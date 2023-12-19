Лыжи. Кубок России. Степанова, Ступак, Кулешова, Пантрина и Истомина пробегут классическую «разделку» на 5 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Мария Давыденкова Кубок России Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Анна Суркова (Нечаевская) Юлия Ступак (Белорукова) Лидия Горбунова (Дуркина) Ольга Якимушкина (Кучерук) Мария Истомина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Дарья Непряева Евгения Крупицкая Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

20 декабря на Кубке России по лыжам пройдет женская гонка на 5 км классикой.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Четвертый этап

Кирово-Чепецк

Женщины

5 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб канал «На лыжи».

Старт-лист

51. Юлия Ступак

55. Мария Давыденкова

71. Анна Суркова

72. Алиса Жамбалова

81. Ольга Якимушкина

82. Алена Баранова

82. Дарья Непряева

86. Анастасия Фалеева

87. Лидия Горбунова

88. Елизавета Пантрина

89. Евгения Крупицкая

90. Мария Истомина

91. Анастасия Кулешова

92. Вероника Степанова

Полный старт-лист – здесь.

Расписание четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

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2 комментария
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Да хоть бы разнообразия для провели бы Гундерсен 5+5 в один день. Интересная дистанция была и действительно универсальная - классику ведь похалявить никто не даст, раздельно бежали
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Ответ imaxim
Да хоть бы разнообразия для провели бы Гундерсен 5+5 в один день. Интересная дистанция была и действительно универсальная - классику ведь похалявить никто не даст, раздельно бежали
На третьем этапе собирались, но из-за мороза отменили.
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