Нагельсманн и Аморим – кандидаты «Ливерпуля» на случай отказа Алонсо

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У «Ливерпуля» есть два альтернативных варианта на случай отказа Хаби Алонсо.

Баскский тренер «Байера» – приоритетный вариант для «красных» на замену Юргену Клоппу, который покинет свой пост по окончании сезона.

Однако Алонсо также может остаться в Леверкузене или перейти в «Баварию» на место Томаса Тухеля, который также оставит свою должность летом.

На случай отказа Хаби у «Ливерпуля» есть два альтернативных варианта – Рубен Аморим из «Спортинга» и Юлиан Нагельсманн из сборной Германии.

Контракт 39-летнего Аморима с лиссабонцами рассчитан еще на два года, поэтому «Ливерпулю» придется платить за него компенсацию в случае назначения. Соглашение 36-летнего Нагельсманна с Немецким футбольным союзом рассчитано до конца Евро-2024 в Германии.

Напомним, что у Алонсо контракт с «Байером» до лета 2026-го.

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55 комментариев
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Эти преждевременные новости об уходе с поста тренера за полгода- прям находка для ньюсмейкеров) до лета можно штамповать новости, просто меняя имя возможного тренера, пока вообще всех не перечислят)
+66
-2
+64
Ответ Денис Давыдов
Не мечтай)
А что тут мечтать? Клопп тащил эту тиму, а вместо него хотят пригласить каких то фриков, которые ничего не добились на тренерском поприще. Это как после Сэр Алекс Фергюсона пригласить условного Мойеса, который сейчас очень хорош с Эвертоном. Ой, это ведь уже было)
+27
-10
+17
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Эти преждевременные новости об уходе с поста тренера за полгода- прям находка для ньюсмейкеров) до лета можно штамповать новости, просто меняя имя возможного тренера, пока вообще всех не перечислят)
Тогда как у Ливерпуля еще спортдира нет, а тренера уже во всю ищут ага
+15
0
+15
Нагель интересный вариант именно для Ливера
+9
-4
+5
Сколько раз было написано, что сначала спортдир будет, а потом все остальное, но слухи все равно идут без перерыва. Аморим и Алонсо понятные кандидаты, а немец-то с какого перепуга?
+6
-1
+5
Ответ QWertY
Сомнительные варианты, конечно. Один бестрофейник, любящий модные шмотки больше побед, а другой вообще за пределами португальской лиги даже не тренировал. Чую скаузеров ждут непростые времена
по такой логике в мире нет надёжных тренеров кроме Пепа и Карло
+8
-4
+4
Ответ Джа-Джа Бинкс
Это не плохо, это трындец вообще-то. Чем игроки до его приезда должны будут заниматься?
праздновать победы в ЛЕ, АПЛ:)
+4
0
+4
Ответ Дияр Анетов
Согласен, но плохо что он не сможет провести предсезонку из-за сборной
Это не плохо, это трындец вообще-то. Чем игроки до его приезда должны будут заниматься?
+4
-1
+3
Ответ Real Madrid 04
Нагель интересный вариант именно для Ливера
Согласен, но плохо что он не сможет провести предсезонку из-за сборной
+4
-1
+3
Ответ Денис Давыдов
Тогда как у Ливерпуля еще спортдира нет, а тренера уже во всю ищут ага
и у Баварии, кстати, тоже на данный момент нет спортивного директора
+3
0
+3
Ответ QWertY
А что тут мечтать? Клопп тащил эту тиму, а вместо него хотят пригласить каких то фриков, которые ничего не добились на тренерском поприще. Это как после Сэр Алекс Фергюсона пригласить условного Мойеса, который сейчас очень хорош с Эвертоном. Ой, это ведь уже было)
У него есть трофей мученика по мнению спортсру, его видишь ли выгнали не за что. Это почти как 3 ЛЧ взять.
+2
0
+2
Ответ QWertY
А что тут мечтать? Клопп тащил эту тиму, а вместо него хотят пригласить каких то фриков, которые ничего не добились на тренерском поприще. Это как после Сэр Алекс Фергюсона пригласить условного Мойеса, который сейчас очень хорош с Эвертоном. Ой, это ведь уже было)
По факту. Клопп приучил твердой руке, самопожертвованию и полной самооотдаче. Тут серьезный коуч нужен. Причем что то типа Анчелотти, но помоложе . Алонсо, кстати, тоже неоднозначен. Жаль Моур сдулся . Фарьоли из Ниццы очень интересен, но ему 34, молод. Короче , посмотрим.
+3
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Ответ azt3c14
А Фройнд кто по-твоему?
Выполняет роль спортивного директора до назначения в марте Макса Эберля на эту должность
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Ответ Proper Chels
Аморим на голову сильнее переоцененного физрука Нагельсмана.
ну приехали, теперь Нагель физруком стал
+3
-2
+1
Ответ Алекс с 13 региона
а у Байера не аномальный? летом продадут звёзд. вместо ЛЕ будет ЛЧ. Уверен что Алонсо будет претендовать на салатницу?(если всё таки останется)
Тут больше зависит какой вектор развития руководство Байера видит. Если захотят сохранить, то придется вложиться под ЛЧ и борьбу на всех фронтах. Если нет, то и Алонсо там едва задержится.
+1
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+1
Ответ QWertY
То есть ты хочешь сказать, что если Нагель или Аморим займут условное 6 место, то им дадут время?)
без проблем. Клопп в прошлом занял 5-ое и ниче, в первом 8-ое хоть и не полноценный сезон был. И 6-ое место на один сезон в надежде на перспективу можно подождать.
+3
-2
+1
Ответ QWertY
А что тут мечтать? Клопп тащил эту тиму, а вместо него хотят пригласить каких то фриков, которые ничего не добились на тренерском поприще. Это как после Сэр Алекс Фергюсона пригласить условного Мойеса, который сейчас очень хорош с Эвертоном. Ой, это ведь уже было)
Наггельсман Лейпциг в полуфинал ЛЧ доводил так-то
+4
-3
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Ответ <Inter>
по такой логике в мире нет надёжных тренеров кроме Пепа и Карло
если у клуба 3-5 платёжка в лиге, то для них в принципе нет тренера, который надёжно будет бороться за чемпионство.

