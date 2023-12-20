Россия и Сербия сыграют 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Генсек Футбольного союза Сербии подтвердил

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В Футбольном союзе Сербии назвали дату матча со сборной России.

Ранее глава РФС Александр Дюков сообщил, что сборные России и Сербии проведут товарищеский матч в марте 2024 года

«Мы получили разрешение от УЕФА и договорились с РФС о проведении товарищеского матча между нашими сборными.

Игра пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо», – сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович.

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14 комментариев
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Интересно, в каком составе приедут - со всеми звездами или без них. Если приедут, конечно.
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Ответ Vićtor Diaź
Почему не в Питере под крышей???
первая мысль, которая приходит в голову, когда на календаре март.
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Забавно, что этот одобрямс появился сразу после выборов в Сербии. Ну хоть так, и то неплохо.
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Ответ Nikolay Ryabchikov
Смешно.
Видимо, легче из города добираться потом, чем из Деревни
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Ответ Vićtor Diaź
Почему не в Питере под крышей???
Потому что в Питере крышу не открывают. В этом сезоне ни на одном даже летнем матче не открывали . В прошлом сезоне всего два раза открыли.
Не все любят проводить свои матчи в закрытых комплексах.
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Ответ a2wai
Интересно, в каком составе приедут - со всеми звездами или без них. Если приедут, конечно.
А кто там из звёзд? Митрович и Савич в Саудии. Влахович если только
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"Стадион "Динамо" - aww.
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Ответ Nikolay Ryabchikov
в марте надо играть или в Питере, или в Краснодаре/Сочи/Ростове. Решение глупое.
Так, хорошо ) давайте послушаем планировщика игр сборных ) очень интересно, а вдруг Сербии далее из Москвы по пути и это было главным в решении ? Тааак, в вдруг они посмотрели, что у них мероприятия в Москве свои, закрытые ?) так, что скажет эксперт ?
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