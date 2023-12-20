Гендиректор «Ахмата»: «Никакой Азии. Россия – это Европа, мы победим»
Гендиректор «Ахмата» высказался о решении РФС не переходить в Азию.
Ранее исполком РФС посчитал нецелесообразным переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия – это Европа, мы победим.
Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», – сказал Ахмед Айдамиров.
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Есть два Ростова дон. Один на Дону дон, а другой не на Дону дон, и те которые живут не на Дону дон повезло дон, а южные ростовчане дон будут знать два Дона дон. Это река Дон дон, а другой "дон" это в Чечне дон.
"а что мы могли сделать?"
"а мы и не знали даже!"
"я всегда был против, просто таким образом подавал знаки"
и т.д. и т.п.
Яйца, они в дом несут сытость и покой(с)