Россия и Сербия сыграют 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Генсек Футбольного союза Сербии подтвердил
В Футбольном союзе Сербии назвали дату матча со сборной России.
Ранее глава РФС Александр Дюков сообщил, что сборные России и Сербии проведут товарищеский матч в марте 2024 года
«Мы получили разрешение от УЕФА и договорились с РФС о проведении товарищеского матча между нашими сборными.
Игра пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо», – сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович.
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Не все любят проводить свои матчи в закрытых комплексах.