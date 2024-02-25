Борис Игнатьев о Файзуллаеве: «Не вижу, чем он хуже Малкома. Пришел в РПЛ, доказал, что сильнее других, стал украшением лиги»

Борис Игнатьев высоко оценил потенциал хавбека ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Каждый клуб, совершая трансферную политику, по одежке протягивает ножки. И руководствуется тем, кто ему нужен. Вот ЦСКА взял . Наверное, не такие деньги заплатил, как « » за . Но я даже не вижу, чем он хуже. Это по-настоящему серьезное селекционное приобретение, профессиональная работа клуба. Игрока мало кто знал, а он пришел в , доказал, что сильнее других, показал свое мастерство. Этот трансфер можно поставить в пример из последних. Файзуллаев стал украшением нашей лиги, он притягивает народ на трибуны.

Сейчас я видел, как выглядят на зимних сборах новички «Зенита» – Артур, молодой . На мой взгляд, это хорошие приобретения. Остальных новобранцев РПЛ будем оценивать по результату, по тому, что они покажут весной. И видно будет, какой клуб не ошибся с выбором, а какой взял игрока «для коллекции», – сказал экс-тренер сборной России.

У Файзуллаева 2 гола и 4 голевые передачи в 13 матчах Мир РПЛ-2023/24 за ЦСКА. Подробная статистика игрока доступна здесь.