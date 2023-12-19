Лыжи. Кубок России. Степанова, Ступак, Кулешова, Пантрина и Истомина пробегут классическую «разделку» на 5 км

20 декабря на Кубке России по лыжам пройдет женская гонка на 5 км классикой.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Четвертый этап

Кирово-Чепецк

Женщины

5 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб канал «На лыжи».

Старт-лист

51. Юлия Ступак

55. Мария Давыденкова

71. Анна Суркова

72. Алиса Жамбалова

81. Ольга Якимушкина

82. Алена Баранова

82. Дарья Непряева

86. Анастасия Фалеева

87. Лидия Горбунова

88. Елизавета Пантрина

89. Евгения Крупицкая

90. Мария Истомина

91. Анастасия Кулешова

92. Вероника Степанова

Полный старт-лист – здесь.

Расписание четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке