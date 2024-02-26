Панарин побил личный рекорд по голам (33) за сезон в НХЛ, забив «Коламбусу». У него 79 очков в 59 играх

Теги Рейнджерс НХЛ рекорды Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин побил личный рекорд по голам (33) за сезон в НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу в игре с «Коламбусом» (2:4), набрав 79-е (33+46) очко в текущем чемпионате. Всего в сезоне он провел 59 матчей.

Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2019/20, когда Панарин забил за «Рейнджерс» 32 гола в 69 матчах.

Сегодня за 20:39 (3:42 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».

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5 комментариев
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Давай соточку Тёма!
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Артёму тоже желаю 100 очков преодолеть по окончанию сезона!!!!
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Наши сегодня красавцы. Что куч, что русское звено Коламбуса. Осталось минтюкову набрать.
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Артемий в 649-м матче НХЛ, забил 249-й гол за карьеру и сравнялся с Алексеем Жамновым 807 матчей 719 ( 249+470) очков.
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Панарин и Жамнов среди российских снайперов в лиге занимают 13-е место с 249 шайбами. На 12-м месте Владимир Тарасенко 285 шайб.
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