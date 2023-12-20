В Петербурге ввели масочный режим для работников на спортивных и других массовых мероприятиях

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В Петербурге ввели масочный режим при проведении массовых мероприятий.

Масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий вводится в Санкт-Петербурге с 20 декабря.

Соответствующее постановление было подписано главным государственным санитарным врачом по городу Санкт-Петербургу Наталией Башкетовой.

«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», – говорится в документе. 

В документе отмечается, что за месяц количество заболевших ОРВИ и гриппом в Петербурге увеличилось на 119% среди взрослых и 65% среди детей. А COVID – на 62,5%.

В местах проведения массовых мероприятий маски пока обязательны для сотрудников организаций, которые обеспечивают мероприятие.

Напомним, в Санкт-Петербурге выступают, в частности, хоккейные клубы СКА (КХЛ) и «Динамо» (ВХЛ), футбольный, баскетбольный и волейбольный «Зенит».

21 комментарий
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Масочный режим при 100% заполняемости, особенно на новогодних шоу? И от чего маска спасёт?
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Вчера:
Роспотребнадзор: введение масочного режима на новогодних выходных не планируется

Сегодня:
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Опять этот дурдом. А в ЛО, например, не ввели. Т.е., например в районе Кудрово в 10 минутах неспешным шагом от метро - бац и нет ограничений. А там парк Оккервиль с аттракционами и веселухой - велком на НГ сюда))) И Мега-парк возле Меги)
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Ответ d.xoxlov
При таком раскладе точно она будет надета на возможного болеющего. Только почему болеющим не может быть посетитель? Видимо, в такую даль мысль придумавшего сие не распространилась.
Болеющий должен сидеть дома, а не ходить на массовые мероприятия в маске или без.
+6
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+6
Ответ Leon Petov
И ведь не напишут, что все эти вирусы идут из недоразвитых стран (Китай, Средняя Азия). Само откуда-то взялось
Ох уж этот недоразвитый Китай, производящий автомобиль Москвич 3 🤣
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Ответ Katerina Sunny
Масочный режим при 100% заполняемости, особенно на новогодних шоу? И от чего маска спасёт?
Причем маски (пока?) только на сотрудниках.
Это как до сих пор в Москве время от времени ППСников маски заставляют носить, когда явно распространители сезонных вирусов не они, а толпы гражданских в транспорте.
+5
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+4
Ответ Katerina Sunny
Болеющий должен сидеть дома, а не ходить на массовые мероприятия в маске или без.
Болеющий может не иметь пока симптомов, а вирус уже распространять.
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Ответ Leon Petov
И ведь не напишут, что все эти вирусы идут из недоразвитых стран (Китай, Средняя Азия). Само откуда-то взялось
А мы очень развитая страна?))))
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Ответ Ярик01
Вчера: Роспотребнадзор: введение масочного режима на новогодних выходных не планируется Сегодня:
От создателей «пенсионный возраст повышен не будет»
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Незаконное нарушение прав и свобод граждан.
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КЛОУНЫ!
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Сообщите этой Ду++рре,что этот намордник НИ ОТ ЧЕГО НЕ ЗАЩИЩАЕТ!!!!!
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Ответ Katerina Sunny
Масочный режим при 100% заполняемости, особенно на новогодних шоу? И от чего маска спасёт?
При таком раскладе точно она будет надета на возможного болеющего. Только почему болеющим не может быть посетитель? Видимо, в такую даль мысль придумавшего сие не распространилась.
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Ответ Katerina Sunny
Болеющий должен сидеть дома, а не ходить на массовые мероприятия в маске или без.
Совершенно верно. Но если исходить из того, что все болеющие ровно так и делают, то маски вообще не нужны.
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Ответ Milorada K
Болеющий может не иметь пока симптомов, а вирус уже распространять.
Так он его распространит в магазине или ещё где, что не считается массовым мероприятием.
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Ответ Overkiller
Опять этот дурдом. А в ЛО, например, не ввели. Т.е., например в районе Кудрово в 10 минутах неспешным шагом от метро - бац и нет ограничений. А там парк Оккервиль с аттракционами и веселухой - велком на НГ сюда))) И Мега-парк возле Меги)
Это лучше, чем ничего. В том смысле, что эффект от частичного масочного режима тоже будет
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