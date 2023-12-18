«Ливерпуль» и «МЮ» сыграли 0:0, «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала, победы «Реала» и «Арсенала», Овечкин без голов в 13 играх подряд и другие новости

1. В 17-м туре АПЛ «Ливерпуль» не выиграл у «Манчестер Юнайтед» (0:0), владея большим преимуществом. «Арсенал» победил «Брайтон» (2:0) и возглавил таблицу чемпионата Англии. «Астон Вилла» снова выиграла!

2. «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала. Команда тренера Романа Ротенберга одержала победы во все трех матчах с общим счетом 15:7, в последний день был повержен Казахстан (5:2).

3. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Каролину» (2:1 Б), Овечкин не забил в 13-м матче подряд, Кузнецов стал автором победного буллита. «Анахайм» обыграл «Нью-Джерси» (5:1), Минтюков сделал 2 передачи и лидирует в гонке ассистентов среди новичков. «Колорадо» победил «Сан-Хосе» (6:2), Ничушкин забросил 13-ю шайбу в сезоне, Георгиев одержал 15-ю победу. Все результаты дня – здесь.

4. «Реал Мадрид» в 17-м туре Ла Лиги на своем поле крупно обыграл «Вильярреал» (4:1) и оторвался от «Барселоны» на 7 очков. «Мадрид» потерял очередного игрока – у Давида Алабы «кресты», а Беллингем снова забил. «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна дома сыграл вничью с «Бетисом» (0:0).

5. Украинка Марта Костюк отказалась выходить на финал выставочного турнира во Франции против россиянки Мирры Андреевой. Мирра в итоге проиграла мужчине – 1145-й ракетке мира Янису Газуани Дюрану.

6. Россиянка Виктория Сливко победила в масс-старте на 2-м этапе Кубка Содружества по биатлону в Уфе. Белорус Дмитрий Лазовский выиграл у мужчин.

Француженка Жюстин Брезаз-Буше победила в масс-старте на 3-м этапе Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде. Норвежец Йоханнес Бо выиграл у мужчин.

7. В 16-м туре Серии А «Милан» разгромил «Монцу» (3:0), «Интер» в гостях был сильнее «Лацио» (2:0) – миланцы увеличили отрыв от «Юве» до 4 очков.

8. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова прервала фотосессию из-за поведения фотографов на шоу к 50-летию Ильи Авербуха.

9. НБА. «Бостон» победил «Орландо», «Сан-Антонио» уступил «Новому Орлеану» и другие результаты.

10. «Бавария» в 15-м туре Бундеслиги разгромила «Штутгарт» (3:0) благодаря дублю Харри Кейна, а лидер чемпионата Германии «Байер» разгромил «Айнтрахт» (3:0).

11. Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл классическую «разделку» на 4-м этапе Кубка мира по лыжам в Тронхейме. Немка Виктория Карл победила у женщин.

12. Криштиану Роналду – самый популярный спортсмен по запросам в Google за всю историю.

13. Юлия Ефимова в образе гладиатора вышла на заплыв на Кубке Сальникова. Привет «Спартаку».

14. «ПСЖ» пропустил на 94-й минуте и потерял очки в игре с «Лиллем» (1:1) в 16-м туре Лиги 1. «Марсель» победил «Клермон» (2:1).

15. Российский боец Петр Ян проведет бой с Сонгом Ядонгом на UFC 299 10 марта 2024 года.

16. В Единой лиге ВТБ петербургский «Зенит» в гостях разгромил московскую МБА (93:48).

Цитаты дня:

Владислав Третьяк: «Путина поддерживает вся хоккейная семья, он наш капитан. В 90-е все спортплощадки были в барахолках – он вернул их к изначальной цели»

Инфантино о критике ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Это двойные стандарты Запада. Для меня как для президента ФИФА Северная Корея – то же самое, что и Южная»

Ротенберг после 5:2 с Казахстаном: «Полководец Суворов говорил, что надо тактически заманить противника. Это наша русская культура, следуем традициям»

Ефимова об Олимпиаде-2024: «Если будут жесткие условия, от которых начнутся большие проблемы, то я не буду рисковать. Мне важнее остаться в своей стране»

Камила Валиева: «У меня в планах продолжать заниматься спортом и побеждать, сниматься в кино и сериалах, работать ведущей»

Евгений Рылов: «Я отказываюсь ехать на Олимпийские игры. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране»

Резцова о том, как лечиться от простуды: «Можно рюмочку чистого спирта. 50 грамм водки убивают всех микробов»