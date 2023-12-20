Ротенберг о Кубке Первого канала: «2 миллиона просмотров каждого матча. Из Европы звонили: сказали, что матч с Беларусью – один из лучших со времен игр с финнами, канадцами»

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Роман Ротенберг назвал рейтинги просмотров Кубка Первого канала.

Вчера СКА обыграл «Сочи» (7:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Оцените, пожалуйста, форму хоккеистов, которые участвовали в Кубке Первого канала и Матче звезд КХЛ. Насколько они были готовы?

– За счет сборной ребята вышли на уровень, получили уверенность. Были очень тяжелые матчи, особенно против белорусов. Хоккей очень высокого уровня.

Мне звонили многие люди из Европы, я со многими общаюсь. Они сказали, что наш матч против Белоруссии по уровню был одним из самых лучших на всех турнирах еще с тех времен, когда мы играли с чехами, финнами и сборной Канады.

Мы играли с канадцами на Кубке Первого канала, когда готовились к Олимпиаде в Корее. Через такие матчи ребята выходят на новый уровень. Играть за сборную страны – это совершенно другая ответственность. Многих хоккеистов это даже сковывает.

Мы много раз видели, что люди здорово играют в клубах, а потом приходят в сборную, и им тяжело. Не потому что они плохие хоккеисты – они отличные игроки. Просто это совершенно другая ответственность, когда на тебя смотрит вся страна.

По всем показателям – в интернете по 2 миллиона просмотров каждого матча Кубка Первого канала. Вместе – это 6 миллионов, которые посмотрели игры в интернете. Другой статистики у меня пока нет. Скоро узнаем, сколько смотрели по телевизору.

Это совершенно другая ответственность для каждого игрока, когда он выходит в сборной, забивает голы и побеждает. Это только окрыляет каждого.

Все хоккеисты сборных сыграли на очень высоком уровне. Это говорит, что через такие матчи повышается их уровень. Каждый игрок стремится попасть в сборную и побеждать с ней.

Мы весь сезон готовились, у нас была очень серьезная предсезонка. Наши хоккеисты готовы играть столько, сколько нужно. Это вопрос физической готовности. И ментальной, конечно.

Такие победы помогают обрести уверенность, которая необходима каждому игроку для реализации голевых моментов. То, что нам нужно улучшать в целом.

Реализация важна, особенно в преддверии следующих матчей. Держим в уме и плей-офф. Там нужно по-другому относиться к голевым моментам, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

«Россия 25» обыграла команду Беларуси (5:3) на Кубке Первого канала.

90 комментариев
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А эти люди, которые звонили, они сейчас с нами в комнате?
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-3
+84
Это ему уже пакеты с Месси доставили..
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+51
Ответ AWACS555
Комментарий удален модератором
Тот же самый глубинный народ, который верит ВВП.
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+43
зашёл только чтобы коменты почитать и по угорать😂
+30
-2
+28
А с Луны не звонили? Матч за звание команды Вселенной..
+26
-3
+23
Даже Остап Бендер не так пафосно описывал межгалактический шахматный турнир
+25
-3
+22
Уважаемый спортс. Предлагаю вам сделать платные премиум аккаунты, в которых можно будет убрать из ленты робентерга и фигурное катание. Ну и ещё по желанию пользователей что-то. Готов купить
+19
-2
+17
" Из Европы звонили: сказали, что матч с Беларусью – один из лучших со времен игр с финнами, канадцами" - а потом пришли санитары и меня отпустило...
+15
-2
+13
Ответ Gleb
Комментарий скрыт
ага видели эти 90 % когда Пригожин на Кремль шел в июне, как эти "99%° с ними братались и напуствия давали разнести там все. Народная любовь такая,че😆
+14
-2
+12
Им в европе конечно хорошо, включил тв, и по любому спортивному каналу идет трансляция этого кубка. Сел и смотри. А у нас? Пока найдешь там уже, ромка аки суворов всех победил ( захочешь посмотреть повтор с бабушкой, так он в 23.45, а на завод кто утром ( ?
+9
-1
+8
Это были повзрослевшие сомалийцы и цыгане из финских подворотен
+10
-2
+8
Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась
Вместо чтоб поесть, помыться
Там это, уколоться и забыться
Вся безумная больница
У экранов собралась
+7
0
+7
Это еще и перед зеркалом говорит наверняка
+8
-1
+7
Из Европы звонили, спрашивали где наши пакеты с Месси
+5
0
+5
Ответ chasingshadow
А эти люди, которые звонили, они сейчас с нами в комнате?
в соседних боксах спелëнутые лежат)))
+3
0
+3
маразм крепчал....они не гнулись
+4
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+3
Ответ Dinamik1
С Канальчиковой дачи что ли звонили?
ему это сказал один близкий родственник - гражданин Финляндии и Великобритании (он сам)👏👏👏
+3
0
+3
Мне интересно, это Sports вырывает его слова из контекста или стендапщики пишут тексты его интервью?
Ну не может же человек постоянно нести такую чушь!
+3
0
+3
Ответ banchik1
" Из Европы звонили: сказали, что матч с Беларусью – один из лучших со времен игр с финнами, канадцами" - а потом пришли санитары и меня отпустило...
Только вот его не отпустило...
+4
-1
+3
Кто-нибудь,поймайте уже наркомана
+4
-2
+2
Из Европы звонили, сказали (далее голосом Лукашенко): «Замечательная ыгра, Канада и Финляндия рядом не стояли»
+2
0
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Майк и Ник звонили
+4
-2
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Ответ Сергей Григорьев
Комментарий скрыт
Свободным людям не нужны вожди которым нужно верить, и которые вместо них бы думали.
+2
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+2
Сейчас я вам покажу, откуда смотрели матчи
+2
0
+2
- алло, матч с Беларусью один из лучших. Всё, пока. Не могу говорить.
- ты же сам позвонил
+2
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Ответ chasingshadow
А эти люди, которые звонили, они сейчас с нами в комнате?
Да из Беларуси звонили. Это же тоже Европа.
Возможно сам Лукашенко )
+3
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+2
Ну хоть не 2 млрд…
+1
0
+1
Как же это удобно, наверное, находиться в собственной реальности.
+3
-2
+1
Ответ bolshovandrey
Уважаемый спортс. Предлагаю вам сделать платные премиум аккаунты, в которых можно будет убрать из ленты робентерга и фигурное катание. Ну и ещё по желанию пользователей что-то. Готов купить
Поддержу обеими руками. Хватит засирать эфир клоунами от спорта.
+1
0
+1
Ответ banchik1
" Из Европы звонили: сказали, что матч с Беларусью – один из лучших со времен игр с финнами, канадцами" - а потом пришли санитары и меня отпустило...
"Но тут примчались санитары и зафиксировали нас" (с)
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