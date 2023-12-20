Тарасова о Трусовой и Щербаковой: «Очень жаль, что они ушли. Мы не видели их лучшими, они только начали раскрываться»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась об уходе из спорта Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

Щербакова последний раз выступала на соревнованиях на Кубке Первого канала в марте 2022 года, Трусова – на Гран-при России в ноябре того же года. Об окончании карьеры они не объявляли. 

– Я уже, к сожалению, их не вижу. Я еще не успела насладиться ими. Они же совсем юные. Они не думают об этом, что они нисколько не прокатались в этом нашем волшебном спорте. 

Да, они прыгали. Одна прыгала, другая каталась. Аня все умела делать. Очень жаль, что они ушли. Мы не видели их лучшими, они только начали нам показывать, какие они, начали раскрываться.

А дальше? Когда люди становятся незабываемыми. Как Толлер Крэнстон – вот он незабываем. Он не делал того, что делали рядом стоящие с ним спортсмены, не делал многооборотные прыжки, просто был гением катания. 

Я не знаю, почему они не хотят продолжать. Шоу, деньги – ну, понятно. 

– У них же есть олимпийские медали. Золото, серебро. Они боятся проиграть?

– Наверное. Я думаю, что да. Думаю, что боятся зря. Они бы развивались. Сейчас в спорте у нас всего хватает – те же шоу вместе с подготовкой, никто не сидит на местности.

– А Валиева, получается, не боится проигрывать?

– Она не боится. Вот ее, мне кажется, будут помнить как Толлера Крэнстона. Потому что она одна вот такая. И я надеюсь, она будет долго кататься, – сказала Тарасова в программе «Большой разговор». 

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90 комментариев
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Мы видели ЧР 2021, самый грандиозный. Исторический чемпионат. Ни до, ни после таких эмоций нам, болельщикам, не подарил никто. И вряд ли подарит в ближайшей перспективе.
Спасибо девочкам за это.
Аня ❤
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Валиева сейчас проводит третий взрослый сезон. Чем восхищаться-то?
У Ани и Саши третий взрослый сезон выпал на Олимпиаду, как, например, у Жени.
Если бы нас не забанили, Щербакова и Трусова покатались бы еще пару сезонов, как минимум.
Но что есть, то есть!
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... действительно, жаль, что Тарасова не видела лучших Щербакову на трёх Ч РФ и Трусову в юниорках.
+19
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+17
Взрослые сезоны у Трусовой и Щербаковой начались в 2019 году, у Валиевой в 2021.
+17
-3
+14
ТАТ не мешало бы вспомнить, что Щербакова и Трусова на два года старше Валиевой, и в свой третий взрослый сезон выступали на две головы сильнее, чем Камила сейчас. А еще, если уж речь зашла об олимпийских медалях, то у Валиевой ее нет, как и медали ЧМ. А стимул продолжать действительно есть, только это такой стимул, какого врагу не пожелаешь. Аня и Саша, с какой стороны ни взгляни, находятся в совершенно другой плоскости, и если уж ТАТ взялась упрекать их за нежелание продолжать карьеру, то Камила - последний человек, которого ей стоило приводить в противовес.
+17
-4
+13
Да ну, Тусовой надо было прыгнуть кваксель что ли ?
А Щербаковой после золота ОИ чего еще брать ?

