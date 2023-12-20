Россия и Сербия сыграют 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Генсек Футбольного союза Сербии подтвердил

В Футбольном союзе Сербии назвали дату матча со сборной России.

Ранее глава РФС Александр Дюков сообщил, что сборные России и Сербии проведут товарищеский матч в марте 2024 года

«Мы получили разрешение от и договорились с РФС о проведении товарищеского матча между нашими сборными.

Игра пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо», – сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович.

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