в итоге может и Алонсо, и Клопп (если бы он был готов работать), и Флик, и кто угодно.
+5
0
+5
Стоит ли? Мне кажется в одну реку дважды входить не надо
+6
-1
+5
Бомба 🤙
+4
-1
+3
Ответ Step_up
А потом Хайнкесса, а затем и Хитцфельда
А ПСЖ всё ещё без ЛЧ 🤭🤭🤭
+3
0
+3
Вернется чтобы его потом по делу уволили?🤔
Зачем??
+3
0
+3
Ответ Remy Cabella
Скорее Албания выиграет евро, чем эта Германия)
Да я и сам не верю, с победного ЧМ у них спад лютый, но фильм бы все равно глянул,дайте помечтать)
+2
0
+2
Ответ DAVID19-91
Не смогли смириться с поражением. И куда это вас привело. Снова ко мне Танос-Нагельсман
Офигенно сравнение)
+2
0
+2
Ответ иц а мен
надеюсь у алонсо есть хоть чуточку самоуважения и не перейдет в клуб куколдов - риал
При чем тут вообще Реал? Хейтеры деградируют с каждым годом все сильнее
+2
0
+2
Ответ Bayern2004
Я за Ханси.И не нужно Сеу Жозе,при всём уважении.
Я тоже, вижу в нем наследника Юппа, этакий мужик,которому плевать на интриги, он приходит работать, а не заигрывать с инфополем. Но ради любопытства ещё Зидан, хотя сам удивлюсь, если такое случится)
+1
0
+1
Ответ che kaif
Потом сольют Нагеля и вернут Флика
Имхо, никто, кроме Вас, не написал истину
+1
0
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну с другой стороны , хоть и плохо с ним поступили, но что-то мало кто помнит, его конфуз с Вилльяреалом. Да и перед увольнением играли ,словно с отпуска не вышли ещё. Интрига прям за тренерское кресло)
Я за Ханси.И не нужно Сеу Жозе,при всём уважении.
+1
0
+1
Если Алонсо не будет, то ждём Юли:)))
+1
0
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Я тоже, вижу в нем наследника Юппа, этакий мужик,которому плевать на интриги, он приходит работать, а не заигрывать с инфополем. Но ради любопытства ещё Зидан, хотя сам удивлюсь, если такое случится)
Зидан конечно крутой вариант,но как то не верится.
Хотя когда Пеп начал учить немецкий тоже многие не верили,так что поглядим.
+1
0
+1
Ответ Bayern2004
С одной стороны интересный вариант,а с другой приглашение Юлиана обратно это для руководства расписаться в профнепригодности.Хотя все могут ошибаться. Просто цена ошибок разная. В случае с Байерном,почти заваленный(по баварским меркам) сезон.
Ну с другой стороны , хоть и плохо с ним поступили, но что-то мало кто помнит, его конфуз с Вилльяреалом. Да и перед увольнением играли ,словно с отпуска не вышли ещё. Интрига прям за тренерское кресло)
+2
-1
+1
Ответ culpa
Уволив Хасана и Кана, руководство уже расписалось в их непригодности (и частично в своей, раз уж их нанимали они), расставаясь с Тухелем - они, опять же, уже признают ошибку его назначения. Так что, если Нагельсмана реально захотят обратно, все преграды и комплексы по его возвращению уже устранены, а ошибки - признаны. Лично я сам не хотел бы его назад. Конечно, с Тухелем вышло ещё хуже, но при Нагеле тоже была куча проблем, которая многими здесь забыта в свете бредовой отставки, и потому многими, особенно нейтральными болелами, помнится только то, как лихо он выбил вообще-то реально дохлый Париж (что не отменяет заслуги в уверенном проходе дальше), но не то, сколько проблем у команды было в том числе и в том сезоне. Увольнять его нельзя было, уж точно не так, но назвать его возвращение идеальным вариантом лично мне очень сложно. Хотя все идеальные варианты идеальны лишь гипотетически, и даже так всё дискусионно, а провалиться в итоге может и Алонсо, и Клопп (если бы он был готов работать), и Флик, и кто угодно.
Подписываюсь под вашими словами.
Я лично только за Флика,пусть у него не особо получилось в сборной,но он знает клуб,большинство игроков,да и авторитета ему не занимать.
+1
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Ответ RealJon
Надеюсь Алонсо останется в Байере еше на год. Зачем идти в другой клуб если именно сейчас все идет прекрасно. У Байера очень амбициозные планы на будущее
Зачем ему оставаться, ведь очевидно, что игроков Байера летом раскупят. Виртц, Бонифаций, Гримальдо точно уйдут на повышение, плюс Тапсоба и еще кто нибудь
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Вариант с Юлианом, даже интересней чем с Хаби Алонсо!
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Они бы сначала провели профсоюзное собрание в команде.)И поставили вопрос на голосование:Будут ли сливать следующего тренера?)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Нагельсман выигрывает Евро и входит в офис Баварии, выбивая с ноги дверь, я б про это кино посмотрел🤣
Скорее Албания выиграет евро, чем эта Германия)
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Нагельсманну есть что доказывать в Баварии, но дадут ли ему второй шанс еще большой вопрос.
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Охота Алонсо если не в Мадриде, то в Мюнхене конечно. Но и Нагель заслужил поиграть в ЛЧ - может Ливерпуль?
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Ответ иц а мен
надеюсь у алонсо есть хоть чуточку самоуважения и не перейдет в клуб куколдов - риал
А как называет тех, кого «обидели» куколды? Ты нижний куколд?
+1
-1
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Ответ culpa
Уволив Хасана и Кана, руководство уже расписалось в их непригодности (и частично в своей, раз уж их нанимали они), расставаясь с Тухелем - они, опять же, уже признают ошибку его назначения. Так что, если Нагельсмана реально захотят обратно, все преграды и комплексы по его возвращению уже устранены, а ошибки - признаны. Лично я сам не хотел бы его назад. Конечно, с Тухелем вышло ещё хуже, но при Нагеле тоже была куча проблем, которая многими здесь забыта в свете бредовой отставки, и потому многими, особенно нейтральными болелами, помнится только то, как лихо он выбил вообще-то реально дохлый Париж (что не отменяет заслуги в уверенном проходе дальше), но не то, сколько проблем у команды было в том числе и в том сезоне. Увольнять его нельзя было, уж точно не так, но назвать его возвращение идеальным вариантом лично мне очень сложно. Хотя все идеальные варианты идеальны лишь гипотетически, и даже так всё дискусионно, а провалиться в итоге может и Алонсо, и Клопп (если бы он был готов работать), и Флик, и кто угодно.
Как же все преграды устранены? Против него год назад была половина команды, Нойер вроде уходить не собирается. А Киммих, Горетцка и, кажется Де Лигт, которые были за него, сдали. С раздевалкой Нагельсманну будет не легче, чем год назад.
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