Тарасова о Трусовой и Щербаковой: «Очень жаль, что они ушли. Мы не видели их лучшими, они только начали раскрываться»
Татьяна Тарасова высказалась об уходе из спорта Анны Щербаковой и Александры Трусовой.
Щербакова последний раз выступала на соревнованиях на Кубке Первого канала в марте 2022 года, Трусова – на Гран-при России в ноябре того же года. Об окончании карьеры они не объявляли.
– Я уже, к сожалению, их не вижу. Я еще не успела насладиться ими. Они же совсем юные. Они не думают об этом, что они нисколько не прокатались в этом нашем волшебном спорте.
Да, они прыгали. Одна прыгала, другая каталась. Аня все умела делать. Очень жаль, что они ушли. Мы не видели их лучшими, они только начали нам показывать, какие они, начали раскрываться.
А дальше? Когда люди становятся незабываемыми. Как Толлер Крэнстон – вот он незабываем. Он не делал того, что делали рядом стоящие с ним спортсмены, не делал многооборотные прыжки, просто был гением катания.
Я не знаю, почему они не хотят продолжать. Шоу, деньги – ну, понятно.
– У них же есть олимпийские медали. Золото, серебро. Они боятся проиграть?
– Наверное. Я думаю, что да. Думаю, что боятся зря. Они бы развивались. Сейчас в спорте у нас всего хватает – те же шоу вместе с подготовкой, никто не сидит на местности.
– А Валиева, получается, не боится проигрывать?
– Она не боится. Вот ее, мне кажется, будут помнить как Толлера Крэнстона. Потому что она одна вот такая. И я надеюсь, она будет долго кататься, – сказала Тарасова в программе «Большой разговор».
Спасибо девочкам за это.
Аня ❤
У Ани и Саши третий взрослый сезон выпал на Олимпиаду, как, например, у Жени.
Если бы нас не забанили, Щербакова и Трусова покатались бы еще пару сезонов, как минимум.
Но что есть, то есть!
А Щербаковой после золота ОИ чего еще брать ?
Опять нейросеть за ТАТ высказывания генерирует?
Но как есть.
Спасибо им за борьбу. И, да, думаю, ЧР 2021 - был лучший на много лет вперед. Вряд ли скоро такое увидим. Каждая из Трех медалисток была прекрасна по-своему и накал страстей невероятный.
И не нам решать: кататься им дальше или нет.
списали вы их, в своей протухшей старческой федре.. ещё в ои сезон... у вас там "сверхновая", ещё на чр перед ои, их всех "порвать" должна была... благо "защита от дурака" сработала...
Валиева катается, потому что судьба ее командной золотой медали под вопросом, так же как и ее карьера в целом. Пока может - катается. У Ани и Саши такого вопроса не стоит. Аня добилась наивысших результатов, Саша сотворила историю.