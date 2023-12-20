Ротенберг о Кубке Первого канала: «2 миллиона просмотров каждого матча. Из Европы звонили: сказали, что матч с Беларусью – один из лучших со времен игр с финнами, канадцами»

Роман Ротенберг назвал рейтинги просмотров Кубка Первого канала.

Вчера СКА обыграл «Сочи» (7:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Оцените, пожалуйста, форму хоккеистов, которые участвовали в Кубке Первого канала и Матче звезд КХЛ. Насколько они были готовы?

– За счет сборной ребята вышли на уровень, получили уверенность. Были очень тяжелые матчи, особенно против белорусов. Хоккей очень высокого уровня.

Мне звонили многие люди из Европы, я со многими общаюсь. Они сказали, что наш матч против Белоруссии по уровню был одним из самых лучших на всех турнирах еще с тех времен, когда мы играли с чехами, финнами и сборной Канады.

Мы играли с канадцами на Кубке Первого канала, когда готовились к Олимпиаде в Корее. Через такие матчи ребята выходят на новый уровень. Играть за сборную страны – это совершенно другая ответственность. Многих хоккеистов это даже сковывает.

Мы много раз видели, что люди здорово играют в клубах, а потом приходят в сборную, и им тяжело. Не потому что они плохие хоккеисты – они отличные игроки. Просто это совершенно другая ответственность, когда на тебя смотрит вся страна.

По всем показателям – в интернете по 2 миллиона просмотров каждого матча Кубка Первого канала. Вместе – это 6 миллионов, которые посмотрели игры в интернете. Другой статистики у меня пока нет. Скоро узнаем, сколько смотрели по телевизору.

Это совершенно другая ответственность для каждого игрока, когда он выходит в сборной, забивает голы и побеждает. Это только окрыляет каждого.

Все хоккеисты сборных сыграли на очень высоком уровне. Это говорит, что через такие матчи повышается их уровень. Каждый игрок стремится попасть в сборную и побеждать с ней.

Мы весь сезон готовились, у нас была очень серьезная предсезонка. Наши хоккеисты готовы играть столько, сколько нужно. Это вопрос физической готовности. И ментальной, конечно.

Такие победы помогают обрести уверенность, которая необходима каждому игроку для реализации голевых моментов. То, что нам нужно улучшать в целом.

Реализация важна, особенно в преддверии следующих матчей. Держим в уме и плей-офф. Там нужно по-другому относиться к голевым моментам, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

«Россия 25» обыграла команду Беларуси (5:3) на Кубке Первого канала.