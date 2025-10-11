  • Спортс
  • Над созданием второго Кубка в России работает Геркус. В турнире могут сыграть 192 команды из Второй лиги Б и Третьей лиги
1

Илья Геркус рассказал о работе над созданием второго Кубка в России.

«Сейчас я работаю в РФС на должности «Руководитель проектного офиса по второму кубку». Национальный кубок, Кубок городов, Кубок ста городов – это сейчас технические названия. Идея родилась из наших впечатлений от просмотра Кубка России. 

Текущий формат Кубка России не очень благоприятен для команд из низших дивизионов. Раньше команды оттуда стартовали чуть позднее и могли раньше по сетке встретиться с сильными командами, у них были математические шансы пройти до финала.

Мы все помним финал Кубка между «Авангардом» из Курска и «Тосно». Команды не из РПЛ пробились, статистическая девиация была возможна. Сейчас командам из Первой лиги пробиться в финал почти нереально, а командам из Второй лиги – тем более. 

Сейчас РФС обращает внимание на Третью лигу, мало кто знает о ее существовании, но она есть. Во многих регионах существуют команды только этого уровня – для людей это нормальная футбольная жизнь. Поэтому родилась идея дать им шанс выиграть национальный трофей. Его разыграют 192 команды из Второй лиги Б и Третьей лиги. 

Идеология кубка, мне кажется, в мотивации всего города, чтобы привезти красивый национальный трофей, торжественно поставить его на полку или сделать парад на центральной улице. Уверен, в жизни этих команд это будет значимым событием, а футболисты станут легендами. Мы понимаем, что они, может быть, никогда больше ничего не выиграют и это будет их главный трофей.

Национальный кубок призван рассказать истории регионального футбола, а именно про его атмосферность, подлинность, забавную провинциальность. Всем любопытно, что есть и такой футбол, не только футбол «Зенита» и «Динамо», — сказал экс-президент «Локомотива» в интервью агентству «В игре».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoFONBET Кубок России
logoИлья Геркус
logoВторая лига Б
Материалы по теме
