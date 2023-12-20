РФС отказался от перехода в Азию. Все в исполкоме считают его бессмысленным без гарантий от ФИФА
РФС отказался от идеи о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.
По данным «Спорт-Экспресса», исполком РФС на заключительном заседании обсудил вопрос перехода в Азию.
Все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА не имеет смысла. РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.
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гораздо лучше не поиграть n лет и потом начать играть в УЕФА, чем не играть эти же n лет и потом обнаружить себя в азиатской федерации
Поэтому дергаться бессмысленно и там и там вилы в будущем.