клопп с ливером прыгнул сильно выше бюджета, глупо надеяться, что это будет вечно.

хочешь выигрывать - плати. это простой закон современного футбола
+2
-1
+1
Ответ Алекс с 13 региона
а у Байера не аномальный? летом продадут звёзд. вместо ЛЕ будет ЛЧ. Уверен что Алонсо будет претендовать на салатницу?(если всё таки останется)
Так у Байера и игра соответствует своему результаты, они практически по всем метрикам одни из лучших. Лестер наооборот перебирал очки и играл в классический бус, который потом перестал работать. В дополнение к этому у Алонсо большой авторитет среди игроков, так что завязывай сравнивать Раньери и его.
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Ответ Алекс с 13 региона
если так рассуждать, то Алонсо как тренер чего добился? а за пределами Германии?))) с любым тренером нет 100%ной гарантии на успех. Арсенал когда Артету звал не рисковал?
Алонсо ведет клуб к чемпионству в лиге, в к трофеям в кубке и ЛЕ, и все это показывая один из лучших футболов в мире. Это то чего не смог распиаренный Нагель за несколько лет в Лейпциге.
А Артета два сезона подряд финишировал на восьмых местах. Если Ливер готов к этим периодам, то летс гоу)
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Ответ <Inter>
по такой логике в мире нет надёжных тренеров кроме Пепа и Карло
Карло прям надёжный тренер. Надо рисковать с Нагельсман, Аморим или с Алонсо чем доверять клуб Анчелотти. Он профессионал по сливанию чемпионата
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Ответ QWertY
Алонсо ведет клуб к чемпионству в лиге, в к трофеям в кубке и ЛЕ, и все это показывая один из лучших футболов в мире. Это то чего не смог распиаренный Нагель за несколько лет в Лейпциге. А Артета два сезона подряд финишировал на восьмых местах. Если Ливер готов к этим периодам, то летс гоу)
Раньери с Лестером взял АПЛ. футбол тоже достойный был. и где он?
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Ответ Алекс с 13 региона
Раньери с Лестером взял АПЛ. футбол тоже достойный был. и где он?
Какой достойный футбол? Раньери с Лестером всегда играл от соперника со многими отскоками, там тупо было понятно, что это аномальный сезон для них. А Алонсо везде сметает всех
0
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0
Ответ QWertY
Какой достойный футбол? Раньери с Лестером всегда играл от соперника со многими отскоками, там тупо было понятно, что это аномальный сезон для них. А Алонсо везде сметает всех
а у Байера не аномальный? летом продадут звёзд. вместо ЛЕ будет ЛЧ. Уверен что Алонсо будет претендовать на салатницу?(если всё таки останется)
0
0
0
Ответ QWertY
А что тут мечтать? Клопп тащил эту тиму, а вместо него хотят пригласить каких то фриков, которые ничего не добились на тренерском поприще. Это как после Сэр Алекс Фергюсона пригласить условного Мойеса, который сейчас очень хорош с Эвертоном. Ой, это ведь уже было)
Если что, Мойеса как раз САФ и рекомендовал
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Ответ QWertY
А что тут мечтать? Клопп тащил эту тиму, а вместо него хотят пригласить каких то фриков, которые ничего не добились на тренерском поприще. Это как после Сэр Алекс Фергюсона пригласить условного Мойеса, который сейчас очень хорош с Эвертоном. Ой, это ведь уже было)
Мойес Вэст Хэм тренирует сейчас, а не Эвертон
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Ответ Арман Мартиросян
Кто тут следит за португальской лигой? Аморим реально так хорош, что его имя постоянно мелькает в списках топ клубов?
не удивлюсь если перейдет в Брайтон после дзерби, интересный тренер и футбол ставит
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Ответ я купил Джили!!!
Два тренера днаря
поздравляю с покупкой
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Ответ Master Slova
ну приехали, теперь Нагель физруком стал
На спортсру тренер может быть либо физруком, либо [лысым] шарлатаном, других вариантов нет.
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Ответ QWertY
Сомнительные варианты, конечно. Один бестрофейник, любящий модные шмотки больше побед, а другой вообще за пределами португальской лиги даже не тренировал. Чую скаузеров ждут непростые времена
если так рассуждать, то Алонсо как тренер чего добился? а за пределами Германии?)))
с любым тренером нет 100%ной гарантии на успех. Арсенал когда Артету звал не рисковал?
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