Гендиректор «Ахмата»: «Никакой Азии. Россия – это Европа, мы победим»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Ахмат Азиатская футбольная конфедерация Ахмед Айдамиров ТАСС Футбол

Гендиректор «Ахмата» высказался о решении РФС не переходить в Азию.

Ранее исполком РФС посчитал нецелесообразным переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия – это Европа, мы победим.

Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», – сказал Ахмед Айдамиров.

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57 комментариев
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Я знал, что Чечня за Европу и европейские ценности. Просто они раньше прикидывались
+94
-1
+93
От Чечни слышать, что она Европа... вы сначала в шортах ходить разрешите
+78
-3
+75
Что победим?
+51
-2
+49
Ответ Мукунку хороший
Что победим?
Здравый смысл
+46
-5
+41
Ответ utsh44psmr
Комментарий скрыт
Что ещё по телеку говорят?
+39
-2
+37
Давайте сначала победим высокие цены.. Можно начать с яиц..
+29
0
+29
Какой-то фэйковый гендир, а где "дон" через слово дон?
+22
-1
+21
Ответ Фанат Сан-Марино
Какой-то фэйковый гендир, а где "дон" через слово дон?
Дон, эт самое, короче, в общем, перетерли, дон, там деды чё-т туда-сюда, понял, мы с братьями там дон как все, понял, типа мы за тех, дон, кто выиграет, кароч, понял. - это точная цитата.
+18
-1
+17
Зачем? А как же чуждые нам европейские ценности? Зачем вы стремитесь туда где вас не любят? Тем более ахматовским! Вам ближе Палестина и Сирия нежели европа! Там геи, евреи!
+19
-2
+17
Ответ utsh44psmr
Комментарий скрыт
А дедушек ?
+16
-1
+15
Ответ Мукунку хороший
Давайте сначала победим высокие цены.. Можно начать с яиц..
Вы нам тут , Мукунку , свои яйца не подбрасывайте !
+14
-2
+12
Знаменитые еврочечены, всё понятно.
+12
-1
+11
Ответ OldRedWhite
Кого ?
Куда?
+7
0
+7
Ответ OldRedWhite
Вы нам тут , Мукунку , свои яйца не подбрасывайте !
Это наша общая проблема)
+6
0
+6
Ответ utsh44psmr
Комментарий скрыт
Думаю если кто то поцелует дочь Дона дигидона там отстранением от общества не закончится))) приедет сын терминатор
+7
-1
+6
Вот и спорам конец! А кто за Азию тот будет извиняться.
+5
0
+5
«И никаких неверующих» добавил кореш Героя России.
+6
-1
+5
Ответ Мукунку хороший
Что победим?
Азию
+4
0
+4
Россия цэ Европа?
+3
0
+3
Ответ Владимир Данилов
Дон, эт самое, короче, в общем, перетерли, дон, там деды чё-т туда-сюда, понял, мы с братьями там дон как все, понял, типа мы за тех, дон, кто выиграет, кароч, понял. - это точная цитата.
Я вот что понял.
Есть два Ростова дон. Один на Дону дон, а другой не на Дону дон, и те которые живут не на Дону дон повезло дон, а южные ростовчане дон будут знать два Дона дон. Это река Дон дон, а другой "дон" это в Чечне дон.
+4
-1
+3
вот так вот все эти персонажи переобуются в воздухе и после деда. типа:

"а что мы могли сделать?"
"а мы и не знали даже!"
"я всегда был против, просто таким образом подавал знаки"
и т.д. и т.п.
+4
-1
+3
Азия вообще вкурсе, что вы переходить в нее собирались?)
+6
-4
+2
Ответ OldRedWhite
Комментарий удален модератором
А яйца в семье должны быть под рукой,
Яйца, они в дом несут сытость и покой(с)
+2
0
+2
В футбол бы научились играть, для начала. 😎
+2
-1
+1
Гойда(с)
+2
-1
+1
вот это понимаю времена - уважаемые господа из Чечни заявляют, что мы - Европа, а по тв кричат - что Азия. воистину, чудеса. какой-то православный сталинизм
+1
0
+1
Ответ Ростовский
Западных русофобов, которые незаконно исключили российские команды.
🤭
+1
0
+1
За 3 дня?
+1
0
+1
Даже Ахмед понимает, что "намутить" можно только с европейскими чиновниками, которые любят "доить" азиатов, типа нас, а вот с настоящими Азиатами, это вряд-ли прокатит, ну кроме арабов, а где-то могут и руки отрубить или к "стенке"...поставить :)))
+3
-2
+1
Ответ Мартинелли
Я знал, что Чечня за Европу и европейские ценности. Просто они раньше прикидывались
Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу…
+1
0
+1
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