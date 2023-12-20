РФС отказался от перехода в Азию. Все в исполкоме считают его бессмысленным без гарантий от ФИФА

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Футбол

РФС отказался от идеи о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

По данным «Спорт-Экспресса», исполком РФС на заключительном заседании обсудил вопрос перехода в Азию.

Все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА не имеет смысла. РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

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106 комментариев
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Разницы нет, где не играть
+138
-14
+124
Ответ Beast
Разницы нет, где не играть
разница огромная на самом деле
гораздо лучше не поиграть n лет и потом начать играть в УЕФА, чем не играть эти же n лет и потом обнаружить себя в азиатской федерации
+114
-1
+113
Разумно
+43
-4
+39
Ответ Любезный Коссутий
тогда сидим на ж ровно, минимум до 30-го, а там видно будет.
3030-го 🐱
+29
-12
+17
Чуют, что конец близок …)
+19
-5
+14
Ответ Kircha v Yambulatovo
Комментарий скрыт
уефа любит бабосики, так что переобуются налету
+16
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+11
тогда сидим на ж ровно, минимум до 30-го, а там видно будет.
+24
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+10
Здравое решение!
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Ответ Beast
Разницы нет, где не играть
Самое смешное, что ни в Европе, ни в Азии никто не разрешит ей играть)
+16
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+7
Ответ aaallleeexxx56
Окончание этого сериала ждали больше, чем последнюю серию «Слово пацана»
Сериал отстойный
+11
-5
+6
На Никольскую давайте , что ли
+8
-3
+5
Решение очевидное, в РФС уже знают, что скоро их заставят клубы с новоприобретенных территорий интегрировать в систему, а тут уже не особо важно, в какой конфедерации мы захотим играть - ФИФА нас никуда не пустит, и скорее всего повторится ситуация с МОК и ОКР.
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Красавцы, год думали думали что делать и ничего нового не придумали как сидеть ровно на месте до лучших времен.
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Ура ! Все на Никольскую!
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+4
Правильно. Это пройдёт, а, при всем уважении к Азии, в Европе сильнее футбол.
+3
0
+3
Стоит ещё раз напомнить, что РФС до сих пор получает выплаты от уефа, которые она зарабатывает при проведении турниров, например на детский футбол и строительство полей. Поэтому и календарь у нас построен исходя из турниров под эгидой уефа.
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Ответ Дани Ягафаров
Комментарий скрыт
Да уже летом, чего мелочиться
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Правильно сделали
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Они что-то знают?)
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Ответ Любезный Коссутий
тогда сидим на ж ровно, минимум до 30-го, а там видно будет.
Наивно думать что эта клановая ОПГ, выстроившая нынешний тоталитаризм вдруг кому то власть уступит. У условного Медведева сын есть в США, у других тоже детей полно, одних "героев" у Дона столько что места на всех не хватит. Там делёжка между ними только может быть. Они василичу только спасибо скажут за выстроенную систему управления людьми.
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долго думали и принимали очевидное решение
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Не играть никуда не переходя, все-таки, менее хлопотно, чем тоже не играть, но перейдя в Азию...
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Через год-два РФС заставят "новые территории" принять, а там такая же ситуация как с МОК у ФИФА будет с приостановлением членства за нарушение устава.
Поэтому дергаться бессмысленно и там и там вилы в будущем.
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да скоро уже и сами вернут нас)))
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Да ладно? Неужели до них дошло?
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И правильно
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Ответ Кирилл Польский
Значит, продолжат имитацию бурной деятельности, с рассказами, что вот вот, нам дали надежду, нас скоро вернут. Другое дело, что видимо, и вопрос с Азией вообще не прорабатывали, раз оттуда за почти 2 года 0 сигналов о том, что приходите, будем играть. Означает, что они вообще ничего не делали, так и продолжат) Хотел бы я там сейчас поработать)
Азия не должна подавать никаких сигналов. Это страна, если хочет играть в Азии, должна подать заявку в азиатскую федерацию. Если заявку одобрят, то она будет там играть.
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Хоть где-то ещё разум остался в этой стране. Идём на Никольскую
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Ну да. Решение более чем очевидное.
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Дюков молодец.
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