МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Лос-Анджелес Гэлакси»

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лионель Месси результаты Интер Майами Футбол

«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках МЛС.

МЛС

Лос-Анджелес Гэлакси – Интер Майами
Дата проведения
26 февраля, 05.00, «Stubhub Center»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

25 комментариев
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Величайший, это мы смотрим!:)

8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
2 требла✅
Лучший в истории футбола✅
+28
-14
+14
Были варианты получше, но спортс выбрал свой банальный заголовок:)

1) "Интер Майами" Месси в гостях у "Лос Анджелес Гэлакси" Пуч

2) Нынешний клуб Бекхэма в гостях у бывшего клуба Бекхэма
+11
-2
+9
Удачи Интеру, главное победа, пусть даже если без голов Месси. Главное показать то, как самый слабый команда МЛС займет 1 место. Это будет исторический момент.
+11
-5
+6
Ответ Отец Абду
Были варианты получше, но спортс выбрал свой банальный заголовок:) 1) "Интер Майами" Месси в гостях у "Лос Анджелес Гэлакси" Пуч 2) Нынешний клуб Бекхэма в гостях у бывшего клуба Бекхэма
Это будет настоящее шоу, все селебы соберутся в одном месте, билеты стоят тысячи долларов, показ в 8к на Apple TV, ждем Леброна на матче:) Конечно это не саранча на полупустом разбитом стадионе в пустыне, но тоже неплохо:))
+17
-11
+6
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
На заводе конечно хорошо, знакомые там по 200-300к поднимают, но для меня такая рутина мало интересна, мой юный друг:)) Я давно уже на более высоком уровне и могу себе позволить смотреть матчи МЛС, кстати, а счего ты взял что у меня 4 утра?:)
+9
-4
+5
Ответ VERBLYUD
За Гэлакси играет еще Касерес, который вместе с Месси и Бускетсом брал требл в 2009)
Офигеть, кто только не брал треблы, только не наш кринжи😭😭😭
+13
-9
+4
Верблюд лига в полном объёме есть а МЛС - нет.
спортс, не красивенько)
+8
-5
+3
Удачи великому Лионелю!
+4
-1
+3
Ответ Игорь Климов
Ставим будильники, и болеем за Интер Майами, и персонально за гения футбола - Лео Месси! 🐐🇦🇷
Фанаты 🐫 уже давно установили будильники))))
+6
-5
+1
Главный тренер МС Хосеп Гвардиола высказался о преуменьшении его тренерских успехов<когда ты успешен, все хотят сбить тебя с вершины. Люди хотят преуменьшить твои достижения. Говорят < это всё деньги > или < Это всё Месси > или Бавария> и так всегда побеждает. Но это нормально. Соперники хотят вас обыгрывать, а критики хотят лишить вас ценности,> - сказал Гвардиола ESPN в сегодняшнем интервью. А кто не согласен с мнением одного из самых успешных тренеров, можете минусовать, и Я , и Пеп не будем против🤣🤣🤣
+1
0
+1
А фанаты 🐫 сегодня будут спать?))) или всё-таки посмотрят матч Месси)))
+5
-4
+1
«Реал Солт-Лейк» уже 14 лет подряд не проигрывал ни одного первого тура в MLS.
***
Пока сегодня они не встретились с «Интер Майами» и Лео Месси.
***
Величайший! 🐐🇦🇷
+6
-5
+1
За Гэлакси играет еще Касерес, который вместе с Месси и Бускетсом брал требл в 2009)
+6
-5
+1
Шансов мало у интер м
+1
-1
0
🚶‍♂️
0
0
0
Жаль фанатов Месси
Приходится смотреть на его футбол ночью 🌃
+1
-1
0
Ответ rigobersong
Величайший, это мы смотрим!:) 8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ 2 требла✅ Лучший в истории футбола✅
Вы прав брат без коментариях!
+9
-9
0
Ответ rigobersong
Это будет настоящее шоу, все селебы соберутся в одном месте, билеты стоят тысячи долларов, показ в 8к на Apple TV, ждем Леброна на матче:) Конечно это не саранча на полупустом разбитом стадионе в пустыне, но тоже неплохо:))
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Северный
Верблюд лига в полном объёме есть а МЛС - нет. спортс, не красивенько)
Спортс, видимо, окко подмазал, а с зарубежными партнёрами apple tv договориться не получилось.
Тут вон даже бразильцев ночами крутят - были бы деньги
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