51-летний Ягр сыграет за «Кладно» – впервые в этом сезоне чемпионата Чехии. Это 35-й сезон в карьере нападающего

Теги Яромир Ягр Сборная Чехии по хоккею НХЛ чемпионат Чехии Пардубице КХЛ Кладно Хоккей

51-летний Яромир Ягр проведет первый матч в нынешнем сезоне.

Нападающий включен в заявку клуба «Кладно», владельцем которого является, на матч регулярного чемпионата Чехии против «Пардубице».

Чешский форвард сыграет во втором звене команды.

Таким образом, Яромир Ягр сыграет первый матч в нынешнем сезоне, который станет для него 35-м в карьере.

В прошлом сезоне Ягр набрал 14 (5+9) очков в 26 играх чемпионата Чехии.

Также это седьмой сезон для Яромира после возвращения из НХЛ. Ягр начал выступать за «Кладно» с середины сезона-2017/18.

18 комментариев
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Ягр единственный в мире действующий профессиональный хоккеист который играл против сборной СССР!
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В 50 лет он выдал 5+9 за 26 игр в вышке Чехии! Кто в таком возрасте способен на подобное? Хотя знаю я одного ветерана, но тот в товарищеских разрывает))))
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"Мощный старик!"(с)
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Не Ягр, а Тигр!
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Монстр!
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Ответ Mick Nich
Ягр единственный в мире действующий профессиональный хоккеист который играл против сборной СССР!
За сборную Чехословакии.
+5
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Ответ Ярик01
У нас дед и в 70 забивает
Это нейросети
+5
-1
+4
Киборг , помноженный на вечность !
+4
-1
+3
Ответ Максим Прокофьев
В 50 лет он выдал 5+9 за 26 игр в вышке Чехии! Кто в таком возрасте способен на подобное? Хотя знаю я одного ветерана, но тот в товарищеских разрывает))))
Там если этот ветеран пента-трик не закинет, соперники рискуют уехать за экстремизм
+1
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Ответ Ярик01
У нас дед и в 70 забивает
зря его не включил Роттенберг в состав "России 25" - не захотел, прощелыга с гражданствами "недружественных" стран, чтобы россияне порадовались обилию забитых шайб на турнире 🤬
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Перспективный парень, может и в НХЛ попасть
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Ответ Melnikov1968
Профи статистики, об’явите, пожалуйста, сумму очков, которые Ядро набрал во всех лигах. Это интересно.
М’ного
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Судя по статистике, чемпионат Чехии полное уныние, Ягр конечно топ, но мне слабо верится что в КХЛ и уж подавно в НХЛ он бы набрал больше пары очков, возраст всё таки.
А так конечно он красавец, да и за его игру в молодые годы, ему спасибо!
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Профи статистики, об’явите, пожалуйста, сумму очков, которые Ядро набрал во всех лигах. Это интересно.
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Яромир - по-настоящему Великий!!!
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Обманывает хоккей. Закончил он 31 декабря 2017, когда сыграл последний раз в НХЛ
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вперёд надеюсь поможет
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У нас дед и в 70 забивает
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