Опять нейросеть за ТАТ высказывания генерирует?
+13
-2
+11
От создателя "4 программы за карьеру". И очень ожидаемый вывод: Камила не боится проигрывать... Да у нее выхода другого нет!
+13
-4
+9
Думаю, м/д народная ситуация еще сыграла свою роль. И Саша и Аня могли бы продолжить карьеру на международных стартах.
Но как есть.
Спасибо им за борьбу. И, да, думаю, ЧР 2021 - был лучший на много лет вперед. Вряд ли скоро такое увидим. Каждая из Трех медалисток была прекрасна по-своему и накал страстей невероятный.
И не нам решать: кататься им дальше или нет.
+9
0
+9
Ответ gold-for-zagitova
Валиева сейчас проводит третий взрослый сезон. Чем восхищаться-то? У Ани и Саши третий взрослый сезон выпал на Олимпиаду, как, например, у Жени. Если бы нас не забанили, Щербакова и Трусова покатались бы еще пару сезонов, как минимум. Но что есть, то есть!
Если бы наших не забанили, Щербакова и Трусова могли минимум на ЧМ-22 медали завоевать.
+10
-1
+9
Без международных стартов не интересно им
+9
0
+9
Трусова точно не боится проиграть, она всю карьеру этим и занималась, просто после пубертата не может уже прыгать.
+15
-6
+9
Да всем жаль, но что поделаешь, это их выбор. Слова про длинную карьеру и катание не ради медалей остались только словами.
+11
-2
+9
Ответ vm68
У кого? Только не забудьте свое правило. В одном предложении нельзя.
В итоге Аня выиграла у всех
+12
-4
+8
Единственная какая? Камиле 17, а Щербакова и Трусова соревновались до 18. Причем на гораздо более высоком уровне, чем Валиева.
+7
-2
+5
Ответ margo_rita
А я думаю, хватит разжигать и стравливать. Просто подумайте, что по вашему получается, что ПП Аня проиграла какой то второсортной спортсменке до которой Анне "как до Китая"?
Мне всё равно, кому Аня проиграла ПП. Главное - у кого она выиграла в итоге.
+12
-8
+4
Ответ Raduga
Хватит уже Аню.и Сашу в одном предложении упоминать..Саше до Ани как до Китая.
А с кем Аню можно в одном предложении упоминать, не подскажете?
+9
-5
+4
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Мы видели ЧР 2021, самый грандиозный. Исторический чемпионат. Ни до, ни после таких эмоций нам, болельщикам, не подарил никто. И вряд ли подарит в ближайшей перспективе. Спасибо девочкам за это. Аня ❤
Да, это был прокат жизни. По эмоциям и накалу страстей ничего похожего не видел ни до, ни после.
+4
0
+4
Камиле крупно повезло с тем, что нам закрыли межнар. Она бы туда не ездила, если б пускали. А так пересидит пубертат на внутренних стартах, а к моменту, когда нас допустят, у нее и дисквал закончится, и пубертат. Может еще возьмет титул ЧМ.
+6
-2
+4
меньше компы рисуйте юниорам, и "катание на руках" моргайте... тогда и не будут топовые уникальные спортсменки "убегать"...

списали вы их, в своей протухшей старческой федре.. ещё в ои сезон... у вас там "сверхновая", ещё на чр перед ои, их всех "порвать" должна была... благо "защита от дурака" сработала...
+4
0
+4
что за бред? несколько крутых сезонов выдали, не увидела она
+6
-2
+4
Ответ vm68
Да ладно. Трусовой 6 квадов нужно было прыгнуть?
А в скольких ПП Трусова прыгнула 5 квадов на плюсовой ГОЭ?
+8
-4
+4
Верните спортсменов на международные старты и, возможно, Саша вернется.
Валиева катается, потому что судьба ее командной золотой медали под вопросом, так же как и ее карьера в целом. Пока может - катается. У Ани и Саши такого вопроса не стоит. Аня добилась наивысших результатов, Саша сотворила историю.
+3
0
+3
Ответ Natalia Solomakha
Комментарий скрыт
==помнят ярких и отличившихся чем-то эффектным, необычным.== Ага, истерика с забегами вдоль борта. ЭффЭктно, все волонтёры заценили.
+4
-1
+3
Ответ Anna
Да всем жаль, но что поделаешь, это их выбор. Слова про длинную карьеру и катание не ради медалей остались только словами.
Эти слова произносились, когда мы жили в другой реальности. Глупо сейчас вспоминать их в укор девочкам, они так или иначе предполагали, что будут выступать на главных международных стартах, а не на краях курая.
+4
-1
+3
Что то здравое есть в словах Тарасовой . Если бы девочки сейчас выступали ( даже без квадов , потом возможно и наработали ) , мы могли бы их увидеть повзрослевшими , в других , новых образах . Хотя бы попробовали . Вот об этом развитии говорит ТАТ. Это было бы многим любителям фигурного катания интересно .
+4
-2
+2
Жаль, конечно, что не видим Аню на соревнованиях.
+2
0
+2
Не знаю чего там не видела ТАТ, но лучших Щербакову и Трусову мы видели и следили за их борьбой. Они совершенно точно еще бы выступали при условии допуска к международным стартам, а гробить здоровье ради внутренних соревнований никому не нужно, учитывая что обе имеют возможность развиваться за пределами льда.
+2
0
+2
Ответ Большой Влад
У них были расстройства пищевого поведения в 17 лет, они выглядели как 13-летние. Камила уже прошла трудный период полового созревания и представляет собой высокую, длинноногую, сладострастную красавицу с большой грудью, из-за которой ей очень трудно прыгать, но она упорствует и является одной из лучших фигуристок в мире.
😂
+2
0
+2
Ответ vm68
Да ладно. Трусовой 6 квадов нужно было прыгнуть?
кататься научиться
+6
-4
+2
Ответ Александр
меньше компы рисуйте юниорам, и "катание на руках" моргайте... тогда и не будут топовые уникальные спортсменки "убегать"... списали вы их, в своей протухшей старческой федре.. ещё в ои сезон... у вас там "сверхновая", ещё на чр перед ои, их всех "порвать" должна была... благо "защита от дурака" сработала...
Могу представить как там девчонкам было, когда вокруг все Камила лучше, тренеры тоже на Ками ставили, мимо командника пролетели
+1
0
+1
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