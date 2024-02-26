Панарин побил личный рекорд по голам (33) за сезон в НХЛ, забив «Коламбусу». У него 79 очков в 59 играх
Артемий Панарин побил личный рекорд по голам (33) за сезон в НХЛ.
Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу в игре с «Коламбусом» (2:4), набрав 79-е (33+46) очко в текущем чемпионате. Всего в сезоне он провел 59 матчей.
Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2019/20, когда Панарин забил за «Рейнджерс» 32 гола в 69 матчах.
Сегодня за 20:39 (3:42 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».