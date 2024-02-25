Борис Игнатьев о Файзуллаеве: «Не вижу, чем он хуже Малкома. Пришел в РПЛ, доказал, что сильнее других, стал украшением лиги»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Борис Игнатьев Малком Артур Гимараэс Педро дос Сантос Аббосбек Файзуллаев Футбол

Борис Игнатьев высоко оценил потенциал хавбека ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Каждый клуб, совершая трансферную политику, по одежке протягивает ножки. И руководствуется тем, кто ему нужен. Вот ЦСКА взял Файзуллаева. Наверное, не такие деньги заплатил, как «Зенит» за Малкома. Но я даже не вижу, чем он хуже. Это по-настоящему серьезное селекционное приобретение, профессиональная работа клуба. Игрока мало кто знал, а он пришел в РПЛ, доказал, что сильнее других, показал свое мастерство. Этот трансфер можно поставить в пример из последних. Файзуллаев стал украшением нашей лиги, он притягивает народ на трибуны.

Сейчас я видел, как выглядят на зимних сборах новички «Зенита» – Артур, молодой Педро. На мой взгляд, это хорошие приобретения. Остальных новобранцев РПЛ будем оценивать по результату, по тому, что они покажут весной. И видно будет, какой клуб не ошибся с выбором, а какой взял игрока «для коллекции», – сказал экс-тренер сборной России.

У Файзуллаева 2 гола и 4 голевые передачи в 13 матчах Мир РПЛ-2023/24 за ЦСКА. Подробная статистика игрока доступна здесь

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16 комментариев
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Если ЦСКА продаст Файзуллаева за 60 млн евро или больше, то честь ЦСКА и хвала.
+17
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Обажаю подобных експертов)
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+9
Ответ Roman
Малком только в последний сезон топ-футбол показывал. Файзуллаев с первых игр зажег
Малком с первых игр, в том числе после восстановления от травмы, показывал топ уровень по продвижению мяча и обострению игры, просто за завершение атак в то время отвечала пара Дзюба-Азмун, разрушать её ради циферок по гол+пас Малкома было бы бредово, это в последний сезон Малком стал завершителем
Файзулаев топ трансфер, но говорить, что он зажигает с первых игр как Малком не надо
+8
-1
+7
Поживем - увидим. Если Файзуллаева купят у ЦСКА за деньги, сопоставимые с деньгами от продажи Малкома, я буду только рад. Поскольку это, кроме всего прочего, сработает на престиж лиги.
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Да, узбекский футбол на подъеме. В этом сезоне в серии А. Лиге 1. В АПЛ Уринбоева надеюсь увидеть.
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Ответ sp.msk.86
Комментарий удален пользователем
Не встречал. Просто исхожу из утверждения о том, что он не хуже Малкома.
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Ответ Uef@
На престиж лиги работают победы, а не продажи всех лучших
Смотря, в чьих глазах ;)
Если в глазах талантливого футболиста, стремящегося обеспечить свою семью на годы вперед, и его ближайшего окружения...

А насчет побед... О каких победах в ближайшие годы (на международном уровне, разумеется) мы с Вами сейчас будем говорить? ;)
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Кого он притягивает на трибуны? Джамшуда с Асламбеком, или еще кого из таджикской диаспоры.
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Ответ Циник Петербургский
Поживем - увидим. Если Файзуллаева купят у ЦСКА за деньги, сопоставимые с деньгами от продажи Малкома, я буду только рад. Поскольку это, кроме всего прочего, сработает на престиж лиги.
На престиж лиги работают победы, а не продажи всех лучших
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Как болельщик зенита скажу, что Файзуллаев очень крутой игрок.
Но сравнивать его с Малкомом, всё равно что сравнить Васина и Гарая
+2
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Для этого надо несколько лет уровень показывать
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Ответ Owen_the_Simple
Если ЦСКА продаст Файзуллаева за 60 млн евро или больше, то честь ЦСКА и хвала.
Комментарий удален пользователем
Ответ Циник Петербургский
Поживем - увидим. Если Файзуллаева купят у ЦСКА за деньги, сопоставимые с деньгами от продажи Малкома, я буду только рад. Поскольку это, кроме всего прочего, сработает на престиж лиги.
Ну в нынешнее время никто у ЦСКА за такие деньги не купит, может только саудиты, но не уверен, что Файзуллаев захочет к ним ехать. В ТОП лиги только если какая то транзитная схема.
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