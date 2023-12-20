51-летний Ягр сыграет за «Кладно» – впервые в этом сезоне чемпионата Чехии. Это 35-й сезон в карьере нападающего

51-летний Яромир Ягр проведет первый матч в нынешнем сезоне.

Нападающий включен в заявку клуба « », владельцем которого является, на матч регулярного чемпионата Чехии против « ».

Чешский форвард сыграет во втором звене команды.

Таким образом, сыграет первый матч в нынешнем сезоне, который станет для него 35-м в карьере.

В прошлом сезоне Ягр набрал 14 (5+9) очков в 26 играх чемпионата Чехии.

Также это седьмой сезон для Яромира после возвращения из . Ягр начал выступать за «Кладно» с середины сезона-2017/18.