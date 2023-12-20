Гендиректор «Ахмата»: «Никакой Азии. Россия – это Европа, мы победим»

Гендиректор «Ахмата» высказался о решении РФС не переходить в Азию.

Ранее исполком посчитал нецелесообразным переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия – это Европа, мы победим.

Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», – сказал Ахмед Айдамиров.

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