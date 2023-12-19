Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Челси» против «Ньюкасла», «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом» завтра
«Челси» сыграет с «Ньюкаслом» в 1/4 финала Кубка английской лиги.
«Эвертон» будет противостоять «Фулхэму», «Порт Вейл» – «Мидлсбро».
В среду «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом».
1/4 финала
- Дата проведения
- 19 декабря, 22.45, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 19 декабря, 22.45, «Вейл Парк»
- Дата проведения
- 19 декабря, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 20 декабря, 23.00, «Энфилд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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