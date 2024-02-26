МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Лос-Анджелес Гэлакси»
«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках МЛС.
МЛС
- Дата проведения
- 26 февраля, 05.00, «Stubhub Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках МЛС.
МЛС
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
2 требла✅
Лучший в истории футбола✅
1) "Интер Майами" Месси в гостях у "Лос Анджелес Гэлакси" Пуч
2) Нынешний клуб Бекхэма в гостях у бывшего клуба Бекхэма
спортс, не красивенько)
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Пока сегодня они не встретились с «Интер Майами» и Лео Месси.
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Величайший! 🐐🇦🇷
Приходится смотреть на его футбол ночью 🌃
Тут вон даже бразильцев ночами крутят - были бы деньги