51-летний Ягр сыграет за «Кладно» – впервые в этом сезоне чемпионата Чехии. Это 35-й сезон в карьере нападающего
51-летний Яромир Ягр проведет первый матч в нынешнем сезоне.
Нападающий включен в заявку клуба «Кладно», владельцем которого является, на матч регулярного чемпионата Чехии против «Пардубице».
Чешский форвард сыграет во втором звене команды.
Таким образом, Яромир Ягр сыграет первый матч в нынешнем сезоне, который станет для него 35-м в карьере.
В прошлом сезоне Ягр набрал 14 (5+9) очков в 26 играх чемпионата Чехии.
Также это седьмой сезон для Яромира после возвращения из НХЛ. Ягр начал выступать за «Кладно» с середины сезона-2017/18.
А так конечно он красавец, да и за его игру в молодые годы, ему спасибо!