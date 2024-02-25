Нагельсманн и Аморим – кандидаты «Ливерпуля» на случай отказа Алонсо
У «Ливерпуля» есть два альтернативных варианта на случай отказа Хаби Алонсо.
Баскский тренер «Байера» – приоритетный вариант для «красных» на замену Юргену Клоппу, который покинет свой пост по окончании сезона.
Однако Алонсо также может остаться в Леверкузене или перейти в «Баварию» на место Томаса Тухеля, который также оставит свою должность летом.
На случай отказа Хаби у «Ливерпуля» есть два альтернативных варианта – Рубен Аморим из «Спортинга» и Юлиан Нагельсманн из сборной Германии.
Контракт 39-летнего Аморима с лиссабонцами рассчитан еще на два года, поэтому «Ливерпулю» придется платить за него компенсацию в случае назначения. Соглашение 36-летнего Нагельсманна с Немецким футбольным союзом рассчитано до конца Евро-2024 в Германии.
Напомним, что у Алонсо контракт с «Байером» до лета 2026-го.
клопп с ливером прыгнул сильно выше бюджета, глупо надеяться, что это будет вечно.
хочешь выигрывать - плати. это простой закон современного футбола
А Артета два сезона подряд финишировал на восьмых местах. Если Ливер готов к этим периодам, то летс гоу)
с любым тренером нет 100%ной гарантии на успех. Арсенал когда Артету звал не рисковал?