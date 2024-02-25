Нагельсманн и Аморим – кандидаты «Ливерпуля» на случай отказа Алонсо

У «Ливерпуля» есть два альтернативных варианта на случай отказа Хаби Алонсо.

Баскский тренер « » – приоритетный вариант для «красных» на замену Юргену Клоппу, который покинет свой пост по окончании сезона.

Однако Алонсо также может остаться в Леверкузене или перейти в «Баварию» на место , который также оставит свою должность летом.

На случай отказа у « » есть два альтернативных варианта – из «Спортинга» и Юлиан Нагельсманн из сборной Германии.

Контракт 39-летнего Аморима с лиссабонцами рассчитан еще на два года, поэтому «Ливерпулю» придется платить за него компенсацию в случае назначения. Соглашение 36-летнего Нагельсманна с Немецким футбольным союзом рассчитано до конца Евро-2024 в Германии.

Напомним, что у Алонсо контракт с «Байером» до лета 2026-го.