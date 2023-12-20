В Петербурге ввели масочный режим для работников на спортивных и других массовых мероприятиях
В Петербурге ввели масочный режим при проведении массовых мероприятий.
Масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий вводится в Санкт-Петербурге с 20 декабря.
Соответствующее постановление было подписано главным государственным санитарным врачом по городу Санкт-Петербургу Наталией Башкетовой.
«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», – говорится в документе.
В документе отмечается, что за месяц количество заболевших ОРВИ и гриппом в Петербурге увеличилось на 119% среди взрослых и 65% среди детей. А COVID – на 62,5%.
В местах проведения массовых мероприятий маски пока обязательны для сотрудников организаций, которые обеспечивают мероприятие.
Напомним, в Санкт-Петербурге выступают, в частности, хоккейные клубы СКА (КХЛ) и «Динамо» (ВХЛ), футбольный, баскетбольный и волейбольный «Зенит».
Роспотребнадзор: введение масочного режима на новогодних выходных не планируется
Сегодня:
Это как до сих пор в Москве время от времени ППСников маски заставляют носить, когда явно распространители сезонных вирусов не они, а толпы гражданских в транспорте.