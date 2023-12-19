Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Челси» против «Ньюкасла», «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом» завтра

Теги Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Эвертон Мидлсбро Фулхэм премьер-лига Англия результаты Кубок английской лиги Порт Вейл Футбол

«Челси» сыграет с «Ньюкаслом» в 1/4 финала Кубка английской лиги.

«Эвертон» будет противостоять «Фулхэму», «Порт Вейл» – «Мидлсбро». 

В среду «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом».

Кубок английской лиги

1/4 финала

Эвертон – Фулхэм
Дата проведения
19 декабря, 22.45, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Порт Вейл – Мидлсбро
Дата проведения
19 декабря, 22.45, «Вейл Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Челси – Ньюкасл
Дата проведения
19 декабря, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ливерпуль – Вест Хэм
Дата проведения
20 декабря, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка лиги

Календарь Кубка лиги

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4 комментария
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Мощная пара: Порт Вейл - Мидлсбро, не то, что там Ньюкасл - Челси!
+3
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Порт Вейл, вперед!
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С детства за Порт Вейл
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Удачи лондонским клубам! 😃
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