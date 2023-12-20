РФС отказался от перехода в Азию. Все в исполкоме считают его бессмысленным без гарантий от ФИФА

РФС отказался от идеи о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

По данным « », исполком на заключительном заседании обсудил вопрос перехода в Азию.

Все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА не имеет смысла. РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой и ФИФА с февраля 2022 года.

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